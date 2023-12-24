В Узбекистане стало больше на 16 академиков

19:57 25.12.2023

Новыми членами Академии наук Узбекистана стали 16 человек

Президент Узбекистана утвердил 16 новых действительных членов Академии наук. Среди них - руководители и сотрудники ряда научных институтов. До этого список действительных членов АН пополнялся в 2017 и 1995 годах.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом от 22 декабря утвердил 16 новых действительных членов Академии наук страны.



Аналогичный указ глава государства подписывал ровно шесть лет назад - в декабре 2017 года, когда было утверждено 32 члена АН. До этого выборы действительных членов Академии наук не проводились целых 22 года - с 1995-го.



В этом году Академия наук Узбекистана отмечает 80-летие. Она была основана 4 ноября 1943 года. По данным на 2022 год в ее состав входили более 40 научных подразделений. Академия имеет три региональных отделения - это Каракалпакское и Навоийское отделения, а также Хорезмская академия Маъмуна.



В феврале 2012 года постановлением правительства (подписанным первым президентом Исламом Каримовым) ряд научных учреждений Академии наук был ликвидирован (в их числе - Самаркандское региональное отделение и четыре научных центра - Андижанско-Наманганский, Бухарский, Кашкадарьинско-Сурхандарьинский (Южный) и Ферганский), а ряд других - реорганизован.



В феврале 2017 года Академии наук постановлением президента Шавката Мирзиеева был возвращен ряд институтов, ранее переданных вузам. Среди них - Институт истории, Институт ядерной физики, Институт механики и сейсмостойкости сооружений, Институт узбекского языка, литературы и фольклора и другие (список).



В апреле 2018 года Шавкат Мирзиеев встречался с представителями научного сообщества Узбекистана, которые выступили с рядом предложений по развитию науки и рассказали о проблемах.



Президент на этой встрече назвал "большой ошибкой" то, что "за четверть века не уделялось внимания академии". "Если мы не будем придерживаться интенсивного и прогрессивного развития, мы не сможем догнать [другие страны]", - заявил тогда он.



Список новых действительных членов АН

По физико-математическим наукам



Ахмедов Бабомурот Жураевич - заведующий лабораторией Института астрономии имени Мирзо Улугбека АН;



Абдуллаев Фатхулла Хабибуллаевич - главный научный сотрудник Физико-технического института АН;



Розиков Уткир Абдуллоевич - заместитель директора Института математики имени В. И. Романовского АН;



По химическим наукам



Туляганов Дилшат Убайдуллаевич - заведующий кафедрой Туринского политехнического университета в Ташкенте;



Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович - директор Института химии растительных веществ имени С. Ю. Юнусова АН;



Турабджанов Садритдин Махаматдинович - ректор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;



Реймов Ахмед Мамбеткаримович - ректор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;



По биологическим наукам



Давранов Кахрамон - директор Института микробиологии АН;



По техническим наукам



Садиков Илхам Исмаилович - директор Института ядерной физики АН;



По сельскохозяйственным наукам



Намазов Шадман Эргашович - заместитель директора Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;



По историческим наукам



Зие Азамат Хамидугли - директор Института истории АН;



По экономическим наукам



Тухлиев Нурислам - профессор Международной исламской академии Узбекистана;



По филологическим наукам



Сирожиддинов Шухрат Самариддинович - ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои;



По педагогическим наукам



Ибраимов Холбой - директор Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Т. Н. Кары Ниязи;



По медицинским наукам



Мусабаев Эркин Исакович - директор Научно-исследовательского института вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний;



По психологическим наукам



Шаумаров Гайрат Бахрамович - ректор негосударственной образовательной организации "Профи университети".