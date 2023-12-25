Спецслужбы России против "Кулака Сороса": в Сербии сорвана попытка Майдана

00:55 26.12.2023 БОГДАН КИШ

25 декабря 2023



После неудачи на парламентских и городских выборах прозападная оппозиция "Сербия против насилия" решила пойти излюбленным методом: устроить протесты с требованием проведения новых выборов и смены власти. Однако не без информационной помощи России отбиться от протестующих удалось.



Весь мир облетели вчерашние кадры штурмующей здание городского парламента толпы в Белграде. Проигравшая выборы прозападная коалиция "Сербия против насилия" решила радикальным путем добиться пересмотра их итогов.



Согласно последним данным, партия "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться" (под этим брендом шла на выборы правящая Сербская прогрессивная партия. - Прим. ред.) набрала более 47% голосов, а "Сербия против насилия" (СПН) - более 23%.



Результаты не окончательные, так как на ряде участков выборы пройдут заново, однако кардинально повлиять на ситуацию они не смогут.



Белград был единственным местом, где у СПН был шанс сформировать большинство и взять власть. Однако в столице преимущества нет ни у кого. Ни "Сербская прогрессивная партия", ни "Сербия против насилия" не смогли сформировать большинство.



Избежать тупика могла помочь партия профессора Бранимира Несторовича "Мы - голос народа", которая неожиданно набрала в целом по стране почти 5% голосов и прошла в парламент. В Белграде она также получила немало голосов и могла выбирать, с какой стороной сформировать большинство. Однако Несторович заявил, что не собирается вступать в коалиции ни с действующей властью, ни с прозападной оппозицией, что приведет к новым выборам в Белграде.



Осознав, что единственный шанс побороться за власть в Белграде упущена, оппозиция перешла к радикальным действиям.



Реакция Запада



После окончания выборов международные наблюдатели в один голос заявляли, что не увидели критических нарушений, способных повлиять на итоговый результат выборов. Однако мониторинговая группа ОБСЕ после начала недовольства "Сербии против насилия" изменила свой отчет, в котором отныне говорится, что "выявлены многочисленные нарушения как при проведении голосования, так и при подсчете голосов".



Германия первой отреагировала на выборы в Сербии, потребовав от Белграда "соответствовать" стране-кандидату на вступление в ЕС.



"Сербия проголосовала, но наблюдатели ОБСЕ сообщают о неправомерном использовании государственных ресурсов, запугивании избирателей и случаях подкупа голосов. Это неприемлемо для страны, которая является страной - кандидатом в ЕС", - отчитался МИД Германии в социальных сетях.



После жалоб ОБСЕ и Берлина пошла цепная реакция.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о необходимости "улучшить" избирательный процесс в Сербии, а США призвали Сербию расследовать обвинения международных наблюдателей в нарушениях на внеочередных парламентских выборах (другими словами - провести их заново).



После первых протестов прозападной оппозиции подключилась и Виола фон Крамон, докладчик по Косово в Европарламенте, которая заявила, что "члены Европарламента готовы выступить посредниками между правящей партией и оппозицией в Белграде, чтобы обеспечить мирный и демократический диалог и снизить напряженность".



Пока ряд европейских и американских политиков поддержал прозападную оппозицию на словах, докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик перешел сразу к требованиям, заявив, что у нового правительства Сербии будут три задания: "нормализация" отношений с Приштиной (по сути, признание Косово), реформы в сфере верховенства закона, демократии, структурные реформы в экономике, энергетике и введение санкций против России.



В связи с приближающимися президентскими выборами в США и выборами в Европарламент в 2024 году давление на Сербию растет в геометрической прогрессии. Коллективному Западу хочется решить "сербский вопрос" как можно скорее, поэтому Брюссель и Вашингтон возложили большие надежды на коалицию "Сербия против насилия" на внеочередных парламентских выборах.



Потерпев неудачу, Запад перешел к насильственной смене власти.



"Противники насилия" атакуют



Протесты прозападной оппозиции начались у здания ЦИК, от которого требовали отменить белградские выборы из-за "массовых фальсификаций". Однако ЦИК не имеет подобных полномочий, так как городскими выборами занимается Городская избирательная комиссия. После этого "Сербия против насилия" подозрительно быстро начала требовать новых, уже парламентских выборов и принялась громить здание ЦИК, после чего напала на директора Республиканского института статистики Миладина Ковачевича и нескольких членов ЦИК.



"Меня ударили, толкнули и сбили с ног, на тротуар. Я упал на спину, у меня болит позвоночник. Придется идти на обследованиe. Благодаря коллегам мне удалось вернуться в здание", - рассказал после нападения Ковачевич.



Самый массовый и агрессивный протест произошел в воскресенье, 24 декабря.



Большая толпа протестующих собралась у здания городского Скупштины. Толпа довольно быстро принялась штурмовать правительственное здание, однако забаррикадировавшаяся в горсовете полиция не допустила прорыва протестующих внутрь.



