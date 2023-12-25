Россия становится идеологическим лидером в борьбе против неестественности, - А.Кренгель

15:02 25.12.2023 25.12.2023 | АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ



Леди слишком бурно протестует...



Недавнее выступление Юлии Тимошенко против ЛГБТ* и заявление, что "как только будет перезагрузка власти, "они все это отменят"", невольно наводит на мысль, как долго и насколько преданно будет исповедовать "демократические свободы", связанные с ЛГБТ*, само западное общество?



Заявление помощника госсекретаря США Джима О'Брайена, что признание международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией серьезно подрывает защиту прав человека - вмешательство во внутренние дела России, давление на судебную власть и грубое передергивание фактов.



Как пишет в Теlegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее председатель Василий Пискарев, "Государство не вмешивается в личную жизнь этой группы лиц, но принимает меры, чтобы оградить общество от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных отношений, пропаганды педофилии и распространения идей о смене пола и сексуальных девиациях среди детей… Собственно говоря, как раз такие действия и являются нарушением прав человека, с чем уже в полной мере сталкиваются граждане США, придерживающиеся традиционных взглядов на семью. Но в их защиту Госдепартамент не высказывается".



Более того, мнение граждан США и Европы, не желающих следовать по стопам ЛГБТ*, проскальзывает главным образом в комментариях, а не в статьях.



Law Enforcement Today приводит недовольные высказывания российских "общественников", которых слишком редко выводят на чистую воду и принуждают закрывать всевозможные заведения, распространяющие ЛГБТ*-идеологию. Так, Ольга Баранова, директор Московского общественного центра инициатив ЛГБТК+, заявила, что многие люди подумают о том, чтобы уехать из России, прежде чем они станут мишенью российских властей: "Нам ясно, что они снова выставляют нас внутренними врагами, чтобы сместить фокус со всех других проблем, которых в России в избытке".



Вероятно, активистка ожидала солидарности от пула своих сторонников, пылких восклицаний в комментариях и пророчеств, что скоро Россия заплатит за свои "авторитарность" и "репрессии".



Однако комментарии почему-то качнулись в неожиданную для нее сторону, притом что писали их отнюдь не сторонники России: "Я никогда не думал, что соглашусь с Россией в чем-либо, но я соглашаюсь в этом вопросе. Удивительно, как такая могущественная страна, как Америка, не может встать и сказать "нет" такого рода безумию в наших сообществах. Я должен отдать должное России за то, что она делает то, что мы должны делать, но не сделали".



"У России правильная идея. Маленькие дети, подростки и молодые взрослые должны признать тот факт, что их принуждают в самые уязвимые годы. Взрослые должны взять на себя ответственность за этот нелепый образ жизни. У России правильные представления по этому вопросу. То, что вы делаете в своей собственной спальне, – это одно. То, чему вы учите наших детей, ужасно".



"Возможно, Россия – хорошее место, чтобы удалиться и оставить позади все извращения и систему образования, унижающую детей".



Это типичная реакция простых людей, не облеченных властью, на попытки властей принудить обывателя к восторженному принятию ЛГБТ* руками СМИ. Они стараются изо всех сил, но обыватель никак не подчинится требованию властей – и более того, начинает подозревать, что его используют в качестве пешки, разыгрывая политическую партию.



Усталость от оргий в поддержку ЛГБТ* на Западе растет и направлена не против нетрадиционной ориентации, а против публичной демонстрации ее прелестей без ограничений и приличий. Недавно по интернет-пространству получил распространение видеоролик, где гомосексуалисты занимались сексом в Сенате США. Участник непотребств в зале заседаний - сторонник Байдена и некий экс-сотрудник Минтруда ФРГ, передает BILD. Имя политика из ФРГ не озвучивается, однако данная ситуация может осложнить отношения между Берлином и Вашингтоном.



Обозреватель Fox News Джесси Уотерс заявил, что немецкого посла должны вызвать к Байдену в США. Более того, обозреватель потребовал полной дезинфекции здания Сената. Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию примером падения демократической партии.



В Британии власти вынуждены были признать, что учащиеся начальной школы меняют пол из-за "давления со стороны сверстников" или под влиянием социальных сетей, как предупреждает правительственное руководство по трансгендерному поведению. Новый совет сообщает школам и колледжам Англии, что "нет общей обязанности разрешать детям менять свою гендерную идентичность… персоналу следует учитывать, подвергся ли ребенок влиянию сверстников или социальных сетей". Учителя по-прежнему должны иметь возможность коллективно называть детей девочками или мальчиками. Министр по вопросам равенства Кеми Баденок сказала, что "вредно учить детей, что они могут родиться не в том теле". Сегодня такое поведение министра может привести к многочисленным судебным искам. ЛГБТ-сообщество* живет этими исками, поэтому нормальные люди с традиционными ценностями находятся под дамокловым мечом юридического наказания за свои воззрения.



