Путин и яйцо, - репортаж А.Колесникова с питерского новогоднего саммита ЕАЭС

01:26 26.12.2023 Истина в яйце

Как искали ее в Петербурге Владимир Путин и Александр Лукашенко



25 декабря в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что без лидеров Белоруссии, Ирана и Кубы эту организацию уже невозможно себе представить, хоть и не все в нее пока входят.



Владимир Путин полетел в Петербург накануне вечером. Это нельзя было ни с чем спутать: внешнюю сторону МКАД перекрыли всего-то на несколько минут, а "Разговорчиков" в навигаторе хватило до глубокой ночи. Сам я ехал в это время по внутренней стороне МКАД и наслаждался чтением этих "Разговорчиков", испытывая к ним, впрочем, чисто академический интерес.



Ранний выезд привел к тому, что на следующее утро Владимир Путин почти вовремя был на верфях судостроительного завода "Северная верфь". Там была затеяна церемония подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Из торжественной речи господина Путина выяснилось, что фрегат - основа ударной группировки флота в дальней морской океанской зоне. Что ракетный корабль специализируется на ударах крылатыми ракетами большой дальности. А у тральщика - уникальный корпус.



И все это произведено к Новому году. С праздником! А то, что на подходе,- страшно перечислить.



Между тем господин Путин перечислил, на ходу раздумывая, как правильно: "верфей" или "верфей", и пришел к выводу, что "верфей".



И через некоторое время он уже прибыл к Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, где должно было состояться заседание Высшего Евразийского экономического совета.



Здесь, в библиотеке, царит традиционная тишь. Это олицетворение стабильности и консерватизма. Тут, в пресс-центре, например, где каждое место оборудовано отдельным монитором, первым делом предлагается пройти "Тест "Конституция-2018"". То есть здесь у времени особый бег (с препятствиями).



При этом уже совершенно ясно, что главный урок Конституции-2018 для Владимира Путина состоит в том, что понадобилась Конституция-2020. Владимир Путин приехал в библиотеку первым. Вскоре появился господин Пашинян, премьер-министр Армении, в костюме и кепке (то есть все остальные были, наоборот, в пальто и куртках и без кепок).



Что ж, господин Пашинян в последнее время во всем, судя по всему, намерен противоречить коллегам.



Мимо библиотеки, не притормаживая и не заглянув в нее, ехал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Можно сказать, что он кружил вокруг нее. Между тем Таджикистан не состоит в Высшем совете ЕАЭС, так что и нарезать круги не было никакого смысла. Но мимо библиотеки кортеж ехал тем не менее многообещающе.



Все ждали, конечно, президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не должен был остаться безучастным к мерзнущим уже полтора часа на морозе журналистам, и не прогадали.



Он десять минут отвечал на вопросы, и с энтузиазмом. При этом он уже не в первый раз остановил свой Aurus (впрочем, не свой) метрах в 50 от входа в библиотеку и подошел к нему пешком: словно он так и добирался по бодрому морозцу от гостиницы.



- Сравниваю работу всех объединений: ШОС, БРИКС… Мы самые продвинутые! - с удовольствием принялся рассказывать он на ступеньках библиотеки.- В БРИКС не разговаривают на одном языке, как все мы, без переводчиков! И не имеют этого единого экономического пространства. Хотя и у нас недостатков предостаточно!.. Надо двигаться! А мы застыли!..



То есть Александр Лукашенко давал сейчас противоречивые показания.



- Без шапки не холодно? - спросили, конечно, его, и это теперь был, разумеется, плагиат.



- Всю жизнь хожу, поэтому и волос нет! - был необыкновенно честен Александр Лукашенко.



- Доставлены к вам все ядерные заряды? - спрашивали его.



- Слушайте, ну ладно! Я же говорил: все на своих местах в хорошем состоянии…



Он тут должен был добавить, что готов доставить эти заряды и дальше куда потребуется. Но надо было придумать так сказать.



- И бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, передают опыт…- ответил господин Лукашенко на незаданный вопрос, очевидно, очень желая ответить на него.



- Есть шанс решить по Украине в следующем году?



- Самый шанс! - еще больше оживился президент Белоруссии.- Будем с ними как-то работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс! Если не воспользуемся, будет вообще крах!



Он, видимо, имел в виду прежде всего Украину. Он заботился о ней.



- Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины.- "Ъ") заметили, что он начинает понимать…- пожимал плечами господин Лукашенко.



