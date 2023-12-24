Politico: войны стали обыденностью, их некому сдерживать...

00:50 26.12.2023

Politico

США



Защитные механизмы, некогда предотвращавшие войны, отказывают

Politico: войны стали обыденностью, их некому сдерживать, нужны новые решения



Войны перестали быть редкостью, превратились в обыденность. И это самый значительный сдвиг в мировых делах после 11 сентября 2001 года, пишет Politico. Страны засомневались в способности Запада задавать тон и управлять миром. Нужны новые решения для сдерживания войн и поддержания статус-кво.



Абишур Пракаш (Abishur Prakash)



Война между Израилем и ХАМАС - зловещее послание всему миру: защитные механизмы, долгое время сдерживавшие войны, износились.



Разумеется, первой ласточкой стали боевые действия на Украине. Ввод российских войск закончился серьезнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Однако поначалу мир не знал, что с этим делать. Что это - "разовое" явление или предвестник новой эры?



Последняя вспышка насилия на Ближнем Востоке дает ответ на этот вопрос.



Конфликт между Израилем и ХАМАС говорит о том, что начался новый этап, когда войны перестали быть "черными лебедями" (труднопрогнозируемые экстремальные события со значительными последствиями. – Прим. ИноСМИ), происходящими примерно раз в десятилетие. Они превратились в обыденность, и это, пожалуй, главный сдвиг в мировых делах после событий 11 сентября. Это поворотный момент в истории, поскольку это сигнал, что все, прежде стоявшее на пути конфликтов, отошло теперь на второй план. Государства больше не боятся наносить удары, и война снова стала приемлемой.



Внимание общественности сосредоточено на Израиле и ХАМАС, однако до сих пор не окончен конфликт в Нагорном Карабахе. На границе Косово и Сербии солдаты находятся в состоянии повышенной боеготовности. Всю Африку от Габона до Нигера охватили военные перевороты. Столкновения между Индией и Китаем участились. Кроме того, наряду со всем этим, есть вероятность, что война ХАМАС охватит весь регион.



Эта новая эра расшатывает фундамент, на котором мир стоял после Второй мировой войны. И этот глобальный структурный слом затронет все: от связи до технологий и устойчивого развития.



Во-первых, вспыхивающие войны раскалывают соседние районы, ускоряют вертикальную глобализацию и создают среду, полную стен и барьеров. Как бы интеграция ни развивалась, сейчас она в любом случае пошла вспять.



Так, на Ближнем Востоке Саудовская Аравия снова "заморозила" нормализацию отношений с Израилем, готовившуюся при посредничестве США. И если арабский мир снова начнет смотреть на Израиль как на "белую ворону" и изгоя, это уничтожит новые, еще не до конца оформившиеся экономические связи (например, между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами), для которых необходим единый, стабильный Ближний Восток.



Кроме того, с наступлением этой новой эры войн мир иначе взглянул на Запад - особенно на США. Чем больше вспыхивает конфликтов, тем сильнее страны сомневаются в способности западного лагеря задавать тон и управлять миром. И поскольку угроза западных санкций больше не внушает странам страх, они наверняка задумаются о новых способах урегулирования боевых действий.



Примеры этого мы уже видим. Например, когда в октябре разразилась война между Израилем и ХАМАС, наследный принц Саудовской Аравии позвонил в Иран, чтобы обсудить конфликт. Это поистине беспрецедентный случай - и он отражает "геополитические нюансы" новой эпохи.



Более того, в урегулировании конфликтов вновь возникшие дипломатические форумы начнут соперничать с существующими. Разумеется, решающую роль по-прежнему играет Организация Объединенных Наций (ООН), но это далеко не единственный дипломатический вариант: имеется недавно расширившийся блок БРИКС, а также Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Кроме того, в некоторых случаях правительства избегают дипломатии в принципе. К какому же из этих соперничающих геополитических блоков обратятся страны в состоянии войны?



Наконец, появляется новая группа "решал" - стран, пытающихся остановить войну и предложить послевоенные варианты. В случае конфликта на Украине новым посредником выступил Катар - в расчете, что арабский нейтралитет поможет усадить Москву и Киев за стол переговоров. Разумеется, его примеру готовы последовать такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Сингапур. Они будут предлагать собственные формулы и идеи в эту новую эпоху войн и формировать облик целых регионов и экономик в постконфликтный период.



Для тех, кто действительно хочет понять: будущее предопределено. Ближайшее десятилетие или около того будет изобиловать боевыми действиями и потрясениями - возможно, их выдастся даже больше, чем за последний век. А защитные барьеры, препятствовавшие возникновению войн в прошлом - от западных санкций до гражданских восстаний - серьезно обветшали.



Существующие преграды рассыпаются, а новые взамен их не возводятся. Это значит, что мы вступаем в период, похожий на Дикий Запад. Более того, по мере "расползания" ядерного оружия на фоне войн и горячих точек - от российских ядерных боеголовок в Белоруссии до изъявленного Южной Кореей желания разместить у себя американские - начинается новая партия "ядерных шахмат".



Таким образом самая насущная задача на данном этапе - изменить глобальную архитектуру так, чтобы в случае возникновения войн появились новые решения для их сдерживания и поддержания определенного статус-кво. Одна из таких идей могло бы стать соглашение между странами "Двадцатки" о том, что страны-агрессоры лишаются права торговать с членами группы.



В противном случае, покуда страны и компании мечутся от пожара к пожару и от войны к войне, силы, способные изменить мир (и все человечество) до неузнаваемости, - от изменения климата и искусственного интеллекта до демографического кризиса - обрушат на нас безграничный хаос.



Абишур Пракаш - основатель компании Geopolitic Business. Докладчик и автор программных речей и автор пяти книг. Его последняя книга называется "Вертикальный мир"