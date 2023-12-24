Год 1924-й: Рождение Таджикистана и самосознание таджиков

22:57 25.12.2023 Сайфуллохи Муллоджон, доктор исторических наук, специально для Asia-Plus



Сайфуллохи Муллоджон, доктор исторических наук рассказывает, как это было.



Нусратулло Махсум объявляет о создании Таджикистана



1924-й год в истории народов Средней Азии известен, как начало важных преобразований. До этого государства региона носили названия либо по династиям (саманиды, караханиды, тимуриды, мангыты), либо по названию административных центров - Бухарский эмират, Кокандское или Хивинское ханство.



Теперь же многочисленные народы этого региона получили государства с этническими названиями и вот уже сто лет на политической карте мира они представлены именно так. Давайте вспомним некоторые перипетии этого века…



ХХ век записал в своих скрижалях истории немало важных событий, касающихся судьбы таджиков, но невозможно забыть две даты, вписанные золотыми буквами. Одна в 1924 году, другая - в 1991-ом.



Настало время нашей свободы?



Революция 1917 года в России со всеми последовавшими за ней трудностями и бедами принесла нерусским народам перспективу свободы.



В первые дни победы революции (ноябрь 1917 г.) Ленин обратился к мусульманским народам Востока и пообещал им "свободу и спасение от мирового империализма". В этом историческом документе вождь мирового пролетариата призвал угнетенные народы Востока вернуть свои попранные права и определить свою судьбу.



Владимир Ленин и большевики



Ленин провозгласил конец мирового господства империализма, заявил о своей солидарности с мусульманами и народами Востока и призвал их быть также солидарными с чаяниями русской революции.



Он говорил: "Ваша религия и традиции были оскорблены предыдущими правителями и тиранами, теперь русская революция - ваша поддержка, встаньте и поддержите эту революцию".



Однако уже через несколько месяцев судьба Кокандской автономии показала, что реальность была далека от призыва пролетарского вождя. Попытка создания этого независимого государства в самом сердце Средней Азии завершилась кровопролитием, что впоследствии породило движение сопротивления или то самое "басмачество" против Советов.



После революции 1917 года в России, в 1918 году в тех частях Средней Азии, где была установлена Советская власть, создана Туркестанская Автономная Республика. Падение Бухары и Хивы в 1920 году привело к созданию советских республик Бухары и Хорезма. Но во всех трех республиках - Туркестане, Бухаре и Хиве - не отдавалось явного предпочтения какой-либо одной нации.



Начало нового проекта...



В 1919 году по приказу Ленина была создана комиссия, известная как "Туркестанская комиссия". Поскольку термин Туркестан (хотя он и неправильный) для обозначения региона Средней Азии стал популярным после российской оккупации, эта комиссия также стала работать под этим названием.



В продолжение этого приказа рекомендовалось "рассмотреть план расстановки народов региона под названиями Узбекия, Кыргызия и Туркмения и изучить возможность их интеграции или разделения".



"Туркестанская комиссия"



Таким образом, была заложена основа разделения региона по национальному признаку. Однако гражданская война, охватившая всю территорию Советской России, включая Среднюю Азию, не позволила реализовать эту программу в первые годы советской власти.



По этому вопросу опубликованы исследования известного таджикского ученого, академика Рахима Масова, в частности "История топорного разделения" и "Таджики: история с грифом "совершенно секретно".



Необходимость разделения границ по национальному признаку



В документах и ​​статьях 20-х годов прошлого века при рассмотрении необходимости разделения границ подчеркивалось, что народные республики должны быть преобразованы в социалистические республики.



Еще одним обстоятельством, о котором коммунисты много говорили во время разделения и на основании которого решалась основная работа, был вопрос экономических связей. Другими словами, должен быть создан союз, в котором народы могли бы сблизиться на основе своих экономических интересов.



