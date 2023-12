Ближний Восток – 2024: может ли война в Газе перерасти в Большую войну? - Дэниел Байман

09:02 26.12.2023 Война в Газе, спровоцированная нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября, стала пусковым крючком многих давних, "замороженных" конфликтов, и способна перерасти из "войны возмездия" в Большую войну на Ближнем Востоке.



Дэниел Байман (Центр стратегических и международных исследований США) в статье в FOREIGN AFFAIRS "Запутанная стратегия Израиля в секторе Газа" (21.12.2023) пишет:



"Если целью является разрушение, то военная кампания Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября имела ошеломляющий успех. По данным Министерства здравоохранения Газы в результате израильских воздушных и наземных операций погибло около 20 000 палестинцев, многие из которых - дети. Большая часть сектора Газа лежит в руинах, и, по оценкам ООН, почти 20 процентов довоенных построек территории были разрушены. Более половины жителей Газы испытывают сильный голод, безработица выросла до 85 процентов, а болезни распространяются.



Но, несмотря на заявления нескольких министров - экстремистов, цели Израиля в секторе Газа шире и более стратегические, чем причинение боли палестинцам".



"Война Израиля в секторе Газа отличается от многих других конфликтов тем, что здесь нет единой конечной цели. Нет сил вторжения, которые нужно изгнать, нет территории, которую нужно завоевать, нет диктатора, которого нужно свергнуть. Тем не менее, спустя два месяца вырисовывается более-менее четкий список целей. Израиль стремится уничтожить ХАМАС, захватывая или убивая его лидеров, разрушая его военный потенциал и прекращая его власть в секторе Газа. Он добивается освобождения заложников, похищенных 7 октября и оставшихся в живых, а также тел убитых. Он хочет предотвратить новое нападение, особенно со стороны "Хезболлы", доверенного лица Ирана в Ливане. Он хочет сохранить международную поддержку, особенно со стороны Соединенных Штатов, и сохранить дипломатические успехи, достигнутые им в отношениях с арабскими странами в последние годы. И он стремится восстановить доверие к институтам безопасности, которое общественность потеряла после нападений".



Каждая из этих конкурирующих целей имеет свои собственные показатели и сложности, а некоторые прямо противоречат друг другу. До сих пор результаты израильской кампании неоднозначны: Израиль сильно ударил по ХАМАСу, но он терпит неудачу во многих областях, нанося разрушительные потери гражданскому населению в секторе Газа и платя высокую цену в виде международной поддержки. Лидеры Израиля пытаются получить все результаты вместе. Вместо этого им необходимо сделать трудный выбор относительно того, какие цели отдать приоритет, а какие преуменьшить".



Байман считает:



"Поскольку сохранение поддержки США жизненно важно, Израилю следует сосредоточиться на атаках на лидеров ХАМАСа, а не на уничтожении более широких вооруженных сил и инфраструктуры группировки. Ему следует приложить больше усилий для сокращения жертв среди гражданского населения. Ему следует стремиться сдерживать, а не уничтожать "Хезболлу", сохраняя большую численность сил возле Газы и Ливана даже после окончания активных боевых действий, чтобы успокоить израильский народ. И ему следует больше сосредоточиться на том, кто заменит ХАМАС в секторе Газа, что требует поддержки Палестинской администрации и палестинских технократов.



Если вместо этого Израиль попытается получить все, он рискует остаться без ничего".



"Израильтяне больше не доверяют своим собственным институтам безопасности. Как объяснил автору один из представителей израильских служб безопасности: "До 7 октября разведка говорила стране: "Мы знаем ХАМАС", тогда как военные говорили: "Мы справимся с ХАМАСом". И то, и другое, добавил он, были неправы.



Сейчас израильским лидерам трудно убедить общественность в том, что в следующий раз военные и разведывательные службы обеспечат их безопасность.



Чтобы восстановить общественное доверие, израильские лидеры поклялись полностью уничтожить ХАМАС. Через несколько дней после нападения министр обороны Йоав Галлант дал одно такое обещание . "Мы сотрем с лица земли эту организацию под названием ХАМАС, ИГИЛ*-Газа", - сказал он. "Он перестанет существовать". Но уничтожение ХАМАСа на практике может означать много разных вещей.



Целью нынешней военной кампании Израиля является уничтожение военного крыла ХАМАС, которое до 7 октября насчитывало от 25 000 до 30 000 членов. К середине декабря большинство израильских официальных лиц подсчитали, что 7 000 из этих боевиков были убиты в войне. Однако эту цифру трудно проверить, и она может включать в себя палестинцев, которые сопротивлялись силам вторжения, но формально не входили в военное крыло ХАМАСа.



Хотя Армия обороны Израиля наносит огромный урон ХАМАС, большая численность группировки и ее способность сливаться с населением затрудняют ее искоренение, особенно без убийства огромного количества палестинских мирных жителей. Городские войны – это кошмар даже для лучших военных, а ЦАХАЛ уже потерял более 100 солдат в своей нынешней кампании. Еще больше усложняет ситуацию то, что ХАМАС разместил многие из своих военных активов рядом с гражданскими объектами, такими как мечети и школы, или на их территории.



Кроме того, в Газе имеется обширная сеть туннелей, более обширная, чем первоначально предполагала израильская разведка, где боевики могут передвигаться незамеченными, а лидеры могут скрываться. ХАМАС также имеет глубокие корни в секторе Газа, имея многолетние связи с мечетями, больницами, школами и благотворительными организациями, а с 2007 года он является там правительством. Группа пронизывает повседневную жизнь в Газе: врач, полицейский, сборщик мусора и учитель могут быть связаны с ХАМАС, что затрудняет искоренение группировки за пределами ее военного крыла".



