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Москва-Дели. Вместо "бхай бхай" – стратегическое партнерство, - Владимир Скосырев
00:35 26.12.2023

Индия отвергла давление Запада и не собирается отказываться от сотрудничества с Россией
Владимир Скосырев
25.12.2023

Посещение Субраманьямом Джайшанкаром Красной площади – символический жест, напоминающий о том, что российско-индийские связи имеют многовековую историю.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Россию. Программа визита предусматривает встречи с зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В Дели подчеркнули, что связи Индии с Россией прошли проверку временем и сохраняют стабильность. Этот тезис важен на фоне спекуляций в западных СМИ о причинах того, почему Москва и Дели не провели в 2023 году встречу лидеров государств. На деле две державы на международной арене сотрудничают, РФ остается ведущим поставщиком вооружений Индии.

Как подчеркивает влиятельная индийская газета Hindustan Times, визит направлен на то, чтобы укрепить отношения с Россией. В связи с этим издание намекает, что возможна встреча с высшим руководством РФ. То есть с президентом РФ Владимиром Путиным.

На переговорах будут обсуждаться торговые вопросы; расширение состава БРИКС – группировки, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР; сотрудничество на многосторонних платформах, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); сотрудничество в области обороны; кризис в Украине.

Российско-индийские отношения по-прежнему развиваются в духе "особого, привилегированного стратегического партнерства, провозглашенного двумя государствами", пишет газета. Иными словами, речь о возвращении к эпохе Никиты Хрущева и Джавахарлала Неру, когда в СССР по радио звучал лозунг: "Хинди руси бхай бхай" ("Индийцы и русские – братья"), не идет. Тем не менее поездка Джайшанкара в современном контексте приобретает большой вес. Ведь было принято, что Москва и Дели каждый год проводят саммиты. Последний саммит состоялся в Дели в декабре 2021 года.

Но после начала специальной военной операции в Украине зарубежные поездки Путина подверглись ограничениям. Он не приехал на саммит "большой двадцатки" в Дели в сентябре, где могли бы пройти его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Раз образовалась такая пауза в контактах на высшем уровне, пишет индийская пресса, от миссии Джайшанкара зависит многое.

В беседе с "НГ" индийский журналист Винай Шукла отметил: "Думаю, в следующем году встреча двух лидеров произойдет. Но это будет после выборов в России и Индии. США хотели бы, чтобы Индия встала на их сторону по украинскому вопросу. Из этого ничего не получится. Россия продолжает поставлять Индии зенитно-ракетные комплексы С-400 и другое вооружение".

Но ведь гость будет обсуждать и экономические проблемы, а тут образовалась "аномалия". Как следует из данных Министерства торговли Индии, у России с весны 2022 года образовался профицит в торговле с Индией, исчисляемый миллиардами рупий, накопившихся в индийских банках. Джайшанкар, вероятно, обсудит с Мантуровым, что делать с этим рупиевым навесом, возникшим из-за закупок Индией российской нефти. Во всяком случае, именно так толкуют возникновение "аномалии" западные СМИ.

Касаясь этой темы, Винай Шукла сказал: "Когда Индия закупает нефть по цене 60 долл. или дешевле, никаких проблем не возникает. Оплата идет в основном в дирхамах ОАЭ или гонконгских долларах. Но поскольку Россия не подчиняется западным санкциям и не желает продавать нефть ниже 60 долл., правительства обеих стран не раскрывают механизм расчетов. Насколько мне известно, Индия расплачивается с Москвой рупиями, когда цена нефти превышает 60 долл. Оплата рупиями идет и за ЗРК С-400. Вот откуда образовался долг Индии в рупиях. Но западные информационные агентства, например Bloomberg, намеренно раздувают его размеры".

Сергей Величкин, доцент Дипломатической академии МИД РФ, напомнил "НГ", что были и другие утечки в прессу. Сообщалось о том, что оплата индийцами за российскую нефть шла в китайских юанях. Это маловероятно. Индия не хочет давать каких-либо преимуществ Китаю, своему главному конкуренту за влияние в Южной Азии. Неслучайно Индия не стала участвовать в китайской инициативе "Пояс и путь". В то же время Индия не допустит, чтобы США втянули ее в свое противоборство с Китаем, заключил эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703540100


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