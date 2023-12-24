|В Узбекистане стало больше на 16 академиков
19:57 25.12.2023
Новыми членами Академии наук Узбекистана стали 16 человек
Президент Узбекистана утвердил 16 новых действительных членов Академии наук. Среди них - руководители и сотрудники ряда научных институтов. До этого список действительных членов АН пополнялся в 2017 и 1995 годах.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом от 22 декабря утвердил 16 новых действительных членов Академии наук страны.
Аналогичный указ глава государства подписывал ровно шесть лет назад - в декабре 2017 года, когда было утверждено 32 члена АН. До этого выборы действительных членов Академии наук не проводились целых 22 года - с 1995-го.
В этом году Академия наук Узбекистана отмечает 80-летие. Она была основана 4 ноября 1943 года. По данным на 2022 год в ее состав входили более 40 научных подразделений. Академия имеет три региональных отделения - это Каракалпакское и Навоийское отделения, а также Хорезмская академия Маъмуна.
В феврале 2012 года постановлением правительства (подписанным первым президентом Исламом Каримовым) ряд научных учреждений Академии наук был ликвидирован (в их числе - Самаркандское региональное отделение и четыре научных центра - Андижанско-Наманганский, Бухарский, Кашкадарьинско-Сурхандарьинский (Южный) и Ферганский), а ряд других - реорганизован.
В феврале 2017 года Академии наук постановлением президента Шавката Мирзиеева был возвращен ряд институтов, ранее переданных вузам. Среди них - Институт истории, Институт ядерной физики, Институт механики и сейсмостойкости сооружений, Институт узбекского языка, литературы и фольклора и другие (список).
В апреле 2018 года Шавкат Мирзиеев встречался с представителями научного сообщества Узбекистана, которые выступили с рядом предложений по развитию науки и рассказали о проблемах.
Президент на этой встрече назвал "большой ошибкой" то, что "за четверть века не уделялось внимания академии". "Если мы не будем придерживаться интенсивного и прогрессивного развития, мы не сможем догнать [другие страны]", - заявил тогда он.
Список новых действительных членов АН
По физико-математическим наукам
Ахмедов Бабомурот Жураевич - заведующий лабораторией Института астрономии имени Мирзо Улугбека АН;
Абдуллаев Фатхулла Хабибуллаевич - главный научный сотрудник Физико-технического института АН;
Розиков Уткир Абдуллоевич - заместитель директора Института математики имени В. И. Романовского АН;
По химическим наукам
Туляганов Дилшат Убайдуллаевич - заведующий кафедрой Туринского политехнического университета в Ташкенте;
Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович - директор Института химии растительных веществ имени С. Ю. Юнусова АН;
Турабджанов Садритдин Махаматдинович - ректор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Реймов Ахмед Мамбеткаримович - ректор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
По биологическим наукам
Давранов Кахрамон - директор Института микробиологии АН;
По техническим наукам
Садиков Илхам Исмаилович - директор Института ядерной физики АН;
По сельскохозяйственным наукам
Намазов Шадман Эргашович - заместитель директора Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
По историческим наукам
Зие Азамат Хамидугли - директор Института истории АН;
По экономическим наукам
Тухлиев Нурислам - профессор Международной исламской академии Узбекистана;
По филологическим наукам
Сирожиддинов Шухрат Самариддинович - ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои;
По педагогическим наукам
Ибраимов Холбой - директор Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Т. Н. Кары Ниязи;
По медицинским наукам
Мусабаев Эркин Исакович - директор Научно-исследовательского института вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний;
По психологическим наукам
Шаумаров Гайрат Бахрамович - ректор негосударственной образовательной организации "Профи университети".