"ХАМАС также имеет обширную военную инфраструктуру. Сюда входит не только сеть туннелей, но и ракеты, ракеты, стартовые площадки и склады боеприпасов. Ресурсы есть повсюду: ХАМАС готовился к израильскому вторжению более десяти лет. Одной из целей израильского вторжения является разрушение этой инфраструктуры, что, в свою очередь, требует бомбардировок или оккупации большей части сектора Газа. В открытом доступе не так много данных для количественной оценки этого прогресса, но его можно измерить по частоте и размеру ракетных и ракетных атак ХАМАСа, количеству боеприпасов, которые есть у боевиков ХАМАСа, и территории, которую контролирует ХАМАС - все это, по мнению чиновников Израиля сокращаются.



Еще одним показателем успеха является то, уничтожено ли руководство ХАМАСа. Израиль имеет долгую историю убийств лидеров террористов, и израильские официальные лица объявили о планах убить лидеров ХАМАСа после окончания войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал высокопоставленного чиновника Хамаса Яхью Синвара "ходячим мертвецом", и даже до 7 октября израильские силы неоднократно пытались убить военного лидера ХАМАСа Мохаммеда Дейфа, а также его заместителя Марвана Иссу. Израильское правительство сообщает, что оно уже убило многих лидеров ХАМАСа в ходе нынешней военной кампании, а Нетаньяху утверждает, что половина командиров батальонов ХАМАСа уже мертва.



Однако, как и уничтожение военной инфраструктуры ХАМАСа, устранение его руководства является трудной задачей. Считается, что Дейф, Исса и Синвар прячутся под землей.



Очевидно, что когда младших лидеров убивают, но, по крайней мере, некоторые из них будут заменены другими компетентными лидерами.



Из-за сложности разрушения инфраструктуры и убийства членов и лидеров ХАМАСа большинство представителей израильских служб безопасности считают, что необходимы еще шесть-девять месяцев высокоинтенсивных военных операций.



Однако даже если нынешняя когорта лидеров будет уничтожена, у ХАМАСа есть большой запас замен. С момента основания ХАМАСа в 1987 году Израиль регулярно убивал или заключал в тюрьму своих высокопоставленных лидеров, однако организация выстояла. У него имеется достаточное количество лидеров низшего звена и обширные сети поддержки, на которые можно опереться. Тем не менее, по мнению Баймана, убийство Синвара и Дейфа, в частности, будет иметь политическое значение для Израиля, даже если ХАМАС заменит их столь же компетентными и враждебными лидерами. Оба стали символами событий 7 октября, и израильское правительство могло бы более убедительно заявлять о победе, если бы они были убиты, даже если бы многие из их коллег-лидеров выжили.



Помимо какого-либо отдельного лидера, ХАМАС воплощает в себе идеологию, которую будет еще труднее уничтожить. Идея, лежащая в основе мукавамы , или сопротивления, заключается в том, что способ победить Израиль (и, если уж на то пошло, Соединенные Штаты) лежит через настойчивую военную силу – кредо, которое также поддерживают " Хезболла" и Иран.



Если Израиль опустошит ХАМАС, но его место займет сильная новая организация с таким же мышлением, Израиль лишь заменит одного врага другим.



В прошлом Израиль почти ликвидировал отдельные палестинские террористические группы, такие как "Аль-Сайка", некогда сильная баасистская группа, поддерживаемая Сирией в 1960-х и 1970-х годах, чей лидер Зухейр Мохсен был застрелен израильскими агентами в 1979 году. уменьшились другие, такие как Народный фронт освобождения Палестины, левая группа, известная своими угонами самолетов в 1960-х и 1970-х годах и нападением на Израиль с помощью дельтаплана в 1987 году. Но потенциальные террористы просто присоединились к другим группам, включая ХАМАС.



Идеология сопротивления популярна среди палестинцев, а события 7 октября сделали ее еще более популярной. ХАМАС глубоко ранил Израиль, к которому многие палестинцы, униженные десятилетиями оккупации, относятся с ликованием. Разрушительная военная кампания Израиля, повлекшая за собой большое число погибших среди мирного населения, еще больше разозлила палестинцев, а захват заложников ХАМАСом вынудил Израиль освободить некоторых задержанных палестинцев – цель, которой не удалось достичь на прошлых переговорах умеренных палестинцев.



Опрос, проведенный в конце ноября и начале декабря Палестинским центром политических и исследовательских исследований, показал, что 82 процента палестинцев на Западном Берегу поддерживают нападение ХАМАСа.



В конце концов, палестинцы, глядя на разрушения в секторе Газа, могут прийти к выводу, что насильственное сопротивление ухудшает их жизнь, а опросы общественного мнения показывают, что в Газе меньше поддержки 7 октября, которая расплачивается за жестокость ХАМАСа. Но на данный момент поддержка ХАМАСа выросла.



Совершенно другой аспект уничтожения ХАМАСа предполагает его долгосрочную замену на посту правительства Газы. Кто-то должен управлять полосой и не допустить возвращения ХАМАСа к власти.



Президент США Джо Байден призвал к "обновлению Палестинской автономии" для управления сектором Газа.



Газа после войны



Директор Программы по делам Палестины в Ближневосточном институте (США) Халед Элгинди в статье в FOREIGN AFFAIRS "Палестинское возрождение. Как построить новый политический порядок после нападения Израиля на Газу" (18.12.2022) пишет:



"Израильские лидеры продолжают настаивать на том, что их военная кампания в Газе будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован. Им еще предстоит сформулировать, что это будет означать на практике, а также кто или что, по их мнению, заполнит пустоту в управлении, которую оставит такой результат. Учитывая отсутствие четкого финала, не было недостатка в предположениях о том, что произойдет после того, как бомбы перестанут падать. Обсуждаемые сценарии "на следующий день" охватывают весь спектр от причудливых представлений об опеке над Газой под управлением арабов до откровенно тревожных призывов, в основном со стороны израильтян, о переводе большей части или всего населения Газы в Египет.



