 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские частные военные компании выходят из тени
19:02 25.12.2023

Китайские ЧОПы официально объявили о своем существовании и процветании на семинаре в Пекине. До сих пор эта тема поднималась только в художественном фильме "Боевые волки" (2017), две серии которого имели огромный кассовый успех и вызвали небывалую волну национализма в обществе – от студентов до дипломатов. Действие происходит в Африке, хотя зарубежные операции ЧОПов охватывают практически все районы мира, где работают китайские компании.

Сейчас за пределами Поднебесной насчитывается 47 тысяч китайских компаний, в которых работают 4,1 миллиона сотрудников, включая 1.6 миллиона граждан КНР. Вложения КНР в 190 странах мира на 2022 год оценивались в 2.75 триллиона американских долларов.

В условиях глобальной нестабильности и роста антикитайских настроений защита капиталов и персонала становятся крайне важным делом. Использование НОАК затрудняется как юридическими проблемами, так и неразвитостью системы военных баз.

На пекинском семинаре в начале декабря присутствовали как представители МИД КНР и Ассоциации фирм в области безопасности, так и уже опытные ЧОПы, имеющие за границей сотни хорошо подготовленных и оплачиваемых сотрудников.

Юрий Тавровский

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703520120


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