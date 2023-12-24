Тайна рейса MH370: в загадке исчезнувшего малайзийского "Боинга" появился просвет

22:47 25.12.2023

Эксперты считают, что разгадать гибель самолета можно в "считанные дни"



Крупное заявление о загадочном исчезновении рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines может быть сделано в "считанные дни", что, наконец, положит конец девятилетней тайне.



Эксперты утверждают, что тайна пропавшего рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines может быть раскрыта в считанные "дни", если будут проведены новые поиски, пишет Daily Mail.



Рейс MH370 исчез примерно через 38 минут после вылета из аэропорта Куала-Лумпур на юге Малайзии по пути в Пекин, Китай, 8 марта 2014 года.



Несмотря на отчаянные поиски правительствами и частными компаниями, самолет так и не был найден, и судьба его 237 пассажиров остается неизвестной.



В сентябре эксперт по аэрокосмической отрасли Жан-Люк Маршан и пилот Патрик Блелли призвали к новым поискам, основываясь на информации о судьбе рейса. Во время лекции перед Королевским аэронавтическим обществом эксперты сказали, что новый район поиска может быть обследован всего за 10 дней в рамках открытого запроса о помощи.



"Мы выполнили нашу домашнюю работу. У нас есть предложение: территория небольшая, и, учитывая новые возможности, это займет 10 дней, - сказал Жан-Люк Маршан. – Это может произойти быстро. Пока не найдено место крушения рейса MH370, никто не знает, что произошло. Но это вероятная траектория".



Маршан и Блелли обратилась к Австралийскому управлению транспортной безопасности, правительству Малайзии и геологоразведочной компании Ocean Infinity с просьбой начать новые поиски.



В прошлом году Ocean Infinity объявила, что заинтересована в возобновлении своих поисков, обследовав участки Индийского океана по принципу "не нашел - не плати".



Жан-Люк Маршан сказал, что "быстрый" поиск может стать хорошим испытательным полигоном для новой технологии беспилотного подводного поиска компании.



Важно отметить, что эти два эксперта сообщила управлению транспортной безопасности, что новый район поиска был основан на предположении, что самолет был целенаправленно захвачен и затоплен в глубоком океане.



Маршан описал это как "ужасное путешествие в один конец", которое, по его мнению, скорее всего, было совершено опытным пилотом самолета.



"Мы думаем, и проведенное нами исследование показало нам, что угон самолета, вероятно, был совершен опытным пилотом, - сказал Маршан. – В кабине произошла разгерметизация... и это был плавный контрольный сброс, чтобы произвести минимальное количество обломков. Это было сделано так, чтобы не попасть в ловушку или не быть обнаруженным. Конечно, самолет не был виден никому, кроме военных. Парень знал, что если будут запущены поисково-спасательные операции, то это произойдет на траектории полета".



Эксперты предоставили дополнительные доказательства того, что транспондер самолета был выключен и что "разворот", который он совершил в сторону от траектории полета, не мог быть автопилотом.



Критически важно, что, по их словам, внезапное изменение направления произошло, когда самолет находился на "ничейной земле", между воздушным пространством Таиланда, Индонезии, Индии и Малайзии.



"Каковы были намерения угонщиков? Это очень чувствительная область. У вас есть зона действия радаров Таиланда и Южной Индии, но им все равно", - сказал Маршан. – Вы достигли зоны ответственности военных, но также и радара, так что эта зона находится на ничейной земле. Нет контроля, нет видимости Куала-Лумпура. Так что этот парень может делать все, что захочет".



Смелое заявление было сделано после того, как в отдельном новом отчете о пропавшем самолете был указан новый район поиска у побережья Австралии, что вызвало новый интерес к поискам, отмечает Daily Mail.



В 229-страничном отчете предполагалось, что пропавшие обломки могли находиться примерно в 1560 км к западу от Перта, и он был основан на "новаторской" технологии радиосвязи.



Исследователи Ричард Годфри, доктор Ханнес Кутзее и профессор Саймон Маскелл использовали протокол односторонней цифровой радиолюбительской связи (WSPR) для отслеживания самолета. "Эта технология разрабатывалась в течение последних трех лет, и результаты представляют собой новые достоверные доказательства, - заявили исследователи. – Это согласуется с анализами Boeing (...) и исследованиями дрейфа обломков, обнаруженных в районе Индийского океана Университетом Западной Австралии".



Исчезновение рейса MH370 является одной из самых непреходящих загадок авиации и привлекло внимание как экспертов, так и сторонников теории заговора, напоминает Daily Mail.



Рейс MH370 вылетел из Малайзии незадолго до 17:00 с 12 членами экипажа и 227 пассажирами из 14 стран, включая 153 человека из Китая. Около 17:20 капитан Захри Шах ответил диспетчеру воздушного движения Малайзии, заявив: "...свяжитесь с Хошимином (...) спокойной ночи".



Поразительно, но вскоре после этого самолет "отключился", прежде чем отклониться обратно над Малайзией в направлении, противоположном предполагаемому маршруту полета. Первичные данные гражданских и военных радаров сообщили, что самолет возвращался через Малаккский пролив в бескрайний Индийский океан.



Примерно через 7,5 часов у рейса MH370 закончилось топливо, и через 11 минут он, вероятно, рухнул в океан, и его так и не нашли.



Обломки самолета были найдены даже на Мадагаскаре в последующие годы, а в общей сложности был извлечен 41 обломок, пишет Daily Mail.



Предположения о причине странного обходного маневра варьируются от угона самолета террористами или того, что он был по какой-то причине захвачен США. Утверждения, которые активно оспариваются американскими властями, такими как ФБР, утверждают, что самолет был доставлен по инструкции на некий отдаленный остров или атолл.



Другие претензии касались семьи капитана Шаха и того, был ли самолет намеренно направлен в Индийский океан.



Со своей стороны, Маршан и Блелли заявили, что они официально не обвиняют пилота, но и не могут снять с него вину, пока самолет не будет найден.



Предполагалась возможность пожара, кибератаки или того, что самолет был сбит, но они не дают достоверного ответа на загадку.



Андрей Яшлавский