Администрация Байдена сформулировала свои собственные параметры "на следующий день", которые, среди прочего, исключают насильственное перемещение палестинцев из сектора Газа или повторную оккупацию территории Израилем. Кроме того, администрация заявила, что хочет увидеть возвращение "обновленной" Палестинской администрации (ПА) - палестинского органа, номинально контролирующего часть Западного берега - в Газу и, в отличие от последних трех лет, сейчас заявляет, что серьезно относится к политическому процессу, кульминацией которого станет решение о создании двух государств, с суверенным палестинским государством рядом с Израилем.



Однако данное видение администрации Байдена, скорее всего, столкнется с некоторыми суровыми реалиями. Прежде всего, никто не знает, когда и как закончится эта война, и какая часть Газы и сколько жителей Газы останется, когда боевые действия прекратятся. Более того, Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит ПА вернуться в Газу, пообещав держать израильские силы в секторе Газа на неопределенный срок, включая разработку планов создания постоянной "буферной зоны" внутри сектора Газа, которая еще больше ограничит территорию, доступную для Палестинцы. Он заверил своих партнеров по правящей коалиции, что он единственный лидер, который может предотвратить создание суверенного палестинского государства.



События на местах уже развиваются в опасном направлении. Масштабы смертей и разрушений в секторе Газа трудно себе представить.



В результате операции более 80 процентов 2,3-миллионного населения Газы были вынуждены покинуть свои дома, а большая часть северной части Газы стала непригодной для проживания. Жесткие ограничения Израиля на поставки продовольствия, воды и топлива населению Газы привели к широкомасштабным вспышкам болезней и голода. Превращение массового голода и болезней в оружие в сочетании с почти полным развалом системы здравоохранения Газы и непрекращающимися бомбардировками населения, зажатого в постоянно сокращающихся пространствах, с каждым днем ​​повышает вероятность того, что все уязвимые слои населения Газы жители будут вынуждены перейти границу с Египтом. Такой результат согласуется с желанием Нетаньяху добиться "поредения" населения Газы.



Помимо навязанных Израилем реалий на местах, будущее Газы также будет зависеть от развития внутренней палестинской политики. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинцы должны быть "в центре" разговоров о будущем Газы. Но для того, чтобы это произошло, палестинцам необходимо будет возродить не только институты управления и безопасности, но и, что более важно, политику: отсутствие эффективного политического руководства из-за упадка палестинских политических институтов, особенно Палестинской автономии и Организации освобождения Палестины. Организация (ООП), головная организация, которая якобы представляет различные фракции, участвующие в палестинском национальном движении.



Как теперь ясно, раскол и застой, от которых страдают палестинские политические институты на протяжении последних 16 лет, имели катастрофические последствия не только для палестинцев, но и для израильтян и всего региона. Действительно, как давно предупреждали многие аналитики, изнурительный раскол между ХАМАС и ФАТХ стал постоянным источником насилия и нестабильности. Хотя большая часть этой политической дисфункции палестинцев была вызвана самим Израилем, который активно работал над усилением слабости и раскола среди палестинцев, чтобы сохранить свое бессрочное правление на оккупированных территориях. Этот подход к палестинцам по принципу "разделяй и властвуй" был воплощен в циничной надежде Нетаньяху на то, что поддержка ХАМАСа в секторе Газа помешает возможному решению проблемы двух государств. События 7 октября положили конец этой политике.



Поэтому любое обсуждение "Газа завтра" должно быть основано на поощрении появления единого и сплоченного палестинского политического руководства. Палестинским лидерам придется отказаться от своих фракционных обязательств, а Израилю и Соединенным Штатам придется отказаться от совершенно нереалистичной идеи о том, что ХАМАС может быть навсегда исключен из палестинской политики. Убедить палестинцев или Израиль и его союзников из США сделать это будет непросто. Но если им не удастся пойти на эти компромиссы, гуманитарные условия и условия безопасности в секторе Газа вряд ли улучшатся, а дипломатическое урегулирование останется далеким от досягаемости".



"Трудная, но неизбежная реальность заключается в том, что заявленная Израилем цель ликвидации ХАМАС как политической и военной силы не может быть достигнута и, откровенно говоря, является рецептом бесконечной смерти и разрушения. Чем скорее израильские и американские чиновники примут этот факт, тем лучше будет для всех. Два месяца жестоких бомбардировок и разрушение значительной части гражданской инфраструктуры Газы не смогли отстранить ХАМАС от власти или значительно ослабить его военные возможности, включая его способность запускать ракеты, и мало что сделали для разрушения его систем командования и контроля. Сделка "заложники вместо пленных", хотя и продлилась недолго, продемонстрировала сохраняющуюся актуальность ХАМАСа.



У Израиля нет другого выбора, кроме как иметь дело с этой группировкой.



Как показали недавние опросы, проведенные Палестинским центром политических и исследовательских исследований, израильские бомбардировки и вторжение в сектор Газа привели к противоположному эффекту, подтолкнув многих палестинцев к ХАМАСу.



ХАМАС является неотъемлемым компонентом палестинской политики, имеющим глубокие корни в обществе и имеющее значительное число последователей как внутри, так и за пределами оккупированных территорий. Какими бы отвратительными ни были некоторые из его действий или идей, ХАМАС, скорее всего, останется частью палестинского политического ландшафта в обозримом будущем. Более того, до тех пор, пока в секторе Газа сохраняются условия оккупации, блокады и других форм израильского структурного насилия, определенная форма насильственного сопротивления со стороны ХАМАСа или другой подобной группировки будет продолжаться".



