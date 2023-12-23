Донбасс-фронт. Погибли еще 2 украинских кино-актера - Колесник и Коротецкий

17:45 25.12.2023

В зоне СВО убит примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник

Киев, 25 декабря, 2023, 17:39 - ИА Регнум. В зоне специальной военной операции на Украине погиб украинский актер театра и кино, вступивший в тероборону, Богдан Колесник. Об этом его знакомые сообщили 25 декабря в социальных сетях.



С началом СВО актер добровольно вступил в тероборону и отправился на передовую. Самыми известными ролями артиста были герои сериалов "СуперКопы", "Опер по вызову", "Выходите без звонка" и "Черные кошки". Колесник участвовал в постановках театра Личности и Украинского Современного Театра. О смерти актера сообщило украинское издание "Страна. UA".



Как сообщало ИА Регнум, другого примкнувшего к ВСУ актера,Сергея Коротецкого, ликвидировали в районе Авдеевки. Он был артистом Харьковского театра, снимался на телевидении и играл в театре. Перед этим сообщалось о смерти в зоне СВО двух актеров из сериала "Возвращение Мухтара", аналогичным образом по своей воле вступивших в ВСУ. 9 декабря стало известно о гибели Василия Кухарского, через несколько дней, 11 декабря, СМИ сообщили о гибели Андрея Павленко, сыгравшего в нескольких сезонах сериала.