При этом не следует забывать, что сами местные лидеры не желали этого разделения, это была исключительно идея большевистского правительства России, ставившего на первый план собственные революционные приоритеты.



В частности, казахский большевик Турар Ризкулов, который был одним из известных лидеров того времени, в 1920 году в ответ на обращение ЦК РКП(б) о национальном размежевании Средней Азии называл раздел Туркестана противоречащим политическим и экономическим интересам региона.



Другой большевик Иосиф Варейкис в 1924 году говорил, что "лучший вариант для народов Средней Азии - это федерация… Жизнь неизбежно приведет нас к этой реальности. Но прежде, чем создать эту федерацию, мы должны построить национальные государства, чтобы впредь они объединились".



Движение народного сопротивления в регионе показало, что среди народов существует сильное религиозное братство. Если один священник в Коканде выступал с призывом на основе религии и веры, его призыв находил резонанс в Бухаре, Ташкенте, Хорезме и Фергане.



Советское правительство пришло к выводу, что здесь следует создать новые административные единицы. И если создать их по национальному принципу, одной стрелой можно будет убить двух зайцев.



С одной стороны, это позволило разделить регион по национальному признаку и лучше контролировать каждое государство. С другой стороны - завоевать благодарность народов этих стран, что им "подарили" национальные государства.



Эти голоса благодарности большевикам слышатся до сих пор. При этом люди, поддерживающие этот нарратив, не думают о том, что таджикам вопреки исторической справедливости досталось самая неразвитая часть региона Центральной Азии, в котором они проживали испокон веков.



Эти похвалы звучат несколько странно. Потому что, например, в историографии Индии или Китая, переживших колонизацию, ни один историк этих стран не выражает благодарность и похвалу своим бывшим колонизаторам…



"Топорное разделение" и его последствия



Важнейшие события в процессе национально-территориального размежевания пришлись на 1924-й год.



В феврале того года на заседании ЦК компартии Бухары была заслушана речь Файзуллы Ходжаева "О разделе Средней Азии на национальные республики". Главной темой повестки дня стал раздел Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республик. Было подчеркнуто, что пришло время изменить эти административные единицы.



Файзулла Ходжаев



Важными были два вопроса, поднятых Файзулло Ходжаевым. Одним из них был вопрос туркмен. Было отмечено, что их "необходимо отделить, потому что это лучший путь". Но он не сказал, почему именно туркмены должны быть отделены.



А дело было в том, что лидер антисоветского сопротивления туркмен Джунайдхан после нескольких боев с Красной Армией в 1919 году обратился к советскому правительству с мирным планом и потребовал независимости Хивы. Затем он снова заключил с большевиками мир с условием предоставления туркменам отдельной административной единицы.



Хотя сил Джунайдхана было недостаточно для продолжения борьбы, после каждого сражения он выдвигал новое требование, в центре внимания которого был вопрос о туркменах и их будущем государстве. Эти условия и серьезное отличие образа жизни туркмен от других народов региона позволили туркменам стать первой и крупнейшей административной единицей в регионе.



В отличие от Узбекистана, в состав которого входила и Таджикская автономия, а также казахов и кыргызов, которые первоначально остались в составе России, Туркменистан начал новую жизнь, как единое государство, включившее в себя 90% туркмен Средней Азии.



При этом в Комиссии по размежеванию у туркмен не было представителей уровня Файзулло Ходжаева, Абдулло Рахимбаева или Турара Рыскулова, которые бы отстаивали их интересы. Поэтому в судьбе туркмен можно считать решающими два фактора.



Первый - массовая борьба туркмен под руководством единоличного лидера Джунайда и его поддержка. (В отличие от таджикских повстанцев 20-х годов, среди которых не было единства и солидарности - ни среди тех, кто поддерживал Советское государство, ни среди тех, кто выступал против).



Еще одной особенностью туркмен, как отдельного народа в средние века и в наше время было то, что они очень осторожно относились к смешению с другими народами.



