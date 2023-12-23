Бывший шеф Казахских пограничников генерал Дильманов осужден на 4 года

13:54 25.12.2023

Экс-директор Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов получил тюремный срок



Экс-заместителя председателя КНБ – директора Пограничной службы Дархана Дильманова признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом Zakon.kz 25 декабря 2023 года рассказали в Военном суде Алматинского гарнизона.



