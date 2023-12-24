Окопы Украину не спасут.., - Оливер Лейн

00:10 26.12.2023

Breitbart

США



Украина окапывается и переходит к обороне, а на фронте возникает застой



На Украине признали, что хваленое контрнаступление ВСУ провалилось, и что армия переходит к оборонительной тактике, сообщает Breitbart. Читатели портала отмечают, что украинские солдаты не хотят сражаться и при первой возможности сдаются в плен, а окопы не спасут их от российской артиллерии, ракет и беспилотников.



Вооруженный конфликт на Украине приобретает "в большей степени оборонительный характер … и характеризуется статичностью". ВСУ закапываются в землю и демонстрируют свои новые оборонительные укрепления. Происходит это спустя несколько недель после того, как один высокопоставленный украинский генерал заявил, что в боевых действиях возникла "патовая ситуация".



Украина "сосредоточила большие усилия на совершенствовании полевых укреплений", а ее вооруженные силы все больше переходят к обороне, говорится в дайджесте британской разведки. Дайджест посвящен последним событиям вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Уходящий год начинался с больших надежд на хваленое "весеннее наступление", а заканчивается он "тупиковой ситуацией".



На оборонительных рубежах, создаваемых Украиной, подготовлена глубокая сеть траншей и окопов, установлены противотанковые надолбы, выкопаны противотанковые рвы. В докладе министерства обороны отмечается, что Россия продолжает свои попытки по взятию территории под свой контроль, однако она вряд ли добьется успехов и "редко проводит атаки силами больше взвода".



В целом обстановка на фронте "характеризуется состоянием застоя", отмечается в британском дайджесте.



В последние дни некоторые представители украинской власти начали говорить об усилении обороны, отражая мнение населения, которое считает, что военные действия развиваются далеко не по наступательному сценарию. Государственная специальная служба транспорта написала на этой неделе в социальных сетях, что в стране осуществляются масштабные инженерные работы, ведется "строительство фортификационных сооружений силами подразделений Государственной специальной службы транспорта". "Мы наращиваем линию обороны и создаем защитные сооружения для личного состава", - отмечает эта служба.



Комментарии о состоянии вооруженного конфликта, прозвучавшие из Британии, являющейся одной из ближайших союзниц Украины, появились вскоре после того, как с резким заявлением выступил украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный. Он заявил в ноябре, что сейчас читает много научной литературы об окопной войне начала XX века, так как считает эти материалы более актуальными и значимыми для продолжающегося конфликта, чем современную натовскую доктрину.



Залужный сказал: "Как и в годы Первой мировой войны, мы достигли такого технического уровня, который завел нас в тупик… Скорее всего, глубоких и красивых прорывов не будет".



Генерал коснулся вопроса о широком применении беспилотников на Украине. Это новая, получившая повсеместное распространение техника, которая настолько усовершенствовала работу по сбору разведывательных данных, что сейчас одна сторона все время знает, что делает другая. В таких условиях проведение внезапных наступлений стало практически невозможным. Говоря о Первой мировой войне, Залужный отметил: "Я понял, что именно в таком положении мы сегодня оказались. Как и тогда, уровень нашего технического развития сегодня вводит нас и нашего противника в ступор… Элементарный факт заключается в том, что нам видно все, что делает противник, а он видит все, что делаем мы".



К сожалению, многое говорит о том, что тактика окопной войны, которая, как нам казалось, ушла в прошлое также предвещает возвращение тактики такой окопной войны. Как заметило на этой неделе одной украинское СМИ, солдаты в Запорожской области на этой неделе подверглись воздействию отравляющих веществ, предположительно, в форме газа CS. Если это правда, то такие действия являются военным преступлением, поскольку использование газов в военных действиях запрещено законами войны, установленными ООН. (Очередной фейк украинской пропаганды, созданный по методичкам западных СМИ, которые оправдывали бомбардировки мирного населения в Сирии и оккупацию Ирака вооруженными силами Запада фальшивыми предлогами - использования отравляющего газа войсками Башара Асада и производства оружия массового уничтожения Саддамом Хусейном. – Прим. ИноСМИ.).



Солдат, который якобы был свидетелем такого применения отравляющих веществ, заявил: "Сначала я увидел дым. Мы выбежали из окопа, а газ внезапно загорелся. Траншея была объята пламенем. Этот газ горит, он ослепляет, невозможно дышать, он сразу проникает в горло. У нас даже секунды не было".



Автор: Оливер Лейн (Oliver Jj Lane)



Комментарии читателей



Kalinin Yuri

Нацистская орда медленно отступает от Донбасса и России к своему Киииииеву.



david46

Киев как таковой России не нужен. Ей нужно, чтобы там не было НАТО. Чтобы не было военно-морской базы НАТО в Севастополе.



Kalinin Yuri

Главная проблема Киева - у него люди заканчиваются. Зеленский отправляет на фронт всех мужчин, которых удается поймать на улицах. Им не очень хочется погибать за марионеточный режим США, и они сразу сдаются, как только слышат поблизости голоса русских. Или просто оставляют позиции и разбегаются во всех направлениях, потому что украинские офицеры никогда не идут вместе с солдатами. А истории про отравляющий газ - это чушь из арсенала "белых касок" в Сирии или из разряда оружия массового уничтожения в Ираке. В некоторых Telegram-каналах появились сообщения, что под Одессой подорвали поезд с натовскими боеприпасами, дронами и ракетами. И эту диверсию устроили уже не русские, а украинцы.



SiberianRhod

Это уже смешно, ведь даже New York Timesпишет, что укры сдают позиции по всему фронту. У них нет личного состава, боеприпасов и техники, чтобы их удерживать.



Politicallyincorrectbuddhist

А люди в Америке сыты по горло глобалистами, которые отправляют на Украину миллиарды и миллиарды для защиты украинских границ. В то же время, они абсолютно ничего не делают для охраны американской границы. Вместо того, чтобы проиграть быстро и почти безболезненно, Украина проигрывает медленно, подвергаясь мощному разрушению и опустошению. И неважно, что в этих комментариях пишут пропагандисты и подражающие им попугаи.



ancient_briton

Какой прок от окопов, когда у другой стороны ракеты и беспилотники.



Polly Green

Идиоты. Если вы когда-нибудь ремонтировали дом после землетрясения или наводнения, вы знаете, насколько это трудно. А теперь представьте полную разруху, раненых и убитых, уничтоженные объекты коммунального хозяйства. Зеленский баллотировался на платформе мира. Байден водит его за нос (уже давно), как и Борис Джонсон. В итоге он лишится людей, зданий и потеряет политическую поддержку. Сейчас не 1917 год и не шестидесятые, когда у США были полные карманы денег. Долг - это не деньги. Украинцы полные идиоты, потому что они поверили безмозглому Джо.



Ikeknew

Байден ослабляет Россию.



Al Batross

Вот только США, НАТО и ЕС он ослабляет гораздо быстрее. Он побеждает в гонке, где финиш - дно.