"Несмотря на предпочтения США и других западных держав, ПА вряд ли вернется в сектор Газа в ближайшее время – по крайней мере, в том виде, в котором она существует сейчас. Правящая коалиция Нетаньяху также категорически отвергла такую ​​возможность. Но даже если израильских лидеров удастся убедить изменить свое мнение, ПА рассматривает возможность восстановления контроля над опустошенной территорией как отравленную чашу.



Ни один палестинский лидер не хочет, чтобы его видели захватившим сектор Газа с помощью израильских танков, особенно такой крайне слабый и непопулярный человек, как президент ПА Махмуд Аббас. Он заявил, что ПА не вернется в Газу, пока не будет установлен четкий путь к палестинской государственности.



Это остается крайне маловероятным, учитывая крайне правое правительство Израиля, часть которого выступает за прямую аннексию палестинских территорий, а также послужной список администрации Байдена на Ближнем Востоке, включая ее нежелание оказывать давление на Израиль. Более того, ПА едва может контролировать ограниченные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и находится в состоянии медленного коллапса, а Аббас не желает унаследовать монументальные гуманитарные проблемы и проблемы безопасности, возникшие в результате разрушения Израилем сектора Газа. Это чувство, скорее всего, взаимно, поскольку палестинцы в секторе Газа вряд ли с энтузиазмом воспримут коррумпированную и беспомощную бюрократию Аббаса.В конце концов, учитывая крайнюю непопулярность Аббаса и труднопреодолимое присутствие ХАМАСа на местах, любое возвращение ПА все равно потребует согласия ХАМАСа.



В свете слабеющей легитимности нынешнего палестинского руководства многие как внутри Палестины, так и за ее пределами рассматривают новые выборы, которые не проводились с 2006 года, как необходимый компонент послевоенного порядка и возможного восстановления Газы. Но шансы на проведение голосования крайне малы. Израильское наступление в секторе Газа привело к массовым беспорядкам, разрушениям и страданиям, и эти условия, вероятно, сохранятся еще некоторое время. Эти условия просто не позволили бы провести выборы.



Кроме того, существует вечный и неизбежный вопрос о том, будет ли разрешено участие ХАМАСу.



Практически невозможно представить обстоятельства, при которых Израиль или Соединенные Штаты позволили бы даже реформированному ХАМАСу участвовать в будущих выборах. И тем не менее, избирательный процесс, который прямо исключает ХАМАС, лишит его легитимности и может даже привести к новой гражданской войне. Короче говоря, чрезвычайно трудно увидеть путь вперед для палестинской политики с ХАМАСом, но и без него нет пути вперед".



Элгинди считает, что есть способы решить эту основную загадку, но они потребуют трезвого мышления и смирения со стороны всех сторон.



"Прежде всего, чиновникам Израиля и США придется смириться с тем фактом, что ХАМАС в той или иной форме останется силой в палестинской политике. Кроме того, они должны отказаться от идеи о том, что они могут перестроить палестинскую политику в соответствии с политическими потребностями Израиля (или США), тщеславия, которое помогло подорвать внутреннюю легитимность палестинских лидеров с момента начала процесса Осло в 1993 году. Палестинские лидеры всего политического спектра должны отказаться от своих узкоспециализированных разногласий и заняться решением действительно экзистенциальных проблем, с которыми они сейчас сталкиваются.



Многие палестинцы уже осознают, что необходимо сделать, чтобы оживить свою политику: отделение ПА от Организации освобождения Палестины. Хотя ООП должна быть официальным адресом палестинского национального движения, которое представляет палестинцев повсюду, ПА изначально была создана в соответствии с соглашениями Осло в качестве временного руководящего органа, контролирующего дела палестинцев на оккупированном Западном Берегу и в секторе Газа. В ходе этого процесса ООП была распотрошена, а ее институциональные и человеческие ресурсы были фактически переданы ПА в ожидании возможного создания палестинского государства. Это состояние так и не было реализовано; более того, поскольку ПА стала де-факто центром палестинской политики, ООП была отодвинута на второй план и ей было позволено атрофироваться. Таким образом, цель должна заключаться в том, чтобы повернуть этот процесс вспять, понизив статус ПА и повысив уровень ООП, одновременно более четко разграничивая границы между ними. Этого разграничения можно добиться путем создания технократического правительства, с которым согласны все фракции, включая ХАМАС, но не включающее членов ни одной из них. Такое правительство должно быть переходным до тех пор, пока не будет создано фактическое палестинское государство или, по крайней мере, до тех пор, пока условия не позволят провести выборы. Поскольку в это правительство не будет входить ХАМАС, оно сможет получать международную донорскую помощь и функционировать как поставщик услуг, а не политический орган.



Исключение ХАМАСа из палестинской политики привело к годам насилия и нестабильности".



"В то время как технократическая палестинская администрация стабилизирует и восстанавливает Газу, ООП должна развиваться так, чтобы она могла обеспечить заслуживающее доверия палестинское политическое руководство и пользоваться легитимностью и поддержкой палестинского народа. ООП должна расшириться, включив в него ХАМАС и другие группировки, которые в настоящее время находятся за пределами ООП, а также представителей палестинского гражданского общества как на оккупированных территориях, так и в диаспоре. Эта базовая формула была изложена в последовательных соглашениях о палестинском примирении с 2011 года, но из-за нежелания Аббаса делиться властью, а также из-за неспособности США и Израиля принять политическую роль ХАМАСа, она так и не была реализована".