Даже в эпоху монгольского владычества лидеры туркменского народа советовали своему народу ни при каких обстоятельствах не смешиваться с монголами.



Что касается образа жизни кыргызов и казахов, то он был настолько схож, что до начала 20 века русские называли казахов "киргизами", а киргизов для различия называли "каракиргизами". Сходство в образе жизни городских таджиков и узбеков послужило причиной того, что городских стали называть сартами. И по сей день многие исследователи путаются в принадлежности сартов к таджикам или узбекам.



Туркмены Хивы



В начале 20 века туркмены проживали на территории Хивы, Бухары, Афганистана, Ирана и Ирака и оставались туркменами. Им удалось отстоять свой народ, свой язык и религию.



Даже в период господства шиизма в Иране (XVI-XVIII в.) туркмены оставались приверженцами суннитской ветви ислама. Поэтому в 1924 году несмотря на то, что туркмены были более малочисленными, чем таджики, они получили единую республику с большей территорией чем Узбекистан.



Республика Узбекистан, которая оказалась в центре обсуждений комиссии, в основном охватывала густонаселенные территории и крупные города региона. К Узбекистану отошел Ташкент, который на протяжении последних 50 лет был административным центром Туркестанского генерал-губернаторства, а также такие ключевые города и регионы, такие как Бухара, Фергана, Термез и Хорезм.



Российский преподаватель обучает узбекских студентов



Когда таджики при обсуждении будущего своей республики сочли Душанбе и Восточную Бухару недостаточными для создания национального таджикского государства и предложили сделать Самарканд своей столицей, в 1925 году столицу Узбекистана спешно перенесли из Ташкента в Самарканд…



Исследователь этого периода И. Бочкарева ознакомилась с документами национального размежевания и пришла к выводу, что "основным замыслом этого раздела было создание Узбекистана". Для советского правительства этот проект был жизненно важен.



Свою роль здесь сыграло два фактора. Во-первых, многим образованным людям Средней Азии в то время были близки идеи пантуркистов о создании единого государства Туркестан или Туран. Советское правительство, создав такое мощное государство, как Узбекистан, удовлетворило их запросы.



Во-вторых, когда в регион пришли русские, во всех трех государствах - Бухаре, Коканде и Хиве правили тюркские династии мангытов, мингов и кунгуротов. Создание Узбекистана в таких широких границах удовлетворило узбекские элиты, побудив отказаться от идеи создания "великого Турана" и умерив их тягу к Турции, имевшей в те годы немало сторонников.



В 1925 году Кыргызская автономная республика сменила название и стала Казахской автономной республикой.



В 1930 году автономная республика Каракалпакстан была передана в состав Казахстана и существовали опасения, что Ташкент, имевший большое казахское население и расположенный на границе с Казахстаном, станет столицей этой республики.



По этой причине в 1930 году столица Узбекистана из Самарканда вновь была возвращена в Ташкент.



Казахи, которых ранее русские называли киргизами, присоединились к России на 50 лет раньше, чем другие народы Средней Азии и в составе Российской республики образовали свои национальные единицы. Первая столица автономной республики Казахстан – город Оренбург – была передана России, и казахи построили новую столицу в городе Алматы, который до 1921 года назывался Верный.



Город Верный



Когда в 1936 году была создана Республика Казахстан, Автономная Республика Каракалпакстан была передана Узбекистану. Хотя каракалпаки, являющиеся кипчакской ветвью тюрков, по своей культуре и обычаям были ближе к казахам, да и географически они тоже были близки к Казахстану.



Думаю, этим "подношением" Советское правительство пыталось компенсировать выход Таджикистана из Узбекской республики.



Уже в те годы российский исследователь Зеленский назвал это размежевание несправедливым и противоречащим обычаям и традициям региона, назвав это "топорным разделением".



Тот факт, что архивы Комиссии по размежеванию долгие годы были закрыты и ее документы держались в тайне, а некоторые даже были сожжены, говорит о том, что результаты ее работы были далеки от исторической справедливости и равенства.