При этом стоит отметить, что люди, которые, якобы, выступают против насилия, бросали в силовиков камни, файеры и мусор, который попадался под рукой. Полиция отвечала поразительно мягко, используя лишь перцовые баллончики. В итоге несколько полицейских получили ранения. Спустя некоторое время к месту событий прибыла жандармерия, которая не церемонилась с протестующими и начала задерживать провокаторов.



Несмотря на то что в своем обращении президент Сербии Александр Вучич призвал граждан Сербии не паниковать, так как "речи о революции не идет", события в Белграде напоминали именно цветную революцию.



Правонарушители будут отвечать перед законом, однако протестные акции на этом не закончились. Сегодня оппозиция планирует новые протесты и хочет на определенное время перекрыть дороги в Белграде. Акции протеста, по заявлению организаторов, будут продолжаться, пока все требования не будут выполнены. При этом о каких дорогах идет речь, не говорится "по соображениям безопасности".



Годы идут, методы те же



Во всей ситуации с протестами в Сербии нужно обратить внимание на несколько деталей.



Во-первых, митинги хорошо организованы, связь между протестующими налажена, как и координация действий во время самих протестов и беспорядков.



Провокаторы умело "зажигают" толпу, когда общий настрой идет на спад. Ситуация с перекрытием дорог, про которую знают исключительно протестующие, говорит о том, что речь идет не о "стихийном митинге", а о четко спланированной акции в лучших традициях "Майдана".



Во-вторых, оппозиция активно использует студентов в качестве основной силы.



Студенческие организации, которые объединились под слоганом "Студенты против насилия", принимают непосредственное участие в беспорядках. Среди них множество тех, кто открыто сотрудничает с западными СМИ, НКО и фондами.



При этом ставка на студентов понятна - Запад рассчитывает на повторение событий 1996–1997 годов, когда страну после победы партии экс-президента Слободана Милошевича накрыла волна массовых, в первую очередь студенческих протестов. Уже в 2000-м году студенты, набравшись опыта, приняли активное участие в "бульдозерной" революции, увенчавшейся успехом и падением режима Милошевича.



Отдельно стоит отметить, что все новое - это хорошо забытое старое.



Протестующие, в первую очередь студенты, выходят на митинги с символами, очень напоминающими "Отпор" - "соросовский кулак", под которым началась "бульдозерная" революция и под которым сменилось не одно правительство в мире. Случайностью назвать подобное никак нельзя.



В-третьих, протестующие получают максимальную информационную поддержку со стороны прозападных СМИ.



Телеканал N1, который принадлежит британской United Media, освещает протесты с первых дней и уделяет много эфирного времени лидерам протеста и студенческим организациям. Корреспонденты N1 присутствуют в первых рядах на всех митингах, а когда съемочные группы начинают собирать вещи, протесты автоматически прекращаются. Для "красивой картинки" митингующие начали приносить плакаты на английском языке, а в толпе можно наблюдать все больше флагов ЕС.



Лидер партии "Мы - голос народа" Несторович до массовых митингов предупреждал о таком развитии событий: "Я жду плакаты на иностранных языках. Это будет хорошо смотреться на CNN. Знаете, когда у вас плакаты на сербском, на западе не могут их прочитать. Будут плакаты на английском и, вероятно, появятся флаги США, Германии, ЕС".



Поблагодарить российские спецслужбы



Москва неоднократно предупреждала Белград о готовящейся цветной революции.



Как показали последние события, власти Сербии прислушались к России, вследствие чего ситуацию удалось удержать под контролем, не применяя чрезмерную силу. Именно отсутствие "сакральной жертвы" помогло избежать более сильного давления в западных СМИ, как было на "Майдане".



При этом власти Сербии впервые публично поблагодарили Россию за помощь. Президент Сербии выразил благодарность иностранным спецслужбам, а премьер-министр Ана Брнабич прямо сказала спасибо Москве.



"Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдет понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились ею с нами. А затем мы поделились со всеми остальными. А все остальные говорили: "Ну, это российская дезинформация, это распространение фейковых новостей" - заявила Брнабич.



Еще одним примечательным моментом является встреча президента Сербии с послом России Александром Боцан-Харченко на утро после погромов. Посол отметил, что попытка дестабилизировать ситуацию в Сербии связана с твердой позицией властей не присоединяться к антироссийским санкциям.



"Оппозиция начала протесты, которые поощряются и поддерживаются извне. Вот о чем говорил Вучич, я не могу вдаваться в подробности, потому что это конфиденциальная информация. Но у него есть неопровержимые доказательства того, что подстрекательство и поддержка исходят с Запада", - указал посол.



Такая открытая благодарность России и встреча с российским послом еще не означает, что Белград полностью отказался от евроинтеграции. Однако это уже четкий сигнал, что Сербия рассчитывает на поддержку России и нежелание вводить санкции.



В связи с этим давление ЕС и США на Белград будет усиливаться, однако первостепенная задача властей страны - не допустить "Майдана" и сопротивляться давлению, как минимум, до выборов в Европе и США в следующем году. Источник - REGNUM

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