"Идея легитимизации присутствия ХАМАСа в ООП, несомненно, вызовет возмущение в Израиле, Конгрессе США и других странах. Это понятно, но это не разумно. Именно исключение ХАМАСа из палестинской политики позволило группе выступать в качестве свободного агента и спойлера, что привело к годам насилия и нестабильности, кульминацией которых стало 7 октября. И наоборот, включение ХАМАСа в руководящие органы ООП, такие как Исполнительный комитет и ее давно бездействующий парламент, Палестинский национальный совет, поможет смягчить группировку и ограничить ее способность действовать самостоятельно. Решения о войне и мире, включая размещение оружия ХАМАСа, не будут находиться в руках какой-либо одной стороны, а будут находиться в руках коллективного палестинского принятия решений и консенсуса. Хотя это затруднит достижение дипломатического урегулирования между Израилем и ООП, вероятность того, что такое соглашение будет соблюдена, гораздо выше.



В любом случае, вопрос о том, кто может или не может участвовать в палестинской политике, не должен подвергаться израильскому вето, равно как и палестинцам не должно быть разрешено выбирать, какие партии могут баллотироваться на выборах в Кнессет. Действительно, эффективное палестинское руководство должно быть способно действовать в соответствии с палестинскими национальными потребностями и приоритетами независимо от Израиля и США, чье принудительное влияние за последние три десятилетия помогло подорвать легитимность палестинских лидеров в глазах их народа.



Как палестинцы слишком хорошо знают из своей болезненной истории, именно в те моменты, когда у них нет заслуживающего доверия политического руководства, с ними обычно случаются плохие вещи. Это, безусловно, один из таких моментов, и нынешнее израильское руководство, несомненно, это понимает. Но даже несмотря на то, что податливое и неэффективное палестинское руководство может служить краткосрочным интересам Израиля, оно оказывает крайне дестабилизирующее воздействие на регион и наносит ущерб перспективам дипломатического урегулирования. Проблемы, стоящие перед палестинцами, требуют сильного руководства, которого Аббас не предлагал и не может обеспечить. Хотя Аббас вряд ли примет такие реформы в одиночку, ключевые арабские государства, которые заинтересованы в региональной стабильности и реализации политических устремлений Палестины, такие как Египет, Иордания и Саудовская Аравия, могут помочь ему продвинуться вперед до тех пор, пока более может появиться заслуживающее доверия руководство.



Невозможно представить процесс восстановления или стабилизации сектора Газа без заслуживающего доверия, легитимного и единого палестинского руководства, что, в свою очередь, требует возрождения палестинской институциональной политики и, более конкретно, ООП. Чтобы это произошло, Соединенным Штатам и особенно Израилю придется отказаться от опасных представлений о том, что они могут контролировать палестинскую политику или управлять ею в соответствии со своими политическими или идеологическими потребностями или что они могут заключить мир с одной группой палестинцев, одновременно ведя войну с другой группой палестинцев.



Трудно серьезно воспринимать риторическую поддержку США независимого палестинского государства, если Соединенные Штаты даже не желают позволить палестинцам контролировать свою собственную внутреннюю политику.



Легитимизация ХАМАСа в контексте возрождения палестинской политики будет горькой пилюлей, которую придется проглотить, но альтернативы, такие как продолжение настаивания на уничтожении ХАМАСа, попытки перетащить нелегитимную и неэффективную ПА в Газу или форсирование выборов в нестабильный и кризисный период, окружающая среда, на которую ездят, скорее всего, будет иметь неприятные последствия, как и в прошлом".



Комментарий В.О.:



Нет сомнения, что ни Израиль, ни США НИКОГДА не пойдут на легитимизацию ХАМАСа, и воссоздание ООП.



Скорее всего, по итогам войны - и в Газу и на Западный берег - на основании решения ООН будут введены миротворческие силы, создан временный международный орган управления.



Кто может составить основу этих миротворческих сил, против которых не будет воевать ХАМАС и с которым будет считаться Израиль? На данный момент в таком качестве может представить контингент только Турция.



Если такое произойдет, то это будет большой геополитической победой и Эрдогана, и его друга – директора британской Ми – 6 Мура.



США наращивает свое присутствие на Ближнем Востоке



Крис Кобель (Ближневосточный институт США) в статье в The National Interest "Смогут ли американские военные избежать новой войны на Ближнем Востоке?" (21.12.2023) пишет:



"Война между Израилем и ХАМАСом привела к тому, что Соединенные Штаты расширили свое военное присутствие на Ближнем Востоке до высот, которые редко наблюдались после войны в Ираке.



После атаки ХАМАСа 7 октября и начала войны между Израилем и ХАМАСом Соединенные Штаты перебросили в регион действительно значительный объем военных средств, в том числе:



две авианосные ударные группы, каждая из которых состоит из восьми-девяти эскадрилий штурмовая авиация и авиация поддержки, а также несколько крейсеров и эсминцев с управляемыми ракетами;



дополнительные истребители F-15, F-16 и А-10;



систему противоракетной обороны THAAD и несколько батарей противоракетной обороны "Патриот" (в сопровождении 900 дополнительных военнослужащих для их эксплуатации).



Эти средства дополнительно поддерживаются двумя десантными кораблями с 3000 морскими пехотинцами и матросами, которые были отправлены на Ближний Восток в начале августа.



В последние несколько лет восстановление силы американских военных было в основном сосредоточено на противодействии действиям Ирана, таким как преследование коммерческих судов в Ормузском проливе и нападения поддерживаемых Ираном ополченцев на американский военный персонал и объекты в Ираке и Сирии.



Значительная эскалация, такая как убийство командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулемани, также потребовала от Соединенных Штатов твердого проецирования силы. Но эти инциденты меркнут по сравнению с явной демонстрацией военной мощи, которую Соединенные Штаты продемонстрировали в условиях нынешнего кризиса, одного из самых серьезных вызовов региональной стабильности со времен возникновения ИГИЛ*.



