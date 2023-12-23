Разбив свои лунные станции Россия пристегнулась к китайской лунной программе "Чанъэ-7"

13:25 25.12.2023

Россия примет участие в китайском лунном проекте "Чанъэ-7"

Россия отправит аппаратуру на Луну на китайском аппарате "Чанъэ-7"

Пекин, 25 декабря, 2023, 13:19 - ИА Регнум. Россия примет участие в лунном проекте КНР "Чанъэ-7", сообщила 25 декабря Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.



Россия отправит аппаратуру на Луну на китайском аппарате "Чанъэ-7"

Корпорация сообщила об итогах состоявшейся встречи глав правительств России и Китая Михаила Мишустина и Ли Цяна. Участники переговоров договорились о продолжении Москвой и Пекином содействия строительству Международной лунной научно-исследовательской станции.



"Поддерживать развитие совместного сотрудничества между "Чанъэ-7" и "Луна-26", а также поддерживать сотрудничество в проекте по отправке российской научной полезной нагрузки на китайском спускаемом корабле "Чанъэ-7", - сообщила корпорация в своем заявлении.



Запуск миссии "Чанъэ-7" запланирован на 2026 год.



Как сообщало ИА Регнум, станция "Луна-25" 19 августа разбилась во время посадки на Луну. По версии "Роскосмоса", это произошло из-за блока измерения угловых скоростей.



Как заявил 27 октября глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Луну-25" создавали 16 лет - слишком долго. По его словам, проблема была в "неритмичном финансировании". Ранее он сообщал, что запуск "Луны-26" состоится в 2027 году.



Президент России Владимир Путин 26 ноября заявил, что, несмотря на ситуацию с "Луной-25", Россия продолжит лунную программу.