Таджик на своей родине…



До второй половины 1924 года в Комиссии по размежеванию таджики и их права вообще не упоминались.



По указанию Ленина речь шла лишь о создании государств для трех народов – ​​для туркмен, киргизов и для узбеков. Файзулло Ходжаев в своем историческом отчете (февраль 1924 г.) также уделил внимание вопросу таджиков.



О них он сказал: "Таджики разбросаны и не имеют ни самостоятельной административной структуры, ни школ и образования на своем родном языке. Поэтому им должна быть предоставлена ​​автономия в составе Узбекистана".



За две недели до выступления Ходжаева газета "Туркестан" (январь 1924 года) в своей статье назвала использование таджикского языка противоречащим новому образу жизни, подчеркнув, что "исторический процесс направлен против этого языка - языка прошлого века, языка эмира, религии и шариата…".



Таджикам даже было рекомендовано избавиться от этого языка. Это при том, что до 1920 года, т.е. до падения Бухары, в более чем 300 медресе этого города обучение велось на таджикском языке. Именно революционное правительство Бухары лишило таджиков права на образование на родном языке.



Как мы видим, отношение к таджикам в Комиссии с самого начала национального размежевания было предвзятым и отразилась на итогах ее работы. Почему это произошло?



Прежде всего, в указах основателя Советского государства В.И. Ленина, как мы видели, таджики вообще не упоминались. Вряд ли Ленин, как лидер нового государства, не знал о существовании этого коренного народа среднеазиатского региона, ведь еще в 1910 году известный русский ученый Шишов написал объемную книгу под названием "Таджики".



Очевидно, это был заранее продуманный план.



Древняя цивилизация таджиков, выходившая далеко за пределы территории Средней Азии, была слишком неудобной для идеологов нового государства.



Не следует также забывать, что в большинстве работ российских ученых 1880 - 1914 годов таджики назывались хранителями мусульманской культуры в регионе. Но это не очень интересовало Советское государство, так как одной из его целей была борьба с религией. В прошлом веке устод Лоик в одной строке, таким образом, описал революцию Ленина и ее последствия: "Твои вожди не были осведомлены о вождях таджиков, Революция!".



Прием правительственной делегации Таджикистана в аэропорту Душанбе



Вторая причина игнорирования интересов таджиков во время национального размежевания заключалась в том, что тюркоязычная интеллигенция региона смотрела на более развитую по сравнению со Средней Азией Турцию, как на образец для подражания, видела в ней своего покровителя и гордо называла себя тюрками.



Преемник Османской империи, новое турецкое государство, которое в этом году отмечает 100-летие со дня своего создания, помимо всего прочего имело тесные связи с Советами. Противостояние Турции с такими державами, как Великобритания, Франция и Греция сделали Турцию ценным союзником для Советской России.



Некоторые таджикские лидеры, например, Абдулло Рахимбоев, также попали под влияние идей младотурков.



Таджики, которые не являются тюрками, были лишены такой поддержки - арийский Иран в те годы решал свои собственных проблемы, связанные с его разделом в 1907 году между Англией и Россией.



Другой проблемой был религиозный раскол, который разделял таджиков-суннитов и иранцев-шиитов друг от друга и даже вызывал между ними вражду. Шиитско-суннитская бойня 1910 года в Бухаре показала, что с обеих сторон в этом конфликте были убиты и пострадали только носители таджикско-персидского языка.



Третьей причиной было продолжение движения сопротивления (басмачества) на территории Восточной Бухары, которое продолжалось здесь дольше из-за отсутствия железных дорог и проблем с транспортом в этом горном регионе.



Академик Рахим Масов писал, что Восточная Бухара и Матча были двумя основными районами, где большевики решили создать Таджикскую автономную область.



Сопротивление Матчи было сломлено только в 1923 году.