Но что все это будет означать для будущего американских вооруженных сил в регионе? Партнеры США на Ближнем Востоке ранее понимали, что, хотя Соединенные Штаты не собирались отказываться от своих гарантий безопасности, они стремились сократить общее физическое военное присутствие и заменить его большей региональной интеграцией и сотрудничеством по вопросам безопасности. Теперь расчет еще сложнее.



Такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, могут рассматривать нынешний кризис как доказательство того, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы использовать свою военную мощь для защиты региональной стабильности в целом. Американские войска и военные корабли сыграли важную роль в сдерживании поддерживаемых Ираном группировок, таких как "Хезболла" и хуситы, от существенной эскалации их нападений на Израиль или ударов по другим союзникам США. Сильная позиция американских вооруженных сил также сдержала Иран от прямого участия в конфликте, помимо своих доверенных лиц.



Однако последние два месяца вряд ли уменьшили обеспокоенность Эр-Рияда и Абу-Даби тем, что Соединенные Штаты не желают вступать в борьбу за своих арабских партнеров по безопасности в той же степени, в какой они это делают за Израиль. Другими словами, доступна ли "непоколебимая американская военная поддержка" этим странам в трудную минуту так же легко, как и Израилю? Ответ для них, вероятно, остается неясным. Из всех союзников США в Персидском заливе Саудовская Аравия ближе всего подошла к получению таких гарантий. До 7 октября королевство находилось в самом разгаре интенсивных переговоров с Соединенными Штатами, в ходе которых оно надеялось, помимо прочего, получить американские гарантии безопасности наравне с теми, которые предлагались Израилю в обмен на нормализацию отношений со страной. Понятно, что такие переговоры находятся на паузе.



Все это не означает, что цель Соединенных Штатов по изменению своей роли на Ближнем Востоке как единственного гаранта безопасности в партнера по безопасности находится под угрозой. Путь к сокращению физического присутствия американских военных в регионе гораздо сложнее. В начале ноября американские официальные лица заявили, что саудовцы по-прежнему заинтересованы в нормализации отношений с Израилем, шаге, который имеет решающее значение для расширения сотрудничества и интеграции в области региональной безопасности. Если на самом деле они сохранят интерес, до сих пор неясно, когда переговоры смогут возобновиться всерьез, поскольку саудовскому руководству придется ждать, пока почти всеобщее общественное возмущение против Израиля в королевстве уменьшится.



То, как и когда завершится война между Израилем и ХАМАСом, также определит перспективы дальнейшей нормализации арабских отношений с Израилем, а также легкость, с которой можно будет восстановить критически важные партнерства Израиля в сфере безопасности с Египтом и Иорданией.



Незавершенный характер значительного развертывания Соединенными Штатами после 7 октября кораблей, войск и другой техники в регионе также явно усложняет ситуацию. Смогут ли Соединенные Штаты сохранить такой уровень военного присутствия на Ближнем Востоке, пока продолжается война между Израилем и ХАМАСом, несмотря на то, что ясного конца ей не видно? В любом случае, правительству США придется донести до своих партнеров, что его набор военных активов, находящихся в настоящее время в регионе, не является ни постоянной мерой безопасности, ни оправданием для того, чтобы усилия по оборонному сотрудничеству потеряли темп. В конце концов, подобные усилия занимают центральное место в "стратегии ухода" американских военных из региона.



США не могут и не должны в значительной степени сводить к минимуму свое физическое присутствие до тех пор, пока безопасность их союзников и партнеров не будет обеспечена с помощью архитектуры всеобъемлющего сотрудничества в области взаимной безопасности, поддерживаемой, но не направляемой Соединенными Штатами".



В прицеле Израиля – Ливан



Американский аналитик по внешней политике Александр Ланглуа в статье в The National Interest "Лидерам США следует серьезно отнестись к угрозам Израиля в адрес Ливана" (21.12.2023) пишет:



"В то время как Израиль продолжает свою разрушительную военную операцию в секторе Газа на фоне постоянного потока атак "Хезболлы" вдоль спорной ливано-израильской границы, некоторые израильские официальные лица теперь открыто предполагают, что вторжение в Ливан необходимо для подавления поддерживаемой Ираном группировки. Эта риторика знаменует собой отход от официальной израильской политической позиции, а именно, что Израиль не желает открывать северный фронт, одновременно представляя прямую угрозу политическим целям США по предотвращению распространения конфликта".



Ланглуа считает, что Вашингтону следует принять к сведению риски новой войны между Израилем и "Хезболлой" и оказать давление на израильских чиновников, чтобы они не допустили любого вторжения в Ливан.



"Такие усилия не должны вызывать споров, учитывая, что израильские официальные лица ясно заявляют о своих намерениях бороться с "Хезболлой". Военный министр Бенни Ганц заявил об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 11 декабря в официальном докладе: "Усиление агрессии и усиление нападений со стороны поддерживаемой Ираном "Хезболлы" требуют от Израиля устранить такую ​​угрозу гражданскому населению северных регионов. Израиль".



Высокопоставленные израильские чиновники, в том числе, глава Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и премьер-министр Биньямином Нетаньяху, также угрожали нанести удар по Ливану в ответ на действия "Хезболлы" с 7 октября.



Министр обороны Йоав Галлант изложил планы Израиля в начале декабря во время посещения спорной северной границы, заявив: "Когда мы завершим процесс боевых действий в секторе Газа, военные усилия будут направлены в основном на север".



Советник по национальной безопасности Израиля Цачи Ханегби повторил эти настроения во время интервью 9 декабря израильскому каналу новостей 12. Ханегби не стал смягчать слова: "Ситуацию на севере необходимо изменить. И оно изменится. Если "Хезболла" согласится изменить ситуацию с помощью дипломатии, это очень хорошо. Но я не верю, что это произойдет".



