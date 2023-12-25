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Тегеран присоединился к торговой зоне Евразийского союза
00:02 26.12.2023

25.12.2023

Иранские предприниматели получают доступ к общему рынку
Ольга Соловьева

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади приняли участие в церемонии подписания соглашения.
В понедельник в Санкт-Петербурге началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главной новостью саммита стало подписание соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), который Тегеран и Москва обсуждали несколько лет. До недавнего времени ЕАЭС и Иран поставляли друг другу по большей части сельхозпродукцию. Теперь должна начаться более широкая торговля и промышленными товарами. По мнению экспертов, основным ограничением роста поставок будет поиск оптимального фиксированного курса российского рубля и иранского риала, так как официальный и рыночные курсы могут отличаться в 6–7 раз.

В понедельник страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. На церемонии свои подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

"Подписанное сейчас соглашение между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран переводит торговлю между нашими странами на качественно новый уровень", – подчеркнул Мясникович.

Новое соглашение придет на смену временному, действовавшему между Ираном и ЕАЭС с 2019 года. В начале декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал, что соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном будет подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Он подчеркивал, что этот документ будет иметь "очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических связей" между государствами. В начале декабря президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Новое соглашение приведет к расширению позиций на которые будут снижены пошлины. Теперь, по словам министра ЕЭК по торговле Андрея Слепнева, это затронет 90% всех позиций и более 99% поставок из стран ЕАЭС.

В рамках действовавшего временного соглашения под более низкие пошлины попадало только 360 товарных позиций из 12 тыс.

Так как Иран не является членом Всемирной торговой организации (ВТО), то средний тариф на импорт составляет в этой стране около 30%. В рамках новой зоны свободной торговли уровень пошлин снизится до 4,5%. Для иранских товаров средний тариф будет снижен с 6,6 до 0,8%. Соглашение также предполагает снижение нетарифных барьеров – в сферах технического регулирования (будет упрощен доступ к сертификации товаров), санитарных и фитосанитарных мер, таможенного регулирования, мер защиты рынка и правил определения происхождения товаров. Снижение пошлин на компоненты также должно облегчить локализацию производств.

Оборот торговли между ЕАЭС и Ираном в последнее время увеличивается. За три года действия соглашения он вырос более чем вдвое – с 2,5 млрд долл в 2019 году до 6,2 млрд по итогам 2022 года. По оценкам Слепнева, в ближайшие 5–7 лет товарооборот может увеличиться до 18–20 млрд долл.

Прошлый год стал годом рекордного роста взаимной торговли Ирана и России. Товарооборот увеличился на 15% и составил 4,6 млрд долл. При этом 85% торговли тогда составила продукция агропромышленного комплекса. Для сравнения: в 2014 году объем торговли Ирана с Россией составлял около 1,6 млрд долл, в 2015-м он снизился до 1,2 млрд, а в 2016-м достиг рекордных 2,2 млрд долл.

В текущем году главными товарами в торговле по-прежнему остается сельхозпродукция. В Палате промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана в середине декабря сообщили, что за восемь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта – 21 ноября) Иран экспортировал в ЕАЭС 2,7 млн т товаров на сумму в 1 млрд долл. Это на 20% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, за тот же период страна импортировала из стран ЕАЭС 2,4 млн т ненефтяных товаров на сумму 1,27 млрд долл, что на 22% и 10% больше в весе и стоимости, чем годом ранее. Совокупно товарооборот составил 2,3 млрд долл, что на 14% больше в денежном выражении, чем годом ранее. В организации подчеркивали, что большая часть импорта Ирана – это сельхозпродукция. Менее половины экспорта Ирана – сельскохозяйственная, пищевая и животноводческая продукция.

Чиновники ЕАЭС сообщают, что в новом соглашении "аграрии стран ЕАЭС будут иметь эксклюзивные условия для поставок на рынок Ирана" таких товаров, как зерновые, кукуруза, растительные масла, мясо крупного рогатого скота и баранины, изделия из мяса и птицы, консервы, кондитерские изделия и широкий набор другой сельскохозяйственной продукции.

"Что касается промышленных товаров, то режим беспошлинной торговли будет установлен на широкую номенклатуру продукции металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности, самолето- и судостроения, машиностроения, железнодорожной техники и оборудования и прочей продукции промышленного сектора", – перечислил в понедельник Слепнев.

Российские лоббисты считают подписанное соглашение выгодным для РФ. "Подписанное сегодня соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном очень выгодно России, так как во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами на товары из России в среднем приходится около 70% общего объема", – заявил член генсовета "Деловой России", предправления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. Иранский рынок, по его словам, "довольно емкий и отличается от остальных слабым присутствием других иностранных компаний, что снижает уровень конкуренции для российских компаний".

В то же время главным стоп-фактором для наращивания поставок, по мнению эксперта, станет вопрос осуществления платежей, поскольку международные платежные системы в Иране, так же как и в России, не работают из-за ограничений западных стран. "ЦБ РФ и Ирана активно ведут переговоры для определения оптимального курса иранского риала к рублю для осуществления платежей в национальных валютах. Очевидно, что поддерживаемые со стороны России поставки товаров будут осуществляется по определенному фиксированному курсу. Для тех экспортеров, которые будут самостоятельно ввозить товары в Иран, вопрос осуществления платежей сильно ограничит рост поставок, так как официальный курс ЦБ Ирана и рыночный курс отличаются в 6–7 раз", – заключил Черешнев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703538120


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