Эта ситуация также повлияла на процесс размежевания и стала хорошим предлогом для противников таджиков.



Даже некоторые члены Комиссии по размежеванию из числа таджиков были против присоединения таджикских районов Ферганы к Восточной Бухаре и Матче, исходя их экономических интересов.



Четвертая причина заключалась в том, что в отличие от других народов региона, среди таджиков существовала разобщенность. Чувство национальной идентичности у таджиков было крайне слабым – в те годы наши деды чаще представлялись по названию городов (самаркандские, бухарские, ура-тюбинские) или по названию местности (каратегинские, матчинские, кулябские). А когда речь заходила о нации, мы называли себя представителями "мусульманской нации"…



Разница между городскими и сельскими таджиками также была очевидна. Мы видим это по воспоминаниям и заметкам российских востоковедов и путешественников, а также в произведениях Ахмада Дониша, Садри Зие, Садриддина Айни и Сотима Улугзода.



Мухаммаджон Шакури в своих воспоминаниях писал, что во время переписи населения Бухары, когда большевики-пантюркисты хотели, чтобы жители этого города не называли себя таджиками, они говорили им, что "Республика Таджикистан будет создана в Матче и в Гарме и кто считает себя таджиком, пусть едет туда".



Для горожанина переехать в горы было равносильно смерти…



Пятая причина несправедливого размежевания заключалась в том, что некоторые просвещенные люди таджикского происхождения (например, Файзулло Ходжаев, Абдулло Рахимбоев) встали на другую сторону баррикад, другие – проявляли нерешительность в самые важные моменты.



Они не верили, что можно создать сильную таджикскую республику и объединить ее.



Среди них не было единства и солидарности. Открытая анти-таджикская политика того времени также усиливала их пессимизм.



В ходе работы Комиссии, когда речь шла о несправедливости по отношению к таджикам, некоторые ее члены смеялись и иронизировали по этому поводу. Это хорошо видно по протоколам заседаний, представленных академиком Рахимом Масовым в его книге.



Академик Рахим Масов



Однако академик Масов, воспитанный советской системой и являющийся ее убежденным сторонником, во всех ошибках и промахах Комиссии по размежеванию 1924 года винил либо пантюркизм, либо руководителей типа Абдулло Рахимбоева, Файзуллы Ходжаева и их сторонников.



При этом он игнорировал тот факт, что эти товарищи были просто пешками в руках большевиков. Спустя десятилетие все они были уничтожены машиной сталинского террора.



Национальное размежевание в Центральной Азии не было происками Турции или пантюркистов. От начала и до конца этот проект осуществлялся под руководством Советского государства и большевиков. Если бы они захотели что-то исправить, они могли бы это сделать в любой момент. Так же, как в 1954 году по приказу Никиты Хрущева Крым был выведен из состава России и передан Украине.



…В прошлом году один таджикский ученый во время своего выступления на исторической конференции с огромным сожалением заявил: "К сожалению, Сталин умер в 1953 году, иначе он решил бы проблему таджиков".



Наивные оптимисты до сих пор полагают, что человек, который за тридцать лет абсолютной власти даже не намекнул на несправедливое решение таджикского вопроса, мог бы заново решить его, если бы жил дольше...



Митинг в день объявления о создании республики



Еще во времена СССР исследователи проблемы национального размежевания Средней Азии признавали, что этот вопрос решался не исходя из принципа национальной справедливости, а на основе идеологических соображений и экономических интересов Советской власти. Чтобы партии большевиков было легче управлять национальными республиками.



Автономная республика



Таким образом, до сентября 1924 года вопрос о предоставлении таджикам самостоятельной республики не обсуждался - речь шла только о создании Таджикской автономной области. С сентября того года в Комиссии активизировалась самоотверженная работа Нусратулло Махсума и Шириншо Шотемура, которые считали создание Таджикской области вместо республики большой несправедливостью, и которые написали об этом в письме Сталину.