"Эти угрозы последовали за значительной эскалацией боевых действий вдоль спорной израильско-ливанской границы, которая выходит далеко за рамки норм обмена "око за око", которые исторически определяют этот район. Боевые действия привели к перемещению сотен тысяч мирных жителей по обе стороны границы, поскольку обе стороны применяют все более разрушительное оружие в демонстрации силы, которая обычно представляет собой цикл поддержания сдерживания.



Использование "Хезболлой" все более эффективного военного оружия, такого как беспилотники, и решение Израиля в ответ постепенно наносить удары по целям в глубине Ливана олицетворяют постепенную эскалацию насилия и сигнализируют о том, что ни одна из сторон не заинтересована в отступлении.



Действительно, сдерживание не работает. Вашингтон продолжает использовать силу в виде двух авианосных ударных групп, дежурной морской пехоты и атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами.



"Хезболла" представляет сегодня самую большую угрозу государству Израиль за пределами Ирана, имея, по оценкам, 100 000 боевых сил и более 150 000 ракет, нацеленных на Израиль. Проще говоря, эта группировка значительно более грозная, чем ХАМАС.



В этом контексте любая война между Израилем и "Хезболлой" станет катастрофой, сравнимой с предыдущим конфликтом 2006 года. Эта война привела к тупику, в результате чего погибло около 2000 человек (в основном мирное население), а более 900 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и разрушить большую часть южного Ливана. Любой подобный конфликт сегодня был бы на том же уровне или даже хуже, учитывая усиление эмоций после 7 октября, с серьезными последствиями, которые не будут сдерживаться в восточном Средиземноморье.



Множество факторов, способствующих сегодняшнему ослаблению Ливана, а именно, один из худших экономических кризисов в наше время, продолжающийся год конституционный кризис и борьба за власть за пост президента, а также 800 000–1,5 миллиона сирийских беженцев, живущих в нищете по всей стране, - подтверждает эту оценку".



"Вашингтон понимает риски, и официальные лица США выступают против действий, которые могут привести к такой войне. Министр обороны Ллойд Остин выразил обеспокоенность действиями Израиля вдоль спорной границы на встрече с Галлантом еще 11 ноября, что является явным признаком опасений президента США Джо Байдена.



Другие официальные лица США продолжают выражать аналогичную тревогу, кульминацией которой стали многочисленные ноябрьские визиты посланника США по энергетике Амоса Хохштейна в Бейрут и Иерусалим с призывом к сдержанности. Успешные усилия Хохштейна по разграничению морской границы Израиля и Ливана в октябре 2022 года, а также сообщения о попытках распространить это понимание на сухопутную границу, объясняют, почему он играет центральную роль в дипломатических усилиях".



"Новая война между Израилем и "Хезболлой" не отвечает интересам США и одновременно рискует развязать более широкую региональную войну, которая приведет к гибели бесчисленного количества мирных жителей. Этот результат также ставит под угрозу силы США.



Официальные лица США работали над тем, чтобы война между Израилем и ХАМАСом не расширялась, проводя обширную личную дипломатию с региональными лидерами, включая передачу посланий Ирану".



"У Соединенных Штатов есть военные активы и гражданское население по всей Западной Азии, многие из которых находятся на уязвимых базах в таких местах, как Сирия. Ей будет сложно изначально защитить свой народ, если она столкнется с более широкой войной, в которую она почти наверняка будет втянута из-за внутриполитического давления в год выборов и близости Байдена к Израилю".



Учитывая этот контекст, Ланглуа рекомендует официальным лицам США должны продолжать публично заявлять, что Соединенные Штаты не будут участвовать в расширенном конфликте и что они не хотят его. "Если израильские официальные лица продолжат указывать на приближение войны с "Хезболлой", Вашингтону следует постепенно отделиться от Израиля, иначе он рискует вступить в бой. Любой такой подход должен также учитывать механизмы давления для предотвращения израильской операции, включая публичную критику, сокращение дипломатического прикрытия, а также создание условий или замораживание продаж оружия".



"Пришло время лидерам США занять более решительную политическую позицию против войны на Ближнем Востоке".



Хуситы как новый фактор войны на Ближнем Востоке



Арман Махмудян (Институт глобальной и национальной безопасности USF) в статье в The National Interest "Почему Иран послал хуситов воевать против Израиля" (20.12.2023) пишет:



"После того как США и их союзники сбили многочисленные беспилотники хуситов над Красным морем, объявление министерством обороны США операции "Страж процветания", предстоящей международной инициативы, направленной на защиту морской торговли в Красном море, усилило интерес к тому, как йеменские ополченцы поддерживают ХАМАС.



С момента начала конфликта между Израилем и ХАМАСом поддерживаемые Ираном йеменские хуситы предприняли чрезвычайный шаг, перейдя на сторону боевиков ХАМАС. Они участвовали в ракетных ударах, захватах морских судов и запусках беспилотников. Несмотря на то, что большинство этих усилий потерпели неудачу и ни одна из атак не достигла территории Израиля, возникает уместный вопрос: почему среди всех шиитских союзников Ирана хуситы, по-видимому, действуют с такой агрессией? Этот вопрос может привлечь внимание, особенно с учетом того, что значительное количество атак хуситов оказались безуспешными. Эта реальность приводит нас к первому из многих предположений о том, почему Иран разыгрывает карту хуситов.



Тот факт, что хуситы на данный момент не обладают способностью успешно атаковать Израиль, не обязательно делает их менее желательной картой для игры Ираном. Эту позицию подтверждают недавние сообщения средств массовой информации, согласно которым во время встречи в начале ноября с главой ХАМАС Исмаилом Ханией верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи прямо заявил, что Иран не намерен участвовать в нападениях. По имеющимся данным, Хаменеи заявил, что, поскольку ХАМАС инициировал операцию независимо от Ирана, они должны действовать автономно.



