Чемпионат мира по рапиду и блицу в Узбекистане: предстартовые прогнозы

01:00 26.12.2023 В Самарканде 26 декабря стартует чемпионат мира по рапиду и блицу - один из главных шахматных турниров года, собравший практически всех сильнейших игроков мира. Тренер по шахматам Георгий Шванов обозревает фаворитов и рассуждает о шансах представителей Узбекистана.



26 декабря в Самарканде стартует один из главных шахматных турниров года, собравший практически всех сильнейших игроков мира. Тренер по шахматам Георгий Шванов обозревает для "Газеты.uz" фаворитов и рассуждает о шансах представителей Узбекистана.



Что такое рапид и блиц



В шахматах есть три стандартные категории в зависимости от отводимого игрокам времени на обдумывание. Стандартная и наиболее значимая категория - классика, в которой обоим игрокам дается больше часа (распространенный контроль - полтора часа с добавлением тридцати секунд после каждого хода). Самая быстрая категория - блиц, в нем у игроков есть не больше десяти минут. На чемпионатах мира применяется контроль из трех минут с добавлением двух секунд после хода. Рапид представляет собой среднее между двумя этими контролями. В Самарканде на чемпионате по рапиду игрокам будет даваться 15 минут с добавлением 10 секунд.



Уменьшенное по сравнению с классикой время на обдумывание определяет подход к игре. В рапиде и блице возрастает количество ошибок, часто грубых и мгновенно решающих исход партий, что повышает элемент случайности. Атака получает преимущество над защитой, и часто используются некорректные жертвы, в расчете на то, что соперник не успеет разобраться с возникающими проблемами. Меняется подход к началу игры - некоторые заготовки и варианты, непригодные для применения в классику, игроки оставляют для быстрых контролей.



Кого не будет в Самарканде



Французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа, раньше считавшийся основным соперником норвежца Магнуса Карлсена, в последнее время совмещает шахматы с работой модельера и давно не показывает былых результатов и мотивации. 23 декабря стало известно, что он отказался от участия в чемпионате - видимо, готовясь сыграть очередное соревнование, организованное в целях получить место в турнире претендентов.



Самый известный специалист по блицу в интернете, американец Хикару Накамура, пропустит турнир из-за неудобной даты, о чем ранее писала "Газета.uz". На его счету - две бронзы чемпионатов по рапиду, а также два серебра и две бронзы по блицу. В то же время, несмотря на все успехи, взойти на высшую ступеньку пьедестала ему не удавалось.



И кто будет



Первый номер рейтинг-листа турнира, он же главный фаворит на победу, он же действующий чемпион мира в обоих контролях - Магнус Карлсен. В общем счете норвежец является четырехкратным чемпионом мира по рапиду и шестикратным - по блицу. На прошедшем в начале декабря блиц-турнире в Торонто он одержал убедительную победу. "Газета.uz" рассказывала о выступлении Нодирбека Абдусатторова на этом турнире.



Разумеется, шансы Карлсена пополнить набор чемпионских трофеев очень велики. Но тем и отличаются быстрые контроли, что в них чаще побеждают те, от кого этого не ожидали. Кого можно назвать наиболее опасным конкурентом Магнуса?



Вторым по количеству титулов по блицу является россиянин Александр Грищук. Он побеждал на подобных соревнованиях в 2006, 2012 и 2015 годах. Также в активе Грищука бронза 2007 года и серебро 2013. В последнее время Александр нечасто побеждает на крупных турнирах, и казалось, его лучшие времена позади. Но победа на блиц-турнире в Калькутте в сентябре дает понять, что россиянин снова в хорошей форме и может напомнить о себе и в Самарканде.



Ян Непомнящий, дважды игравший матч на первенство мира, также известен как специалист по коротким контролям. В чемпионатах по рапиду он завоевал два вторых и третье место, в блице единожды становился вторым. Тем не менее, Непомнящий - игрок очень нестабильный, способный как попасть в первую тройку, так и выйти за пределы десятки.



