В Совфеде РФ заявили о непризнании новых границ США в Арктике. Срал Байден на эти заявления

10:04 25.12.2023

В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике

Косачев: Мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе



Дмитрий Зубарев



Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены правовой основы, мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Так он прокомментировал публикацию Вашингтоном новых официальных карт.



Косачев рассказал, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН, передает РИА "Новости".



По его словам, американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, следовательно, "международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы".



Косачев добавил, что мандат комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (п. 8 ст. 76), положениям которой Россия полностью следует и которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию.



Ранее в Госдепе сообщили, что границы, которые США определили для расширенного континентального шельфа, не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.



Напомним, в воскресенье Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.