Несмотря на достоверность этих сообщений, разумно утверждать, что, учитывая огромное неравенство сил между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем, а также стремление к выживанию иранского правительства, для Исламской Республики было бы разумно не вести войну с Израилем из-за сектора Газа. На самом деле, нежелание Ирана развязать "Хезболлу" в Ливане или других доверенных лиц в Сирии против Израиля также понятно, поскольку эти атаки могут быстро выйти из-под контроля, что приведет к эскалации, которая может привести к прямой израильско-иранской конфронтации.



Между тем, учитывая самопровозглашенную роль Ирана как опекуна мусульманской общины и "угнетенных людей", бездействие не является жизнеспособным вариантом. В конце концов, Иран возглавляет цепочку доверенных лиц по всему региону, известную как "Ось сопротивления". В этом сценарии Иран вынужден действовать таким образом, чтобы свести к минимуму потенциальные последствия. Наименее рискованным вариантом было бы участие в преимущественно символических или неэффективных действиях. Это рассуждение может объяснить, почему Иран позволил хуситам, которые, возможно, являются его партнером, наименее способным нанести вред Израилю, запускать ракеты и бряцать оружием, тем самым снижая риск эскалации, не теряя при этом лица.



Действительно, история показывает, что национальные решения, в том числе принятые Исламской Республикой Иран, зависят от множества факторов. Таким образом, выбор Ирана использовать группировку хуситов в Йемене можно объяснить различными стратегическими соображениями.



Одним из ключевых факторов является то, что Йемен выходит за рамки традиционной сферы разведывательных операций Израиля. Исторически одной из сильных сторон Израиля были его сильные разведывательные возможности, которые сыграли решающую роль в его военных успехах. Это можно наблюдать в таких исторических событиях, как Шестидневная война 1967 года, операция "Опера" против иракского ядерного объекта в 1981 году, операция "За пределами коробки", нацеленная на сирийский ядерный объект в 2007 году, а также различные операции, подрывающие иранские ядерные и баллистические разработки.



Хотя разведывательная сеть Израиля преуспела в проникновении в своих основных противников, такое внимание, возможно, привело к относительному пренебрежению к менее угрожающим организациям. Внезапные нападения 7 октября служат подтверждением этого упущения.



Следовательно, Йемен, в отличие от ядра "Оси Сопротивления", простирающегося от Бейрута до Тегерана, является относительным "слепым пятном" для израильской разведки. Отсутствие "глаз и ушей" на местах могло бы дать Ирану чувство безопасности при использовании хуситов в качестве стратегического доверенного лица без немедленного риска упреждающего удара или возмездия со стороны Израиля.



Географическое расстояние между Йеменом и Израилем, а также пересеченная гористая местность Йемена действительно представляют собой еще один важный фактор в стратегических расчетах Ирана по использованию группировки хуситов.



Расстояние примерно в 2211 км создает логистические проблемы для военных операций Израиля.



Основной боевой самолет Израиля , F-35 Lightning II, имеет дальность полета от 900 до 1200 морских миль, а F-16, еще один важный самолет в его парке, имеет дальность полета около 500 миль без дозаправки. Учитывая ограниченные возможности Израиля по дозаправке в воздухе , эти полигоны затрудняют устойчивые операции на таких расстояниях.



Кроме того, хотя израильские F-15 Eagles могут действовать на дальности действия около 3000 миль, примечательно, что истребители F-15 в первую очередь предназначены для боев в воздухе, что может не полностью соответствовать требованиям дальних боевых действий. ударные операции против хуситов.



Хотя Израиль обладает баллистическими ракетами большой дальности "Иерихон II/III" (YA-3/4), которые теоретически способны достичь Йемена, решение о размещении таких стратегических средств требует тщательного рассмотрения.



Децентрализованная, квазиплеменная структура ополчения хуситов и рассредоточенное присутствие в горных регионах затрудняют точное определение целей. Использование баллистической ракеты против такой изменчивой и неуловимой цели поднимает вопросы об оперативной эффективности и стратегической ценности таких действий для Израиля.



В этом контексте анализ затрат и выгод от развертывания значительных военных ресурсов против относительно нечеткого и рассредоточенного врага, такого как хуситы, на сложной местности Йемена становится критическим аспектом принятия стратегических решений Израилем.



Еще одним фактором, который следует учитывать, является геостратегическое положение Йемена, граничащего с Красным морем и Баб-эль-Мандебским проливом, через который проходит 40 процентов международной торговли. Такая позиция может дать хуситам и их главному покровителю Ирану чувство безопасности (пусть и потенциально ложное), поскольку международное сообщество не может позволить себе длительную войну в этом регионе. Они могут предположить, что если там разразится конфликт, давление со стороны международных игроков будет настолько значительным, что любая операция под руководством США будет обречена на недолговечность.



Наконец, крайне важно признать, что прокси-сети Ирана являются не только инструментами регионального влияния, но и ключевыми компонентами его стратегии сдерживания. Вооружая эти группировки, Иран сигнализирует своим противникам о потенциальном хаосе, который может охватить регион, если эти подконтрольные группы будут мобилизованы. В этом контексте такие образования, как "Хезболла" и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии, считаются слишком важными, чтобы рисковать ими в конфликтах из-за ХАМАС. Однако хуситы имеют другой статус. Ирану удавалось продвигать свои региональные цели на протяжении примерно сорока лет, минимально полагаясь на хуситов, что указывает на то, что он может продолжать делать это. Это говорит о том, что, в отличие от других доверенных лиц Ирана, хуситы могут считаться более расходным материалом в более широком спектре стратегических соображений Ирана".



*террористическая организация, запрещенная в РФ



Владимир Овчинский Источник - завтра

Владимир Овчинский Источник - завтра





