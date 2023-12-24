Токаев в Питере предложил построить ВОЛС между Россией, Казахстаном и Ираном

21:48 25.12.2023

Астана предлагает провести волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) по маршруту Россия - Казахстан - Иран. С таким заявлением выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев предложил построить ВОЛС между Россией, Казахстаном и Ираном



По его словам, Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества стран - участниц ЕАЭС в сфере информационных технологий.



"В этом ключе предлагают рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - заявил Токаев.



Глава республики подчеркнул, что этот шаг позволит не только сформировать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и в значительной мере укрепить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне.



Ранее президент Казахстана заявил, что республика будет сотрудничать с Россией, несмотря на потрясения в мире.