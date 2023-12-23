 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший шеф Казахских пограничников генерал Дильманов осужден на 4 года
13:54 25.12.2023

Экс-директор Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов получил тюремный срок

Экс-заместителя председателя КНБ – директора Пограничной службы Дархана Дильманова признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом Zakon.kz 25 декабря 2023 года рассказали в Военном суде Алматинского гарнизона.



Напомним, Дархан Дильманов и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки в крупном размере (ст. 28 ч. 3, 5, ст. 450 ч. 2, ст. 366 ч. 3 п. 1, 2 и 4 УК РК).

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности судом назначено наказание Д. Д. по ч. 2 ст. 450 УК РК в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества".
Военный суд Алматинского гарнизона

Постановлено внести представление президенту РК о лишении Дархана Дильманова:

воинского звания "генерал-лейтенант",
государственной награды – орден "Айбын" ІІ степени,
почетного звания – "Ветеран Комитета национальной безопасности РК".

Также сообщается, что приговором суда:

Қ. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 28 ч. 5 ст. 450, ст. 366 ч. 3 п. 1, 2, 4 УК РК и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы;
Е. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1, 2, 4 ч. 3 ст. 366 УК РК. С применением ст. 55 УК РК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки – 1 267 000 тенге на сумму 38 010 000 тенге;
остальные подсудимые признаны виновными по ст. 28 ч. 3 – ст. 450 ч. 2 УК РК. С применением ст. 55 УК РК им назначено наказание от трех лет шести месяцев до пяти лет шести месяцев ограничения свободы без конфискации имущества.

"Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе".
Военный суд Алматинского гарнизона

Как отмечается, приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что Д.Е. довел до сведения Д.Д. информацию о разработанной преступной схеме перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что в случае успешного функционирования обозначенной схемы он будет получать с этого определенный доход.

"Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы, минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба".
Военный суд Алматинского гарнизона

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями военно-уставных исследований, экспертиз, актами документальных ревизий.

"Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы от четырех до девяти лет с конфискацией имущества".
Военный суд Алматинского гарнизона

Подсудимый Қ. вину не признал и просил оправдать его за отсутствием в его действиях состава преступления.

Подсудимый Д. и другие вину полностью признали, раскаялись в содеянном, просили назначить максимально мягкий вид наказания, ниже низшего, а также не применять дополнительные виды наказания.

Дархан Дильманов занимал должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы КНБ РК с июня 2015 года по апрель 2022 года.

5 апреля 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от должности зампредседателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы. 22 июня стало известно о задержании Дархана Дильманова и других лиц. Подробности здесь.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703501640


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