Таким образом, только в последний момент в Комиссии был поднят вопрос о независимой Республике Таджикистан. 14 октября 1924 года было принято решение о создании Таджикской автономной республики в составе Узбекистана. Этот день – исторический для таджиков.



Согласно принятому решению, в 1924 году Таджикистан состоял из 8 областей:



Председатель ЦИК Таджикской ССР Нусратулло Максум 16 октября 1929 в Доме Дехканина оглашает декларацию о преобразовании ТАССР в Союзную Таджикскую Советскую Социалистическую Республику.



1. Ура-Тюбе (состояла из 6 округов: Ура-Тюбе, Матча, Гончи, Басманда, Шахристон, Дален);



2. Пенджикент (Пенджикент, Офтобруя, Искандаркуль, Киштут, Могиен, Фалгар);



3. Душанбе (Душанбе, Гиссар, Яван, Янгибозор, Файзабад).



4. Сари Осие (Регар, Каратаг);



5. Курган-Тюбе (Курган-Тюбе, Саройкамар, Кубодиен, Джиликуль);



6. Гарм (Гарм, Хоит, Калаи Хумб, Оби Гарм, Дарваз, Вандж);



7. Куляб (Куляб, Муминабад, Ховалинг, Балджуван).



В 1925 году Горно-Бадахшанская автономная область в составе шести районов (Памир, Вахан, Ишкашим, Шугнан, Бартанг, Рушан) была включена в состав Советской Автономной Республики Таджикистан.



Столица в кишлаке



Столицей таджикского народа, который по словам поэта Бозора Собира, сам "создал сто народов" и на протяжении своей истории построил "сто городов", был назван кишлак Душанбе.



Между тем, роль столицы в эффективном управлении страной, создании сильной экономики, культуры и цивилизации очень важна.



В прошлом некоторые страны назывались по имени своей столицы, что свидетельствует о ее важной роли в судьбе нации и государства, как, например, город Рим, ставший названием империи. Или Бухара, как название таджикского государства Вароруд в последние два столетия.



Что касается Душанбе, то исторически он не занимал какие-то приоритетные позиции даже в масштабах Восточной Бухары, являясь небольшой окраиной Гиссара. Еще одним условием того, чтобы город (а не деревня) стал столицей, было то, что он должен интеллектуально конкурировать с другими городами на той же территории.



Кишлак Душанбе не мог на это претендовать, он также не имел и никакого экономического значения для региона.



Площадь Свободы в Душанбе. Жители таджикской автономии отмечают первую годовщину провозглашения ТАССР



И что еще более важно, столицы стран зачастую имеют значительное население, в них может проживать от четверти до трети, а иногда и половины населения страны. Если мы заглянем в таджикские исторические и литературные источники, то увидим, что Душанбе в них даже не упоминается в отличие от Самарканда, Бухары, Балха и Нишапура, и даже Гиссара, Куляба, Дарваза и Матчи.



Тем не менее, в этом кишлаке, не имеющем ни промышленности, ни национальной городской культуры, таджикам предстояло стать нацией и строить свое государство...



Последствия и выводы



Несмотря на всю несправедливость в отношении таджиков в ходе национально-территориального размежевания 1924 года, это было историческое событие, которое навсегда вошло в историю нашего народа. Наиболее важные последствия размежевания и выводы:



1. Создание государства по имени этноса, то есть Таджикистана, произошло впервые в истории и стало исключительно важным событием для нашего народа.



Ранее у таджиков были государства, которые носили названия правящих династий (ахемениды, сасаниды, саманиды) или названия областей и городов (Гуридское государство, Бухарский эмират, Кокандское ханство).



2. Получив государство в качестве таджиков, мы должны крепить и развивать его, принимать государственные решения исключительно исходя из интересов народа, чтобы быть в числе развитых и уважаемых наций мира;



3. Создание Таджикистана стало мощным стимулом для роста самосознания таджиков. Таджикистан сделал нас таджиками, создал основу для формирования новой национальной идентичности.



