Вакцину против ВИЧ пекинские ученые готовы создавать совместно с московскими,- НГ

00:38 26.12.2023

25.12.2023



Центр Гамалеи согласен предоставить свою платформу для разработки нового препарата для борьбы со СПИДом

Татьяна Астафьева



Коллегам из РФ и КНР удалось обсудить ключевые профессиональные проблемы, связанные с противодействием не только ВИЧ-инфекции, но и туберкулезу, ковиду и новым вызовам.

На днях, одновременно с визитом главы российского правительства в Китай, в Москве состоялся масштабный мультиформатный конгресс, посвященный борьбе с устойчивыми вызовами, где представители России и Китая обсуждали действенные стратегии борьбы с ВИЧ-инфекцией, а также говорили о реальной перспективе сотрудничества при создании вакцины против вируса иммунодефицита человека. Один из ведущих отечественных центров, занимающихся исследованиями в области вирусологии, Научно-исследовательский институт имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, станет флагманской научной площадкой совместного проекта. Китайские коллеги оценивают как перспективные имеющиеся у института платформы для производства более совершенных препаратов, которые позволят в перспективе избавить планету от СПИДа.



Созданная в Москве система профилактики, диагностики и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, как уже сообщала "Независимая газета" (см. номер от 02.12.23), не только позволила радикально сократить количество горожан, заражающихся опасным вирусом, но и сделать решительный и необходимый шаг к созданию антиретровирусных препаратов. "В целом в нашей стране отмечается положительная динамика – ежегодно мы выявляем меньше больных, – отмечает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. – Эта тенденция стабилизируется на фоне реализации профильной госстратегии. Москва фактически "возглавляет" данную работу, выступая международным научно-медицинским центром развития, где исследуют и производят великолепные прогрессивные препараты и вакцины, где следуют эффективным профилактическим стратегиям, и синергетически это формирует уникальную для мирового здравоохранения безопасную ситуацию с распространением ВИЧ".



По словам Мазуса, для преодоления проблемы принципиально важно усиленное гуманитарное партнерство стран с особым вниманием к задачам здравоохранения. Высокая медицинская делегация из КНР была представлена специалистами из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, лаборатории Чанпин, Первой аффилированной больницы Чжэцзянского университета и Пекинской больницы Дитань.



"С 2018 года при содействии Национальной вирусологической ассоциации началась активная работа московского здравоохранения с партнерами из Пекина, – констатировал Мазус. – Уже создана сеть инфекционных клиник, которые сотрудничают между собой, подписаны соответствующие меморандумы, в ближайших планах – их расширение, с интеграцией ведущих профильных вузов. Мы сосредоточены на создании вакцин и новых лекарств. Вопрос инноваций, внедрения новых подходов к лечению для нас сейчас является принципиальным. И насыщенная рабочая встреча, которая состоялась в эти дни, стала значительным шагом вперед".



Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов и референсного центра по коронавирусной инфекции Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин отметил, что коллегам из РФ и КНР удалось обсудить ключевые профессиональные проблемы, связанные с противодействием не только ВИЧ-инфекции, но и туберкулезу, ковиду и новым вызовам. "Мы говорили о том, как нужно подходить к исследованиям и разработкам, чтобы медицина могла скорее получить доступ к прорывным профилактическим и терапевтическим препаратам, – отметил Гущин. – Мы обсуждали фундаментальные вопросы, такие как изменчивость инфекционных агентов, поскольку это сила, нарушающая установленные правила – как только мы производим какое-то средство, инфекционный агент нас пытается опередить, сохраниться в человеческой популяции".



По словам Гущина, в центре Гамалеи создан ряд технологических платформ, прекрасно зарекомендовавших себя во время пандемии COVID-19. На их основе была произведена вакцина. "У нас есть большое поле для сотрудничества с китайскими коллегами в разработке новых препаратов, – говорит представитель центра Гамалеи. – Нами предложен подход к взаимодействию, который может в ближайшее время дать целый спектр разработок. Имея наш опыт разработки платформ и препаратов, при сотрудничестве с московским здравоохранением, с международными коллегами в лице китайских партнеров мы можем уверенно двигаться к созданию вакцины".



В центре Гамалеи вакциной против ВИЧ только начали заниматься, а в Китае такой препарат уже близок к третьей стадии испытаний – проводятся его клинические исследования. "В подготовке к третьей, последней стадии мы можем подать заявку на проведение внутренних многоцентровых исследований, или заявку на проведение международных многоцентровых клинических исследований, – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории Чанпин и эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний профессор Имин Шао. – Это то, что мы сейчас обсуждаем с российскими коллегами. Для того чтобы масштабировать исследования, у российских коллег есть платформа, которую можно привлечь к сотрудничеству. Мы можем скомбинировать вакцину, разработанную на трех разных платформах, – это то, что как раз сейчас ожидается".



По словам Шао, во время пандемии COVID-19 медики стали активно использовать две или три дозы вакцины: первая инъекция – праймер, последующие называются бустерами: "Что касается ВИЧ, 10 лет назад пробовали использовать одну вакцину, но теперь применяют несколько комбинированных вакцин. В США провели клинические исследования, в ходе которых использовали комбинацию двух вакцин. А ученые в Евросоюзе недавно стали использовать три вакцины – ДНК-вакцину, белковую вакцину, а также векторную".



"В центре Гамалеи у нас есть платформы, которые показали себя очень хорошо, в том числе аденовирусная, доказавшая свою полезность в ходе пандемии COVID-19, – говорит Гущин. Мы рассматриваем ее в качестве готового технологического решения, которое может использоваться для создания самого широкого профиля профилактических препаратов". По словам российского ученого, вакцину против ВИЧ пытаются создавать уже 30 лет. Пока вакцины против ВИЧ, которую можно было бы применять на практике, не существует.



Однако, по словам Алексея Мазуса, международное врачебное сообщество смогло добиться огромных успехов в деле противодействия СПИДу. Самый яркий пример – программа профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. "От матери к ребенку ВИЧ в Москве передается менее чем в 1% случаев, по сути, все дети рождаются здоровыми", – говорит глава московского Центра СПИДа. По его словам, уже первые схемы лечения, появившиеся в 1996 году, привели к тому, что СПИД теперь не фатальный диагноз, когда помочь больному нельзя. Современные препараты позволяют людям с ВИЧ жить практически полноценной жизнью. Но чтобы полностью излечить их, нужны лекарства, которые выгнали бы ВИЧ из "депо", где он концентрируется. "Вакцину ищет весь мир. Перспектива – вопрос большой науки и удачи. Мы надеемся, что повезет нашим ученым и команде Имина Шао, людям, которые посвятили свою жизнь созданию таких вакцин, и нам действительно удастся покончить со СПИДом к 2030 году", – резюмировал Алексей Мазус.