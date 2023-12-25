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Сербия: попытка переворота по сценарию киевского майдана провалилась, - А.Арешев
12:13 25.12.2023

25.12.2023 | АНДРЕЙ АРЕШЕВ

Полиция восстанавливает порядок и спокойствие в Белграде, однако опасность никуда не делась

Накануне вечером вновь резко обострилась обстановка в столице Сербии Белграде. Радикальные элементы, собранные под "зонтиком" прозападного блока "Сербия против насилия", предприняли попытку насильственного захвата власти. Вечером 23 декабря вышедшие на улицы Белграда несколько тысяч человек пошли на штурм избирательной комиссии, мэрии столицы, Скупщины (парламента) Белграда, в агрессивной форме требуя пересмотра результатов голосования и ухода действующего президента Александара Вучича.

Всю минувшую неделю сторонники "Сербии против насилия" (конечно, само наименование этой структуры – оксюморон) активно призывали к уличному насилию, агрессивно атакуя всех несогласных и своими абсурдно-безапелляционными утверждениями активно подогревая градус противостояния. Заблокировав здание Республиканской избирательной комиссии (РИК), они требовали аннулирования итогов голосования в Белграде. Лидеры оппозиционного блока Мирослав Алексич и Мариника Тепич рассказали, что объявили голодовку, театрально позируя для западных журналистов с капельницей.

Надо заметить, что итоговые протоколы были подписаны всеми наблюдателями, включая оппозиционеров, не высказывавших каких-либо мотивированных возражений. Согласно данным городской избирательной комиссии, сторонники Александара Вучича получили на выборах в городское собрание Белграда более 39 процентов голосов, против – чуть более 34 процентов у прозападного блока. Как и предполагалось, соотношение для радикальной оппозиции не столь разгромное, как по стране в целом. По итогам подсчета более 96 процентов бюллетеней партия президента "Александар Вучич – Сербия не смеет останавливаться" набрала 46,71%, в то время как та самая "Сербия против насилия" – 23,58% и еще 4 партии – от 2 до 6,5%. Правящая коалиция может рассчитывать на 128 из 250 мест в Скупщине, радикальная оппозиция – на 65. Традиционное коалиционное соглашение сторонников Вучича с социалистами Ивицы Дачича обеспечило бы им прочное большинство в парламенте. Впрочем, как и некоторые другие политики, Дачич, партия которого собрала чуть менее 7 процентов голосов, подал в отставку.

Оперативно откликнувшись на выборы, с явно подстрекательским заявлением выступили в МИД Германии: "Сербия проголосовала, но наблюдатели ОБСЕ сообщают о неправомерном использовании государственных ресурсов, запугивании избирателей и случаях подкупа голосов. Это неприемлемо для страны, которая является страной-кандидатом в ЕС". Ранее, еще до 17 декабря, "зеленая" Анналена Бербок усмотрела "огромную обеспокоенность из-за националистической пропаганды в Сербии" угрожая, что "невозможно сидеть на двух стульях одновременно". Активисты "Сербии против насилия" чувствовали и продолжают чувствовать себя в Берлине как у себя дома. Напомним, поспешно признав в 1991 году независимость Словении и Хорватии, именно ФРГ проложила дорогу к кровавым войнам на территории бывшей социалистической Югославии, и, похоже, немецкие политики останавливаться на достигнутом не намерены.

"Я поддерживаю всех тех, кто на улицах Белграда и по всей Сербии требует смены правительства, свободы СМИ и равного обращения со всеми. Граждане Сербии заслуживают лучшего, европейского будущего", – беснуется в соцсетях докладчик по Косово, депутат Европарламента от зеленых Виола фон Крамон, открыто призвав, таким образом, к смене власти в балканской стране. Общеизвестна поддержка Берлином множества "неправительственных" организаций, в том числе на территории Косово и Метохия, где западные фонды активно поддерживают албанских бандитов, под вывеской "косовской полиции" и прочих силовых структур изгоняющих местных сербов из районов их исконного проживания в крае. Притчей во языцех стала и незаконная деятельность самозваного "высокого представителя" по Боснии и Герцеговины Криатиана Шмидта, антисербская позиция которого ни для кого не была секретом.

Помимо активного вовлечения не вполне адекватных подростков-бузотеров, одна из отличительных особенностей белградских протестов – плакаты на английском языке. Чувствуя явную поддержку извне, противники действующего главы государства стремятся во что бы то ни стало переиграть итоги голосования хотя бы в столице в силу особой роли Белграда в общественно-политической и финансово-экономической жизни страны. Не предъявляя каких-либо доказательств, они заявляли о "подвозе властями" в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов, а также Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Сторонники действующей власти позиционировали прошедшие выборы как референдум в поддержку главы государства, который был легко переизбран в прошлом году в первом туре. "Моя работа заключалась в том, чтобы сделать все, что в моей власти, для обеспечения абсолютного большинства в парламенте", – заверил своих сторонников сербский президент, принимавший активное участие в избирательной кампании.

