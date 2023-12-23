В Кара-Балте едва нарядили главную городскую елку, как с нее украли игрушки

12:28 25.12.2023

Turmush: В Кара-Балте едва нарядили главную городскую елку, как с нее украли игрушки (фото)



Turmush - В верхнем парке города Кара-Балта произошел факт вандализма, корреспонденту Turmush сообщили в мэрии.



Неизвестные в ночное время суток украли новогодние игрушки с главной елки города и повредили ограждение. Также судя по фото с места событий, неизвестные ели и пили около новогодней елки.



"23 декабря в течении целого дня сотрудники муниципального предприятия "Универсал" украшали елку на площади городского Дворца культуры им. Ленина в верхней части города. На утро 24 декабря игрушки с нижних рядов елки отсутствовали в количестве 60 штук и сломано ограждение", - говорится в сообщении.