Именно создание Таджикистана вдохновило героических жителей Канибадама в 1925 году поднять вопрос о присоединении к нашей республике, благодаря чему автономная республика Таджикистан вскоре превратилась в советскую республику;



4. Национальное размежевание отняло у нас важнейшие научные и культурные центры, формирующие идентичность таджиков. Да, это разделение привело к созданию политической и административной единицы под названием Таджикистан, но так же, как невозможно представить себе Францию ​​без Парижа, Россию без Санкт-Петербурга и Москвы, Италию без Рима, Китай без Пекина, также невозможно представить таджикское государство без ее тысячелетних столиц Самарканда и Бухары.



Садриддин Айни



Это обстоятельство стало одной из причин медленного процесса формирования таджиков, как нации.



5. Хотя и с трудом, но в Советском Таджикистане была сформирована нация под названием таджики, имевшая государство (пусть и подчиненное), национальный герб, флаг и гимн.



Этот Таджикистан превратил Садриддина Айни из простого муллы, который до 1924 года пытался лишь реформировать систему управления школами и образованием Бухарского эмирата, в национального лидера и героя. Эту нацию в дальнейшем строили великие и самоотверженные личности, которые были воспитанниками школы Айни;



6. Существование Таджикистана в ХХ веке подарило таджикам на другом берегу Амударьи надежду на завтрашний день.



Под влиянием Таджикистана, таджикской прессы и радио, его науки и искусства в советские годы, таджики Хорасана проснулись и сделали первые шаги на пути становления своей идентичности. И сегодня Таджикистан является домом надежд для таджиков мира;



7. Нация, которая претендует на существование в современном мире и на государственность, в определении своей судьбы не должна полагаться на какие-то внешние силы. Интеллигенция и элита этой нации, исходя из долгосрочных национальных интересов, должны всегда всеми силами укреплять государство, быть лидерами народа, делать государство и нацию частью своих жизненных ценностей.



15 марта 1925 года на правительственной трибуне со знаменем Таджикской АССР стоит председатель Ревкома Тадж. АССР Нусратулло Махсум.



Национальная интеллигенция не должна находиться под влиянием какой-либо иностранной державы, она может зависеть только от своего народа, своей земли.



8. Существование единого Таджикистана было важно и для советского государства того времени, иначе с созданием тюркоязычных республик в период роста и распространения пантюркизма весь Среднеазиатский регион мог стать проблемой для сраны Советов.



9. Как благодарные люди, мы ценим заслуги Советской власти в создании маленькой и зависимой от Советского государства республики, ставшей сегодня основой нашей независимости. Но это не значит, что мы должны игнорировать ошибки этого государства и ничего не говорить об этом.



Это напоминание необходимо нам, таджикистанцам, в нынешних условиях сложных глобальных и региональных процессов.



Каждый таджик, осведомленный об этих непростых страницах становления государства, должен ценить его наличие и прилагать усилия для укрепления национального единства, которое является одним из главных условий существования народа.



Цель этих напоминаний - повышение осведомленности молодого поколения нашей нации, а не создание ненависти и вражды к государству, которое само теперь стало частью истории и развал которого также стал результатом неправильной национально-культурной политики его лидеров.



Таджики не принимали участия в создании Советского государства, и точно так же они не сыграли никакой роли в его распаде.



10. Если бы в 1924 году не была создана автономная республика Таджикистан, у нас не было бы союзной республики в 1929 году, и тогда Таджикистан не получил бы независимости в 1991 году.



1924 год, на пороге столетия которого мы сегодня стоим, стал историческим и судьбоносным годом, годом надежд и чаяний таджикского народа. Годом, равным столетиям. Годом, когда был создан Таджикистан, надеждой на который жили наши предки. Источник - Азия-Плюс

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