Убит египетский журналист Аль-Алави, обнаруживший виллу тещи Зеленского

10:16 25.12.2023

CS: найден мертвым египетский журналист, обнаруживший виллу тещи Зеленского



Издание ClearstoryNews сообщает на своем сайте со ссылкой на Elmostaqbal.com, что в Хургаде при странных обстоятельствах погиб журналист Мохаммед Аль-Алави, который расследовал покупку тещей президента Украины Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря в Египте за 5 млн долларов.



В сообщении говорится, что тело журналиста было найдено недалеко от дороги Эль-Хадаба с многочисленными ссадинами, переломами и синяками на теле и черепно-мозговой травмой. Источник в полиции в Хургаде выдвинул версию, что журналист был жестоко избит. Однако официальных заявлений пока не поступало.



Родственники журналиста говорят, что опасаются за свою безопасность с момента публикации расследования.



Новость о покупке виллы на курорте Эль-Гуно тещей Зеленского Ольгой Кияшко ранее публиковала нигерийская газета Punch со ссылкой на расследование Мохаммеда-Аль-Алави. Египетский журналист утверждал, что у него на руках есть документы, подтверждающие сделку.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА