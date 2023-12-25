Балаганчик для лавриков. Зачем Россия остается в ОБСЕ?

22:09 25.12.2023

Россия готова возобновить денежные взносы в ОБСЕ, где правят русофобы

Михаил Рябов. 25.12.2023



Сергей Лавров совсем недавно озвучил разгромную речь о деградации ОБСЕ (во время его выступления зал демонстративно покинули представители стран Запада), однако теперь выясняется, что МИД РФ готов осуществить денежный взнос в бюджет этой организации на 2024 год.



Россия не рассматривала выход из ОБСЕ, а членство там нужно "как инструмент диалога в целях снижения рисков обострения конфронтации", объяснил газете "Известия" постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



Сергей Лавров совсем недавно озвучил разгромную речь о деградации ОБСЕ (во время его выступления...

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Лукашевич рассказал, что в 2023 году РФ не платила взнос в бюджет ОБСЕ, поскольку смета не была утверждена из-за наличия в ней антироссийских формулировок вроде "война против Украины".



И вот на следующий год руководство ОБСЕ ради российского взноса согласилось убрать неудовлетворяющие Москву пассажи.



"Смета может быть принята только после того, как из бюджетного документа будут сняты любые упоминания о "войне против Украины". Запад и Киев заявили, что не пойдут на изъятие этой фразы, даже несмотря на то что она противоречит нормам и требованиям бюджетного процесса в ОБСЕ. В итоге проект бюджета на 2023 год остается до сих пор неутвержденным, а вся вина за это лежит на представителях западных стран и киевского режима.



Однако при подготовке проекта бюджета на 2024 год печальный опыт уходящего года был учтен и западниками, и генсекретарем. В тексте новой сметы никаких упоминаний о ситуации на Украине нет. В этой связи отсутствуют и политические препятствия к тому, чтобы одобрить ее консенсусом. Однако сначала потребуется согласовать уровень ассигнований на 2024 год. Дискуссия по этому вопросу сейчас активно ведется", – сказал Лукашевич.



Отставной дипломат Михаил Демурин объясняет, почему Россия не выходит из ОБСЕ.



"Да, сегодня ОБСЕ находится в глубочайшем кризисе, но это является как раз показателем того, что у Запада далеко не так, как ему хотелось бы, получается заставлять эту организацию работать на себя – мы ему мешаем и он понимает, что будем мешать все сильнее. Поэтому выходить нам из ОБСЕ категорически нельзя. Хотя бы для того, чтобы не давать США и их ближайшим союзникам полную свободу рук на пространстве бывшего СССР (вслед за нами-то никто из наших соседей из ОБСЕ не выйдет!). Такому бесконтрольному освоению Западом этого пространства мешает именно неутверждение в силу позиции России мандата ряда важных для западников миссий ОБСЕ в соседних с нами странах. Еще больнее им будет, если наша дипломатия сможет добиться закрытия работающих на них миссий ОБСЕ в странах ОДКБ и ЕАЭС… Это продление надо заблокировать", – написал Демурин в своем канале.