Когда защитник клуба НХЛ "Филадельфия флайерз" Иван Проворов отказался выйти на раскатку перед игрой в свитере с символикой ЛГБТ в рамках так называемой "Ночи гордости" и объяснил свое решение очень сдержанно: "Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор - оставаться верным себе и своей религии - русскому православию", сам Такер Карлсон выразил сожаление, что "во всей Америке нашелся только один такой парень, и он иностранец" и назвал его, Проворова, героем.



Точки над i расставили болельщики. Все хоккейные фуфайки клуба "Филадельфия флайерз" с "девяткой" – игровым номером Проворова, были мигом раскуплены. Свитера "Филадельфии" с номером Проворова покупали и болельщики других клубов, что можно считать уникальным случаем для хоккейных болельщиков.



Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека считает, что "положение ЛГБТ-сообщества* в России становится все хуже" и с новым законом людей якобы ждет больше арестов и преследований, а верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предрекает беды и опасности, которые постигнут не только людей, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу*, но и правозащитников… Словом, пока западные организации и чиновники совместно с журналистами выдумывают небылицы и попутно возмущаются тем, что выдумали, население Запада выражает усталость от ЛГБТ-движения* не меньшую, чем от проблем Украины.



Президента России Владимира Путина упрекают в укреплении традиционных ценностей. Репортер The Guardian в России Петр Зауэр отметил, что наша страна становится все более консервативной, тренд на возвращение к традиционным ценностям открыто поддерживается в обществе и используется политиками в своих программах. Руководитель Московского бюро The Washington Post Робин Диксон и корреспондент Наталья Аббакумова отмечают, что разворот России на поддержку традиционных ценностей сближает Москву со многими партнерами на Ближнем Востоке и в Африке.



Глобальный Юг видит державный Запад насквозь.



Африканский дипломат Мозес Каваалууко Кизиге в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о борьбе против гей-пропаганды и о том, что президент Джо Байден исключил Уганду из зоны свободной торговли с США в отместку за запрет ЛГБТ*-пропаганды в стране: "США используют "гей-повестку" как условие продолжения свободной торговли с той или иной страной. В этом отношении Российская Федерация весьма отличается от Запада. Вы не заставляете нас плясать под свою дудку. Для Уганды и многих других стран Африки вопрос сексуальной ориентации – частное дело людей, пусть они занимаются за закрытыми дверями чем хотят. В Уганде в наших традиционных жилищах мы при этом еще и выключаем свет – чтобы дети не увидели через трещину в стене, чем мы там занимается. Больше того: я не могу на публике даже поцеловать жену, с которой мы уже 35 лет – потому что, как я сказал, частное должно оставаться частным".



Им мало противоречий национальным традициям, культуре и системе ценностей, продолжает африканский дипломат, ""ЛГБТ*-активисты", наоборот, хотят продвигать свою идеологию в публичном пространстве. Они вовлекают в свои сети молодежь. Это не просто противоречит нашей культуре – это преступление. Поэтому наш новый "анти-ЛГБТ* закон" принят для защиты будущего поколения. Это важнее, чем некие виртуальные бонусы от "свободной торговли" с США".



С ним соглашается автор газеты Al Jazeera: "Россия более десяти лет выступает против пропаганды ЛГБТ* среди детей и молодежи. К этой борьбе присоединились и соседние страны. Активисты в Венгрии разрабатывают законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма в школах. Они указывают на необходимость использовать российский опыт для противостояния кампании по продвижению нетрадиционных ценностей. Что касается Польши, то с приходом к власти консерваторов уровень толерантности к ЛГБТ* заметно снизился, считает социолог Полина Гюр Гедзе. Военно-политический союз с Западом и социальные аспекты должны быть разделены. Необходимо держать осторожную и строгую дистанцию по отношению к ценностям, которые Запад стремится продвигать в славянских странах".



И здесь в комментариях читатели также выражают согласие с дистанцированием от западных ценностей: "Турецкие прокуроры и судьи будто спят в блаженном сне, будучи не обремененными, а облегченными властью. Мы не молчим и пытаемся сделать хоть что-то. Горе тем, кто имеет полномочия, но не исправляет ситуацию".



"Значит, мы еще не так независимы и свободны, как Россия. Мы должны прикладывать больше усилий и, однозначно, пересматривать свою систему образования и ее охват".



Глобальный Юг не принимает западные ценности, и это нормально. Но ЛГБТ-империя* жаждет захватить хотя бы славянские страны, впоследствии открыв ворота и для других средств влияния на умы. Россия мешает ей в этом. Источник - fondsk.ru

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