Что именно, он не успевал пояснить. Впрочем, этого не пояснял и господин Зеленский.



- А вот Боррель (Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза.- "Ъ") говорит, что Россия чуть ли не собирается напасть на НАТО…- произнес кто-то из корреспондентов.



- Ну это дурь! Ну это человек дурной! - квалифицировал президент Белоруссии. - Просто!.. Он дурак! Он к политике не имеет никакого отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам бы с Россией дай бог с этими проблемами разобраться!.. Вот вы там, допустим, россиянин. Я там на передовой… Нам что, до войны?.. До новой? Нам бы с этой войной разобраться…- повторял он.- Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно! Не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину!



Мимо, за спиной Александра Лукашенко, в библиотеку прошел президент Киргизии Садыр Жапаров, но на него уже никто не обратил внимание.



- Вам не обидно, что Пашинян прилетел в Питер, а в Минск к вам (на заседание ОДКБ.- А. К.) не прилетел?



- Да вы что?! - восклицал Александр Лукашенко.- Это разные форматы! Я знал, что он прилетит в Питер. Вы плохо слушали, я говорил об этом. Какая тут обида! Я все знал!..



- Не потеряем Армению? - интересовался еще кто-то из журналистов напоследок.



Как Россия доказывает Армении свою незаменимость



- Если Армения хочет умереть экономически… То мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне - глупые люди! Армяне же умные люди! Там же нет ни одного еврея! Знаете почему? Потому что армяне - самые умные люди! Ну как они говорят!.. Что они, не видели, как в Афганистане падали люди с шасси самолета, когда американцы улетали?! Ну точно так используют и Армению - и свалят! Вы думаете, этого не будет? Будет так! Это их политика! Я вам говорю как древний политик!



Александр Лукашенко и в самом деле говорил сейчас правду и ничего кроме правды.



- Но самое главное - мы не должны разочаровать тех, кто к нам (в ЕАЭС.- А. К.) придет! - закончил Александр Лукашенко.- Про Кубу я уж не говорю!



Ну это ему придется постараться.



- Закройте, пожалуйста, дверь,- попросил господин Путин, начиная заседание в узком составе.



Он заботился о том, чтобы не простудиться на пустом месте.



Впрочем, заседание в узком составе было коротким. На расширенном публично высказались все, и сам господин Путин тоже. Он рассказал, что договорился с коллегами провести юбилейный саммит ЕАЭС в Москве в мае следующего года.



Видимо, они приедут на День Победы, а он будет принимать их как новый президент России.



С интересом все ожидали выступление господина Пашиняна. Но не прозвучало ничего интригующего, кроме, может быть, оправдания тому факту, что премьер Армении присутствует именно на этом братском заседании, проигнорировав до этого другие братские заседания.



- Будем стремиться пресекать попытки политизации нашего союза, нашей интеграции,- сообщил, на мой взгляд, именно в свое оправдание, господин Пашинян.- Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений!



То есть кто бы ни был его подлинным политическим союзником, на самом деле имел в виду армянский премьер, перспектива экономической выгоды позволяет иметь дело с любым партнером, в том числе и с таким, как Россия и другие страны, входящие, например, в ОДКБ (привет и господам Лукашенко и Токаеву)…



- Отсутствие общей границы со странами ЕАЭС - это вызов для Армении,- продолжал Никол Пашинян.



Но, как я понял, и зов тоже.



Александр Лукашенко более развернуто и дипломатично повторил тезисы, изложенные на ступеньках библиотеки. Остальные лидеры и вовсе ничем не прославились.



Рассказывая о достижениях, президент Белоруссии при этом не отказал себе в удовольствии упомянуть, что чрезвычайно хорошие результаты в республике достигнуты прежде всего "в яйце курином".



Как прошла пресс-конференция Владимира Путина, на которой тоже говорили о яйцах



Он говорил об этом с таким чувством, будто знал что-то особенное. Словно там, в яйце курином, была игла, на кончике которой таилась чья-то смерть (может, того, кто не смог обеспечить ритмичные поставки яйца).



Хорош был, как всегда, президент Кубы Мигель Диас-Канель. Без его соображений насчет необходимости антиимпериалистической солидарности ЕАЭС был бы неполон.



А так - все было теперь вполне по-новогоднему.



Андрей Колесников, Санкт-Петербург Источник - Коммерсант

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