В Кабмине Узбекистана восстановили должность "бабского" вице-премьера

12:33 25.12.2023

Комитет семьи и женщин выведен из подчинения Минзанятости и передан Кабинету министров. Глава Комитета семьи и женщин вновь получает статус заместителя премьер-министра Узбекистана.



Подчинение Комитета семьи и женщин передается от Министерства занятости и сокращения бедности Кабинету министров. Об этом говорится в соответствующем указе президента Узбекистана от 21 декабря, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.



В Кабинете министров вновь вводится должность заместителя премьер-министра - председателя Комитета семьи и женщин.



Кроме того, согласно указу, назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем комитета:



️заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана - председатель Комитета семьи и женщин Каракалпакстана;

️заместители хокимов областей и Ташкента - начальники управлений семьи и женщин областей и Ташкента;

заместители хокимов районов (городов) - начальники отделов семьи и женщин районов (городов).

На базе Научно-исследовательского института семьи и женщин будет создан Научно-исследовательский институт семьи и гендера.



Напомним, Комитет женщин существовал в Узбекистане долгое время. В феврале 2020 года в связи с созданием Министерства по поддержке махалли и семьи он был упразднен. Однако в марте 2022 года Государственный комитет семьи и женщин образовали вновь, его глава также был вице-премьером Узбекистана. Год назад, в декабре 2022 года, при реализации административной реформы госкомитет стал Комитетом семьи и женщин и был отнесен к Министерству занятости и сокращения бедности.