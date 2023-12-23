|21:48 Запад инспирировал "майдан" в Сербии: Массовые беспорядки в Белграде
18:58 Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)
18:57 Хоким Андижанской области поручил построить библиотеку по просьбе 12-летнего мальчика
17:11 В Узбекистане создается новая "Нацкомиссия по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда"
16:53 На дне. Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс, - Татьяна Воеводина
16:21 На пороге "постгосударственного" мира, - Александр Маслов
14:55 Блеск и нищета демократии, - С.Лисичкин
13:08 В узбекской Кашкадарье взялись бороться с замужеством школьниц
12:47 Ученые наконец-то точно определили, где находилось легендарное царство Пунт. Не в Азии, а в...
12:41 Американские эсминцы удачно отражают атаки хуситских дронов. Пока...
12:38 Израиль начал закачку морской воды в тоннели Газы. Это катастрофа...
12:35 США, явочным порядком, увеличили себе территорию в Арктике
12:03 Новые кадры Узбекистана: красавица Нозима Давлетова дослужилась до завотделом АП
10:02 Звереем. В Алматы пассажир избил женщину-водителя рейсового автобуса, в результате - наезд на пешеходов и три трупа
09:52 Фрэнк Хэвилэнд: Сексизм и расизм превратились в инструменты "повышения разнообразия"
09:35 В Ташкенте создадут 36 выделенных автобусных полос
09:32 Китайцы спасают мир от нового Великого Потопа с помощью новых технологий, - СП
09:18 Неизвестный дрон поджег израильский танкер-химовоз в 200 километрах от индийского порта Веравал
00:53 Единая Европа или Новый Вавилон? - Е.Пустовойтова
00:47 Власти Туркмении отказываются праздновать Новый год
00:30 В США решили возродить доктрину Монро. Но она обречена на провал, - Том Лонг
00:28 Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
00:19 Украинская война: русские убивают русских. Кому это надо? - Андрей Полонский
|В Кабмине Узбекистана восстановили должность "бабского" вице-премьера
12:33 25.12.2023
Комитет семьи и женщин выведен из подчинения Минзанятости и передан Кабинету министров. Глава Комитета семьи и женщин вновь получает статус заместителя премьер-министра Узбекистана.
Подчинение Комитета семьи и женщин передается от Министерства занятости и сокращения бедности Кабинету министров. Об этом говорится в соответствующем указе президента Узбекистана от 21 декабря, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
В Кабинете министров вновь вводится должность заместителя премьер-министра - председателя Комитета семьи и женщин.
Кроме того, согласно указу, назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем комитета:
️заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана - председатель Комитета семьи и женщин Каракалпакстана;
️заместители хокимов областей и Ташкента - начальники управлений семьи и женщин областей и Ташкента;
заместители хокимов районов (городов) - начальники отделов семьи и женщин районов (городов).
На базе Научно-исследовательского института семьи и женщин будет создан Научно-исследовательский институт семьи и гендера.
Напомним, Комитет женщин существовал в Узбекистане долгое время. В феврале 2020 года в связи с созданием Министерства по поддержке махалли и семьи он был упразднен. Однако в марте 2022 года Государственный комитет семьи и женщин образовали вновь, его глава также был вице-премьером Узбекистана. Год назад, в декабре 2022 года, при реализации административной реформы госкомитет стал Комитетом семьи и женщин и был отнесен к Министерству занятости и сокращения бедности.