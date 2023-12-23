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|В Кара-Балте едва нарядили главную городскую елку, как с нее украли игрушки
12:28 25.12.2023
Turmush: В Кара-Балте едва нарядили главную городскую елку, как с нее украли игрушки (фото)
Turmush - В верхнем парке города Кара-Балта произошел факт вандализма, корреспонденту Turmush сообщили в мэрии.
Неизвестные в ночное время суток украли новогодние игрушки с главной елки города и повредили ограждение. Также судя по фото с места событий, неизвестные ели и пили около новогодней елки.
"23 декабря в течении целого дня сотрудники муниципального предприятия "Универсал" украшали елку на площади городского Дворца культуры им. Ленина в верхней части города. На утро 24 декабря игрушки с нижних рядов елки отсутствовали в количестве 60 штук и сломано ограждение", - говорится в сообщении.
Turmush: Установленные по республике елки, вызвавшие негодование кыргызстанцев
Ежегодно к Новому году по республике устанавливают елки в райцентрах и городах.
На их оформление и установку объявляют тендер за счет местного бюджета.
За последние несколько лет ряд елок попали под критику пользователей соцсетей за свой внешний вид.
Материал был подготовлен в 2022 году.
В 2019 году на установку новогодней елки в Базар-Коргонском районе айыл окмоту выделило из бюджета 112 тыс. сомов. Был проведен тендер, в ходе которого частный предприниматель предложил оказать услуги за 88 тыс. сомов. Высота елки составила 12 метров.
В 2020 году в городе Кара-Куль Жалал-Абадской области установили 12-метровую елку. Мэром тогда был Ильяз Еркеев.
В 2020 году из бюджета Базар-Коргонского айыл окмоту на установку елки было выделено 500 тыс. сомов. "Как всем известно, прошлогодняя наша елка бурно обсуждалась в соцсетях за свой вид. В этом году мы объявили тендер на красивую новогоднюю елку. Приняли участие 3 фирмы. После ее установки местные жители приходили и фотографировались, она создавала праздничное настроение", - говорил и.о. главы айыл окмоту Ильяз Толонов. Но в ночь с 24 на 25 декабря примерно в 2:00 главная "красавица" загорелась.
В 2021 году также подожгли елку Базар-Коргона. Пожар произошел 31 декабря примерно в 5 часов утра. Недалеко от елки была найдена бутылка с бензином.
В 2021 году в Кара-Куле сгорела главная елка. Пожар произошел в ночь с 31 на 1 января.
В 2021 году в городе Узген Ошской области украсили живую арчу, растущую в центре. В мэрии не удалось узнать, сколько денег ушло на это. Мэром тогда был Нодирбек Каримов.
В 2021 году главная елка города Кочкор-Ата Жалал-Абадской области была украшена за 42 тыс. сомов. Высота ее составляет 12 метров, была приобретена 5 лет назад. Каждый год выделяются деньги из бюджета только на внешнюю декорацию елки. Мэром является Алтынбек Жумаев.
В 2021 году на елку в городе Каинды Чуйской области ушло 200 тыс. сомов. Ее высота составляла 17 метров. Должность мэра занимает Эрнур Джумабаев.