В рапиде высоки шансы другого россиянина - Даниила Дубова. В 2018 году он стал чемпионом мира по этому контролю. В 2019 и 2022 входил в десятку. Стабильность, активный атакующий стиль и большое количество заготовок делают Даниила одним из претендентов как в рапиде, так и в блице, где он попадал в топ-6 на двух последних чемпионатах.



Американец Фабиано Каруана когда-то был одним из немногих шахматистов топового уровня, игравших в быстрые контроли значительно хуже, чем в классику. Со временем он устранил этот недостаток - третье место на чемпионате по рапиду 2022 года и третье-четвертое место на турнире в Торонто показывают, что его шансы на медали тоже очень высоки.



В прошлогоднем чемпионате по рапиду пятое место занял индиец Арджун Эригайси. Учитывая, что за год Арджун прочно обосновался в списке элитных шахматистов, можно ждать, что он снова поборется за самые высокие места - как и его соотечественники Гукеш Доммараджу и Рамешбабу Праггнананда, не имевшие высоких достижений в быстрых контролях, но добившиеся очень многого в классику.



Эригайси должен быть особенно замотивирован - победа в чемпионате по рапиду позволит ему пройти в турнир претендентов через общий зачет соревнований, так называемый FIDE Circuit. На стороне индийцев и возраст - молодые шахматисты быстрее считают и легче переносят большое количество партий.



Основной соперник Эригайси в битве за турнир претендентов, голландец Аниш Гири, также сыграет в Самарканде. Однако быстрые шахматы - не сильнейшая сторона Аниша, и ожидать от него победы трудно. Впрочем, ему победа и не необходима - третьего места в рапид будет достаточно.



А что же шахматисты Узбекистана?



Ян Непомнящий, Нодирбек Абдусатторов и Магнус Карлсен на церемонии награждения чемпионата мира по рапиду 2021 году.Ян Непомнящий, Нодирбек Абдусатторов и Магнус Карлсен на церемонии награждения чемпионата мира по рапиду 2021 году.



Узбекистанские болельщики, несомненно, ждут высоких результатов от Нодирбека Абдусатторова, в 2021 году ставшего самым молодым чемпионом мира по рапиду. В чемпионатах по блицу Нодирбек не входил в первую десятку, но можно надеяться, что участие в серии Champions Chess Tour позволило ему наработать и этот контроль. На многое способен и Жавохир Синдаров, ставший восьмым на чемпионате 2021 года.



В Самарканде также выступят молодые шахматисты, не участвовавшие в классических элитных турнирах, но показавшие в этом году большой прогресс. Среди них Мухиддин Мадаминов, Мухаммадзохид Суяров и Алмас Рахматуллаев. От них можно ожидать отдельных побед против гроссмейстеров самого высокого уровня.



Женский турнир



В последних двух чемпионатах мира по блицу среди женщин побеждала казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. В 2021 она также стала серебряной призеркой рапида. Очевидно, что и в этом году она одна из главных фавориток.



Также в Самарканде сыграет и прошлогодняя чемпионка рапида - китаянка Тань Чжунъи, и ее соотечественницы - Цзюй Вэньцзюнь (действующая чемпионка мира в классику) и Лэй Тинцзе. Последние два первенства Цзюй и Лэй пропустили, но ранее неоднократно доказывали свою силу в быстрых контролях - на счету первой два чемпионства по рапиду, вторая брала бронзу в блице и серебро в рапиде.



Умида Омонова. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.Умида Омонова. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.



Надежды Узбекистана связаны в первую очередь с Умидой Омоновой. На прошлогоднем чемпионате она стала 30-й в рапиде, и 16-й - в блице. В этом году Умида получила звание женского международного мастера, а также показала отличные результаты на чемпионатах Азии среди девушек в быстрых контролях. Источник - Газета.uz

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