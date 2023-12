Бойня под Рождество: израильский удар по лагерю беженцев убил 70 человек

12:22 25.12.2023 В родном городе Иисуса Христа отменены праздничные мероприятия



По меньшей мере 70 человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев в центральной части Газы. Представители палестинского здравоохранения заявляют, что число погибших после нападения на лагерь Магхази, вероятно, возрастет.



В родном городе Иисуса Христа отменены праздничные мероприятия



В результате израильского авиаудара по лагерю беженцев в центральной части Газы погибли по меньшей мере 70 человек, заявили представители палестинского здравоохранения, предупредив, что число жертв, вероятно, возрастет, и удары, начавшиеся за несколько часов до полуночи, продолжались до наступления западного Рождества, пишет The Guardian.



Согласно предварительным данным больницы, опубликованным поздно вечером в воскресенье, среди погибших в лагере Магаз, расположенном к востоку от Дейр-эль-Балаха, были по меньшей мере 12 женщин и семеро детей.



"Мы все были мишенью", - говорит Ахмад Турокмани, потерявший нескольких членов семьи, включая свою дочь и внука. "В Газе все равно нет безопасного места", - сказал он Associated Press.



Представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра заявил, что число погибших, вероятно, возрастет. "То, что происходит в лагере Магхази, - это массовая резня, которая совершается на переполненной жилой площади", - сказал он агентству Рейтер.



Израильские военные заявили, что изучают инцидент. Представитель Армии обороны Израиля заявил: "Несмотря на проблемы, создаваемые террористами ХАМАС, действующими в гражданских районах Газы, ЦАХАЛ привержен международному праву, включая принятие возможных мер для минимизации ущерба гражданским лицам".



ХАМАС опубликовал заявление, в котором назвал авиаудар "ужасающей бойней" и заявил, что это "новое военное преступление".



Лагерь подвергался предыдущим ударам, в том числе одному в ноябре, когда министерство здравоохранения Газы заявило, что погибло более 30 человек.



Палестинский Красный полумесяц опубликовал видеозапись, на которой видно, как раненых в результате последнего удара доставляют в больницы. В нем говорилось, что израильские военные самолеты бомбят основные дороги в центральной части Газы, препятствуя проезду машин скорой помощи.



Медики сообщили, что в результате отдельного израильского авиаудара по Хан-Юнису на юге Газы погибли восемь палестинцев.



Духовенство отменило торжества в Вифлееме, оккупированном Израилем палестинском городе на Западном берегу, где, согласно преданию, Иисус родился в хлеву 2000 лет назад.



"Сегодня вечером наши сердца в Вифлееме, где Князь Мира вновь отвергнут тщетной логикой войны, бряцанием оружия, которое даже сегодня мешает ему найти место в мире", - сказал Папа Франциск, председательствуя на рождественской мессе в базилике Святого Петра в Риме.



Ранее палестинские христиане провели рождественское бдение в Вифлееме с песнопениями при свечах и молитвами о мире в Газе вместо обычных торжеств.



Не было большой елки, обычного центрального элемента рождественских торжеств в Вифлееме, пишет The Guardian. Рождественские фигурки в церквях были установлены среди обломков и колючей проволоки в знак солидарности с народом Газы.



С тех пор как в начале месяца было нарушено недельное перемирие, боевые действия на местах только усилились, и война распространилась с севера сектора Газа на всю протяженность густонаселенного анклава.



Израильские военные заявили, что за прошедший день были убиты 10 их солдат, после того как пятеро были убиты накануне, что стало их худшими двухдневными потерями с начала ноября.



"Это трудное утро после очень трудного дня боевых действий в Газе", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху своему кабинету в воскресенье. "Война требует от нас очень больших затрат; однако у нас нет выбора – кроме продолжения борьбы".



В более позднем видеообращении он сказал, что войска будут продвигаться вглубь Газы до "полной победы" над ХАМАСОМ.



В выступлении по национальному телевидению президент Израиля Исаак Герцог призвал страну оставаться единой. "Этот момент - испытание. Мы не сломаемся и глазом не моргнем", - сказал он.



Израиль испытывает давление со стороны своего ближайшего союзника США, чтобы перевести свои операции в фазу с меньшей плотностью и сократить число жертв среди гражданского населения.



Широко распространено недовольство правительством Нетаньяху, которое многие критикуют за неспособность защитить гражданское население 7 октября и продвижение политики, позволившей ХАМАСУ набирать силу на протяжении многих лет. Нетаньяху избегал брать на себя ответственность за военные и политические неудачи.



"Со временем общественности будет трудно игнорировать заплаченную высокую цену, а также подозрение, что цели, о которых громко заявляли, все еще далеки от достижения, и что ХАМАС не проявляет никаких признаков капитуляции в ближайшем будущем", - написал Амос Харел, военный обозреватель газеты "Гаарец".



В субботу начальник генерального штаба вооруженных сил Израиля заявил, что его войска в значительной степени установили оперативный контроль на севере Газы и намерены расширить операции на юге.



Но жители говорят, что боевые действия только усилились в северных районах, пишет The Guardian.



Дипломатические усилия при посредничестве Египта и Катара по заключению нового перемирия с целью освобождения оставшихся заложников, удерживаемых боевиками в Газе, привели к незначительному общественному прогрессу, хотя Вашингтон охарактеризовал переговоры на прошлой неделе как "очень серьезные".



Палестинская группировка "Исламский джихад" (в список запрещенных в России террористических организаций внесен "Египетский Исламский джихад"), союзная ХАМАСУ, заявила, что делегация во главе с ее лидером в изгнании Зиадом аль-Нахлалой находилась в воскресенье в Каире. Его прибытие последовало за переговорами, на которых в последние дни присутствовал глава ХАМАСА Исмаил Хания.



Группировки боевиков до сих пор заявляли, что не будут обсуждать освобождение заложников до тех пор, пока Израиль не прекратит свою войну в Газе, в то время как израильтяне заявляют, что готовы обсуждать лишь временную паузу в боевых действиях.



Израильские СМИ сообщили в воскресенье, что Египет предложил ХАМАСУ трехэтапную сделку, которая займет несколько недель и в конечном итоге завершится освобождением всех заложников, прекращением боевых действий и выводом израильских войск из Газы. На начальном этапе ХАМАС освободит женщин, детей, больных и престарелых в обмен на палестинских заключенных, сообщила газета "Гаарец". На втором этапе ХАМАС освободит женщин-солдат, и обе стороны обменяются телами. На третьем этапе ХАМАС освободит всех оставшихся заложников и прекратит военные действия против Израиля, в то время как израильские войска уйдут из Газы.



"На первый взгляд план выглядит как формула, которую обе стороны были бы рады отвергнуть", - добавила газета Haaretz.



Израиль исключил прекращение огня до тех пор, пока он не ликвидирует ХАМАС, а ХАМАС заявил, что не будет рассматривать сделку с заложниками до тех пор, пока Израиль не согласится прекратить военные действия.



Считается, что палестинские группировки в Газе по-прежнему удерживают более 100 заложников из числа 240, захваченных ими во время их бесчинств в израильских городах 7 октября, когда они убили 1139 человек. С тех пор Израиль осадил сектор Газа и превратил большую его часть в руины: по данным властей Газы, управляемой ХАМАСОМ, подтверждено, что погибло более 20 400 человек, и еще тысячи, как полагают, погибли под завалами. Еще десятки тысяч были ранены, напоминает The Guardian.



Подавляющее большинство из 2,3 миллиона жителей Газы также были изгнаны из своих домов, и Организация Объединенных Наций заявляет, что условия являются катастрофическими.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703496120





