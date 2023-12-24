 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-президента Албании Беришу будут сажать. За нежное покровительство аферам зятя
00:16 26.12.2023

Бывшему лидеру Албании гарантировали арест
Сали Беришу лишили иммунитета
Албанский парламент лишил политического иммунитета первого президента и бывшего премьера посткоммунистической Албании Сали Беришу. Фактически это означает разрешение на его арест по запросу Специальной прокуратуры, обвиняющей его в коррупции. Грядущий арест экс-президента не только станет прецедентом в новейшей истории Албании, но и, по мнению местных экспертов, приведет к существенному ослаблению оппозиционной Демпартии, которую возглавляет Сали Бериша, а также еще большему усилению позиций правящих социалистов премьера Эди Рамы. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

За лишение Сали Бериши политического иммунитета албанский парламент проголосовал в конце минувшей недели. Голосование стало ответом на запрос Специальной прокуратуры, в октябре обвинившей первого президента посткоммунистической Албании и бывшего премьера страны (Сали Бериша занимал этот пост дважды, с 2005 по 2013 год) в коррупции в период пребывания во главе правительства.

По версии Спецпрокуратуры, Сали Бериша помог своему зятю Ямарберу Мальтези незаконно приобрести принадлежавшую Министерству обороны спортивную базу клуба "Партизан" в столице страны Тиране и построить на ее территории 17 многоэтажных жилых домов.

Зятя бывшего президента арестовали сразу же после выдвижения обвинений в октябре. Сам же Сали Бериша был до сих пор недосягаем для Спецпрокуратуры, поскольку обладал политическим иммунитетом, лишить которого его мог только парламент. Что депутаты и сделали в конце минувшей недели, открыв тем самым дорогу для его ареста.

Голосованию за лишение иммунитета попытались воспрепятствовать депутаты от оппозиционной Демпартии, которую возглавляет Сали Бериша. Они завалили парламентскую трибуну креслами, которые намеревались поджечь, а после нескольких безуспешных попыток зажгли факелы. Пожар в парламенте предотвратила служба безопасности. После чего депутаты от правящей Соцпартии премьера Эди Рамы, имеющей в парламенте 74 мандата из 140, проголосовали за лишение Сали Бериши иммунитета.

Тактику срыва парламентских заседаний сторонники экс-премьера применяли и раньше, особенно после того, как Спецпрокуратура выдвинула в его адрес обвинения в коррупции. Баррикады из кресел, горящие стулья, брошенные дымовые шашки, драки между депутатами, проникновение парламентариев в зал заседаний через окна - все это в последнее время стало в албанском парламенте довольно частой картиной. Однако оппозиции это не помогло - голосование, которое она пыталась сорвать, состоялось.

Практически неминуемый уже в ближайшее время арест первого президента посткоммунистической Албании станет не только прецедентом в ее новейшей истории. По мнению албанских экспертов, это существенно изменит политический расклад в республике.

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Созданная Сали Беришей в 1990 году на волне демонстраций против авторитарного режима Энвера Ходжи и его наследника Рамиза Алии Демпартия, которая помогла господину Берише стать в 1992 году первым президентом посткоммунистической Албании, сейчас переживает период упадка. Главная сила оппозиции раскололась два года назад, когда сначала США, а затем и Великобритания ввели санкции против Сали Бериши, запретив ему и членам его семьи въезд на свою территорию. И хотя Сали Берише удалось сохранить контроль над партией, ее позиции в стране резко ослабли, и вместо некогда многотысячных митингов она теперь может организовать разве что потасовки в парламенте. Ожидаемый арест 79-летнего лидера станет для партии новым ударом.

Как изменилась Албания за 30 лет после социализма
"В Албании сегодня нет политической альтернативы. Премьер Эди Рама силен как никогда. Только Спецпрокуратура противостоит его правлению",- говорит албанский политолог Лютфи Дервиши. Подтверждением его слов может служить то, что в сентябре на тюремный срок был осужден экс-министр охраны окружающей среды, а бывший вице-премьер в правительстве социалистов спешно покинул страну после выдвижения против него обвинений в коррупции.

Газета "Коммерсантъ" №240/П от 25.12.2023, стр. 6

Источник - Коммерсантъ
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