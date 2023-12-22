|16:33 Казахстан-2023: конфликты, риски, проблемы, - Данияр Ашимбаев
15:36 Языковые модели ИИ адаптируют к казахскому языку
15:02 Россия становится идеологическим лидером в борьбе против неестественности, - А.Кренгель
13:54 Бывший шеф Казахских пограничников генерал Дильманов осужден на 4 года
13:25 Разбив свои лунные станции Россия пристегнулась к китайской лунной программе "Чанъэ-7"
13:07 "Кража со взломом". Конфискация российских активов намечена на февраль, - Г.Бовт
13:05 Есть что забрать. Чем ответит Россия на воровство ее активов на Западе
13:02 Как конкурируют международные транспортные коридоры за развитие в ЦентрАзии?
12:59 Постукраинский синдром: готово ли общество "ивлеевцев" к возвращению участников СВО?
12:33 В Кабмине Узбекистана восстановили должность "бабского" вице-премьера
12:28 В Кара-Балте едва нарядили главную городскую елку, как с нее украли игрушки
12:22 Бойня под Рождество: израильский удар по лагерю беженцев убил 70 человек
12:13 Сербия: попытка переворота по сценарию киевского майдана провалилась, - А.Арешев
11:58 В Западном Казахстане начали добычу газа на месторождении "Рожковское"
11:54 За связь с проститутками. Уволены начальник Первомайского РУВД и аким Первомайского района Бишкека
10:16 Убит египетский журналист Аль-Алави, обнаруживший виллу тещи Зеленского
10:04 В Совфеде РФ заявили о непризнании новых границ США в Арктике. Срал Байден на эти заявления
09:12 РосАрмия наконец-то окончательно выдавила бандер из Марьинки
00:59 Гонка для двоих. Возвращению Трампа может помешать бывший постпред США при ООН Никки Хейли
00:57 Таджикистан намерен продавать "нефть новой экономики", - Андрей Захватов
00:55 БРИКС шире откроет двери глобальному Югу, - Юрий Паниев
00:10 Сколько можно терпеть? Россию захлестывает миграционный потоп, - Андрей Соколов
00:03 Демократы США ведут борьбу за власть в стиле "все средства хороши", - В.Катасонов
00:01 Америка в мире: ритуальный экспорт войны, - Платон Беседин
|21:48 Запад инспирировал "майдан" в Сербии: Массовые беспорядки в Белграде
18:58 Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)
18:57 Хоким Андижанской области поручил построить библиотеку по просьбе 12-летнего мальчика
17:11 В Узбекистане создается новая "Нацкомиссия по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда"
16:53 На дне. Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс, - Татьяна Воеводина
16:21 На пороге "постгосударственного" мира, - Александр Маслов
14:55 Блеск и нищета демократии, - С.Лисичкин
13:08 В узбекской Кашкадарье взялись бороться с замужеством школьниц
12:47 Ученые наконец-то точно определили, где находилось легендарное царство Пунт. Не в Азии, а в...
12:41 Американские эсминцы удачно отражают атаки хуситских дронов. Пока...
12:38 Израиль начал закачку морской воды в тоннели Газы. Это катастрофа...
12:35 США, явочным порядком, увеличили себе территорию в Арктике
12:03 Новые кадры Узбекистана: красавица Нозима Давлетова дослужилась до завотделом АП
10:02 Звереем. В Алматы пассажир избил женщину-водителя рейсового автобуса, в результате - наезд на пешеходов и три трупа
09:52 Фрэнк Хэвилэнд: Сексизм и расизм превратились в инструменты "повышения разнообразия"
09:35 В Ташкенте создадут 36 выделенных автобусных полос
09:32 Китайцы спасают мир от нового Великого Потопа с помощью новых технологий, - СП
09:18 Неизвестный дрон поджег израильский танкер-химовоз в 200 километрах от индийского порта Веравал
00:53 Единая Европа или Новый Вавилон? - Е.Пустовойтова
00:47 Власти Туркмении отказываются праздновать Новый год
00:30 В США решили возродить доктрину Монро. Но она обречена на провал, - Том Лонг
00:28 Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
00:19 Украинская война: русские убивают русских. Кому это надо? - Андрей Полонский
|Языковые модели ИИ адаптируют к казахскому языку
15:36 25.12.2023
Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Ш. Шаяхметова"
Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Ш. Шаяхметова".
Около 170 тысяч пользователей прошли обучение на отечественных языковых онлайн-платформах "Тіл құрал" (5-ти уровневая система) и "Бала тілі" (ориентирована на детей до 9 лет). Еще одно новшество – платформа "Termincom.kz", которая уже насчитывает около 400 тысяч терминов. Портал представляет собой базу для их систематизации. В данную работу вовлечены специалисты соответствующих отраслей.
Предстоит работа и над юридической терминологией на казахском языке. Основная задача – унифицировать термины при составлении нормативно-правовых актов и в делопроизводстве. С эффективностью и предварительными результатами внедрения данных платформ ознакомили вице-премьера.
В следующем году "Тіл-Қазына" презентует несколько проектов в сфере искусственного интеллекта. Так, через платформу "Qazgramma" можно будет проверять тексты любой сложности на ошибки. Это отечественный аналог сервиса Grammarly, успешно зарекомендовавшего себя на мировом рынке.
"Ядром искусственного интеллекта является язык, поэтому создание масштабной языковой модели – безотлагательная необходимость государства. Мы начали эту работу", - отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
В центре выразили готовность осуществить адаптацию доступных международных масштабных языковых моделей (LLM) к казахскому языку. Результаты будут бесплатно предоставлять госорганам и отечественным компаниям через открытые коды. В дальнейшем они могут пользоваться ими в соответствии с потребностями. Как отметила директор центра "Тіл-Қазына" Макпал Жумабай, для машинного обучения искусственного интеллекта необходимо создание базы данных на государственном уровне.
"Настало время цифровизации. Перед нами стоит задача – развивать казахский язык в цифровом пространстве. Внедряя искусственный интеллект во все сферы жизнедеятельности, мы откроем путь для развития страны. Люди должны знать об этих проектах, поэтому важно проводить большую информационную работу", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.
В ходе совещания были обсуждены вопросы введения международной стандартизации экзамена по казахскому языку и системы сертификации уровня владения им, а также повышения квалификации преподавателей, совершенствования методических пособий и т.д.
22.12.23