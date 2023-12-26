Шойгу отрапортовал о победах.... укр-ракеты взорвали корабль в порту Феодосии (БДК "Новочеркасск")?

09:13 26.12.2023 Украина нанесла удар по порту Феодосии

Виктор Орлов. 26.12.2023



Минувшей ночью Украина нанесла удар по порту Феодосии, где находится нефтебаза, во многих близлежащих домах взрывной волной выбито стекла, сообщают местные жители.



"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



Неофициальные подробности публикует канал "Герань цветущая", специализирующийся на тематике беспилотников:



"Атака БПЛА противника по Керчи и Феодосии началась около 2.30 и продолжалась около часа. Практически все были сбиты. Нескольким удалось прорваться, и был атакован объект на причальной стенке в порту Феодосии".



"По порту в Феодосии – очень мощно… Мост через Керченский пролив застыл в ожидании ударов. Надеемся, что следующие прилеты будут по мосту и судоремонтному заводу "Залив" в Керчи", – злорадствует сбежавший в Киев главарь запрещенного меджлиса Рефат Чубаров.



Украинские источники сейчас разгоняют данные о якобы поражении десантного корабля, который находился на территории порта в момент атаки. В доказательство приводятся снимки из Сети, где силуэт судна возле причальной стенки напоминает БДК. Если это так, что в Киеве могут ликовать – уничтожен очередной корабль, пусть и не самый новый.



"Задача информационно перебить потерю Марьинки. Куча обезьян радуется взрывам в Феодосии, забыв о потере крупного укреп района и тысячах погибших солдат ВСУ", – поясняет общественник Александр Талипов, основатель проекта "Крымский СМЕРШ".



"Атака хохлов на морской порт видимо достигла цели и появившиеся видео в сети говорят о взрыве/детонации чего-то очень мощного… Боюсь, нас ждут еще сюрпризы к НГ, хохлы решили поиграть в злого Санта Клауса", – предостерегает крымский блогер Александр Горный.



В местных чатах и пабликах строго предупредили не публиковать фото и видео взрывов. Но они уже успели разлететься по украинским каналам.



"В ситуации с атакой на порт Феодосии удивляет даже не само нападение (это было ожидаемо на фоне длительного затишья), а то, как жители города с разных ракурсов засняли прилет и его последствия. Кто-то по собственной глупости, кто-то из-за своей особой любви к так называемой "Украине", но факт остается фактом. Кто может вспомнить что-то подобное в соседнем государственном образовании? Такого в последние месяцы не наблюдается. А все потому, что за такую съемку установлено уголовное наказание, чего собственно не хватает и в нашей стране. Пока люди не поймут, что такими действиями упрощают работу противнику, ситуация будет повторяться раз за разом", – пишет телеграм-канал "Рыбарь".



В сентябре была совершена ракетная атака на "Севморзавод", где проходили плановый ремонт подлодка "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск". После этого представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что командование ЧФРФ перебазирует корабли из бухты Севастополя в Феодосию и Новороссийск.



Однако офицер ВМФ на условиях анонимности опроверг эти сведения, объяснив, что корабли не стоят долго у причала, чтобы со спутника или с разведдрона НАТО нельзя было бы зафиксировать их место для поражения ракетным оружием. По его словам, даже если какой-то корабль совершил переход в Феодосию или Новороссийск, он способен наносить удары по противнику в зоне СВО и оттуда.



В начале декабря в результате прилета по Керченскому судостроительному заводу им. Бутомы повреждения получил МРК "Аскольд". У корабля серьезно поврежден корпус и надстройки, сообщалось, что команды на нем еще не было. Но кадры записи повреждений несданного ЧФ корабля во время ракетной атаки Керчи с камер видеонаблюдения предприятия попали к противнику и облетели все укроСМИ.



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Украинские и западные СМИ дружно утверждают, что погиб Большой десантный корабль ЧФ "Новочеркасск"



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Шойгу: Освобождение Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от обстрелов украинских войск

Айсель Герейханова (Санкт-Петербург)

Российские войска полностью освободили Марьинку. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту РФ в ходе встречи в Санкт-Петербурге. Этот населенный пункт находится в пяти километрах юго-западнее Донецка и имеет большое стратегическое значение.



видео с совещания полководцев см. тут -

https://rg.ru/2023/12/25/vzlomali-oboronu.html



"За девять лет вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон, который соединяли и подземные ходы, и фактически на каждой улице свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций", - рассказал Сергей Шойгу. "Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан", - сообщил министр обороны. "Это успех", - сказал Владимир Путин и поздравил всех военнослужащих, которые принимали участие в освобождении населенного пункта.



Рассказал министр обороны и о стратегическом значении этой операции. "Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка дальше, на запад. И это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов", - заявил Шойгу. Министр также сообщил, что в Марьинке более 3000 домов, и каждый из них являлся хорошо укрепленной точкой.



Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки / Авторы: t.me/news_kremlin

"Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", - согласился Путин. А второй эффект, по его словам, это - пространство. "Взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", - указал Путин.



Шойгу в свою очередь предложил наградить госнаградами наиболее отличившихся в ходе освобождения Марьинки. Он назвал военных прославленной 150-й дивизии.



Владимир Путин поручил представить к государственным наградам командиров и бойцов, особо отличившихся в боях за взятие населенного пункта. "Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно. Безусловно, они достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого считаете наиболее отличившимися", - сказал президент. Он отметил, что имена некоторых командиров и бойцов известны уже сейчас, и один из них - Трошин Александр Константинович. "Он командир танкового батальона и старший лейтенант", - сказал президент. Шойгу в ответ рассказал, что досрочно присвоил Трошину звание капитана благодаря его успехам в боевых действиях. Путин предложил присвоить Трошину звание майора. "Я знаю, что в положении о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента. Поэтому президент имеет право поправить это положение", - заявил глава государства. Он отметил, что Трошин имеет 7 контузий, осколочное ранение, уничтожил пять танков и более 20 боевых машин. "Он хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много. Их нужно поддержать. Мы так и будем делать", - добавил президент.



Тем временем

Президент Владимир Путин на судостроительном заводе "Северная верфь" принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко". Кроме того, глава государства по видеосвязи понаблюдал за поднятием флагов на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". "Ввод в состав флота новейших кораблей - еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов", - подчеркнул Путин. Он также сообщил, что сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов. Глава государства отметил, что в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". На петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Президент перечислил и другие крупные стройки новых кораблей в разных частях России: от Калининграда до Дальнего Востока. "Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", - сказал Владимир Путин. Источник - politnavigator.net

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