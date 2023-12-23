|За связь с проститутками. Уволены начальник Первомайского РУВД и аким Первомайского района Бишкека
11:54 25.12.2023
Уволены начальник Первомайского РУВД и аким Первомайского района Бишкека в рамках пресечения нелегальных мест интим-услуг. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, ведется большая работа по пресечению деятельности нелегальных мест интим-услуг.
"В рамках этой работы уволены начальник Первомайского РОВД и аким Первомайского района города Бишкек. Приняты строгие меры в отношении 10 сотрудников милиции, мэрии и отдельных сотрудников ГКНБ", - сказал он во время открытия нового здания ГКНБ.
Акимом Первомайского района является Мурат Осмонов, начальником Первоймайского РУВД является Тилек Тюкебаев.
В пресс-службе МВД уточнили, что от должности освобожден начальник ГОМ-8 Сталбек Токтогазиев, который курировал эту территорию. Начальник РУВД остается на должности.