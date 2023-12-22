В Западном Казахстане начали добычу газа на месторождении "Рожковское"

11:58 25.12.2023

Крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" введено в промышленную эксплуатацию в Западно-Казахстанской области. В запуске работ по добыче природного газа и конденсата в режиме телемоста принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов



22 декабря 23



Крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" введено в промышленную эксплуатацию в Западно-Казахстанской области. В запуске работ по добыче природного газа и конденсата в режиме телемоста принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Газоконденсатное месторождение было открыто в 2008 году в результате широкого комплекса геологоразведочных работ. В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Правом недропользования обладает совместное предприятие, куда входят "КазМунайГаз" (50%), венгерская компания MOL Group (27,5%) и китайская Sinopec (22,5%). На сегодняшний день инвестировано уже порядка $534 млн.

Ожидается, что благодаря разработке месторождения "Рожковское" Национальный фонд РК пополнится на 501 млрд тенге, местный бюджет – на 110 млрд тенге. Кроме того, акционеры планируют направить не менее 3,1 млрд тенге на социально-экономическое развитие региона, а также ежегодно в рамках контрактных обязательств выделять 1% от суммы инвестиций на обучение казахстанских кадров.

Премьер-Министр подчеркнул, что данный проект имеет стратегическое значение. Он направлен на исполнение поручения Главы государства по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений.

"Рожковское" станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании "Жаикмунай". Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений", - сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых "Урихтау Центральный" (Актюбинская область), "Западная Прорва" (Атырауская область) и "Каламкас" (Мангистауская область).

"Они в совокупности дадут прирост добычи в объеме свыше 2 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями прорабатывается еще 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", - подчеркнул Премьер-Министр.

По его словам, растущие потребности населения и промышленности требуют не только увеличения ресурсов газа, но и мощностей по его переработке.



"Главой государства поставлена задача по доведению к 2030 году объема производства товарного газа до 30 млрд кубических метров. В этой связи будут построены новые газоперерабатывающие заводы на месторождениях "Кашаган" и "Карачаганак", а также в городе Жанаозен", - отметил Алихан Смаилов.

Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, напомнил, что в октябре прошлого года на совещании по развитию энергетической отрасли Глава государства поручил увеличить объемы производства товарного газа.



"В мае мы запустили месторождение "Аксай Южный", в начале декабря – месторождение "Восточный Урихтау". Завершаем текущий год вводом в эксплуатацию месторождения "Рожковское". Проект положительно повлияет на дальнейшее социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской области. Доля местного содержания в работах и услугах составила не менее 74%", - отметил он.



В ходе мероприятия в режиме телемоста также выступили вице-президент MOL Group Жомбор Мартон (из г. Будапешт) и председатель правления Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corporation Го Юэлян (из г. Пекин).



Жомбор Мартон отметил, что подготовка к разработке месторождения "Рожковское" была проведена качественно и в срок.

"Наши компании нашли правильные пути для эффективной совместной работы. Это позволило раскрыть потенциал данного месторождения. Предстоит еще много работы. Нам очень приятно вступать в этот новый этап вместе с нашими казахстанскими и китайскими партнерами, зная, что мы можем положиться на их профессионализм", - сказал вице-президент MOL Group.



В свою очередь Го Юэлян поблагодарил Правительство Казахстана за поддержку в реализации столь значимого проекта.

"Наша компания обладает необходимыми знаниями и опытом для разработки подобных месторождений с соблюдением высочайших стандартов в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Это будет главным приоритетом при проведении работ", - сказал он.