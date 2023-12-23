|В Совфеде РФ заявили о непризнании новых границ США в Арктике. Срал Байден на эти заявления
10:04 25.12.2023
В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике
Косачев: Мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе
Дмитрий Зубарев
Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены правовой основы, мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Так он прокомментировал публикацию Вашингтоном новых официальных карт.
Косачев рассказал, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН, передает РИА "Новости".
По его словам, американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, следовательно, "международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы".
Косачев добавил, что мандат комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (п. 8 ст. 76), положениям которой Россия полностью следует и которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию.
Ранее в Госдепе сообщили, что границы, которые США определили для расширенного континентального шельфа, не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.
Напомним, в воскресенье Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.