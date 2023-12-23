Китайские частные военные компании выходят из тени

19:02 25.12.2023

Китайские ЧОПы официально объявили о своем существовании и процветании на семинаре в Пекине. До сих пор эта тема поднималась только в художественном фильме "Боевые волки" (2017), две серии которого имели огромный кассовый успех и вызвали небывалую волну национализма в обществе – от студентов до дипломатов. Действие происходит в Африке, хотя зарубежные операции ЧОПов охватывают практически все районы мира, где работают китайские компании.



Сейчас за пределами Поднебесной насчитывается 47 тысяч китайских компаний, в которых работают 4,1 миллиона сотрудников, включая 1.6 миллиона граждан КНР. Вложения КНР в 190 странах мира на 2022 год оценивались в 2.75 триллиона американских долларов.



В условиях глобальной нестабильности и роста антикитайских настроений защита капиталов и персонала становятся крайне важным делом. Использование НОАК затрудняется как юридическими проблемами, так и неразвитостью системы военных баз.



На пекинском семинаре в начале декабря присутствовали как представители МИД КНР и Ассоциации фирм в области безопасности, так и уже опытные ЧОПы, имеющие за границей сотни хорошо подготовленных и оплачиваемых сотрудников.



Юрий Тавровский