В экстренном обращении к нации в ночь на 24 декабря Александар Вучич заявил, что находится на своем рабочем месте, в восьмидесяти-ста метрах от демонстрантов, пытающихся занять городской парламент Белграда. Несмотря на "драматичные" сцены, он призвал граждан Сербии не паниковать: "Не волнуйтесь, никакой революции нет, ничего у них не получится, мы стараемся все решить мирным путем".

"Тех, кто пытается прорваться в горсобрание Белграда, около 1200 человек. Бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов".

Кроме того, Вучич поблагодарил иностранные спецслужбы, предупреждавшие сербское руководство и предоставившие ему информацию о подготовке в стране очередной попытки "цветной революции". Преступники будут задержаны и понесут ответственность по всей строгости закона.

"Из Сербии поступили тысячи звонков от людей, которые хотели приехать в Белград, чтобы защитить нашу страну, государство и институты. Мы просим их не делать этого", – успокоил президент своих сторонников, заверив, что "государство и его институты достаточно сильны, чтобы защитить избирательную волю граждан Сербии и Белграда".

А вот что рассказала в прямом телеэфире премьер-министр Ана Брнабич:

"Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдет понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились ею с нами. А затем мы поделились со всеми остальными..."

Всю минувшую неделю полиция воздерживалась от более жестких силовых действий в отношении хулиганов и экстремистов, однако в ночь на 24 декабря ей пришлось применить слезоточивый газ в попытке отогнать беснующуюся толпу от здания парламента.

В центр Белграда были оперативно стянуты дополнительные силы правоохранительных органов, начались задержания особо буйных, перед зданием городского собрания создан полицейский кордон. Сотрудники МВД предпринимают все меры в пределах своей юрисдикции и будут охранять общественный порядок, мир и безопасность всех граждан. По словам премьер-министра А. Брнабич, им дан приказ не реагировать на провокации, чтобы не допустить кровопролития. В связи с напряженной внутриполитической ситуацией в стране созвано внеочередное заседание Совета национальной безопасности Сербии. На 15.00 24 декабря намечено заседание Бюро по координации служб безопасности страны в связи с попыткой свержения конституционного строя.

В ходе беспорядков серьезно пострадали двое полицейских, задержаны более 35 демонстрантов, сообщил Вучич. Надо полагать, спокойствие и правопорядок в Белграде будут восстановлены уже в ближайшие часы. В ином случае Сербия рискует погрузиться в омут гражданского противостояния, насилия и беспредела, чреватый крайне серьезными последствиями. Можно предположить, что уже в ближайшее время средства массовой пропаганды Запада начнут активно раскручивать тему якобы "неспровоцированного насилия" со стороны силовиков в отношении так называемых "мирных протестующих".

Впрочем, вероятно, не только это. Как пишет белорусский аналитик Александр Шпаковский, до "формирования альтернативных органов власти и ультимативных требований Запада "сесть с ними за стол переговоров" остается один шаг". Вполне предсказуемо и быстрое перерастание "ненасильственного сопротивления" в нечто прямо противоположное:

"Видя стремление правящих кругов Сербии избежать применения полицейской силы, оппозиция стала провоцировать власть, предприняв действия по штурму сначала Центризбиркома, а потом мэрии Белграда.

Президент Вучич принял единственно верное решение: обеспечить безопасность государства, пресечь массовые беспорядки и задержать зачинщиков.

Сейчас важна уверенность и последовательность в этих действиях. Запад будет давить на сербские власти, угрожать санкциями и требовать уступок.

Слабость проявлять ни в коем случае нельзя. При этом положение Сербии, особенно в части экономической зависимости от ЕС, довольно уязвимое. Из соседних стран Белград получит поддержку только Венгрии во главе с Виктором Орбаном, в отношении которого глобалисты вынашивали схожие планы по свержению, однако с треском провалились".

По мнению лидера партии "Мы – голос народа" Бранимира Несторовича, попытки насильственного проникновения в административные здания являются "генеральной репетицией" "бульдозерной революции" 2000 года, и не исключено, что насилие усилится. Скорее всего, это действительно так: основные требования коллективного Запада к Белграду остаются прежними – окончательная сдача Косово, присоединение к антироссийским санкциям и вступление в НАТО, и новые волны массовых беспорядков в ближайшие недели и месяцы более чем вероятны.

P.S. Александар Вучич встретится 25 декабря с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, сообщили РИА "Новости" в канцелярии главы государства. Встреча пройдет в Генеральном секретариате - резиденции президента, расположенной через сквер от пострадавшей из-за беспорядков Скупщины Белграда. Кроме того, запланирована встреча главы российской дипмиссии с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Источник - fondsk.ru
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