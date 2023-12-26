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Sohu: США сколотили преступную банду, чтобы украсть российские активы
10:35 26.12.2023

Sohu
Китай
26 декабря 2023
Фатальная ошибка! Для 300 миллиардов активов России Соединенные Штаты выбрали самую провальную стратегию

Под видом "законной конфискации" США "решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть" замороженные российские активы, пишет пользователь Sohu. По его мнению, это не только гнусный способ обогащения, но и самая страшная стратегическая ошибка Запада.

За этот год мир стал еще больше насмехаться над Соединенными Штатами. Внезапно начавшаяся война в Газе нарушила планы США, которые и так вложили в российско-украинский конфликт огромные деньги. В результате американский бюджет был исчерпан, а Киев оказался на грани краха. Многие СМИ писали о стратегической дилемме, с которой столкнулись США. Однако чего никто не ожидал, так это того, что совсем недавно Вашингтон ради кражи чужих активов в размере 300 миллиардов долларов изберет самый дорогостоящий и губительный для себя способ "конфискации" денег.

Как сообщает Хуаньцю шибао, поскольку конгресс не может и дальше выделять ассигнования для других стран, американское правительство начало подумывать о нечестных способах обогащения, намереваясь пойти коротким путем. Так под прицелом оказались активы российского правительства на сумму 300 миллиардов долларов.

По данным The New York Times, США обратились к союзникам, чтобы обсудить, можно ли использовать замороженные российские активы, которые остались в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канаде и Японии. Более того, Байден проявил жесткость, объявив, что у шести союзников Америки есть время только до 24 февраля 2024 года, чтобы выработать "разумную" стратегию, как украсть российские средства. Эта новость стала шоком для мировой общественности. По словам представителей Британии, этот шаг Соединенных Штатов может создать пагубный прецедент, который, безусловно, подорвет глобальную финансовую систему.

Я тоже был шокирован, когда узнал эту новость. Трудно сказать, подорвет это глобальную финансовую систему или нет, но это точно разрушит доверие мира к Соединенным Штатам и шестерым приспешникам. Если они это действительно сделают, то кто в будущем осмелится инвестировать в эти неуправляемые и неэтичные страны? Чуть что им не по нраву - и ваши активы и средства будут "изъяты".

В марте и апреле этого года, когда Пекин продвигал соглашения о валютном обмене между несколькими странами, китайские эксперты опубликовали несколько статей, в которых подчеркнули: то, что Вашингтон исключил Москву из системы международных торговых расчетов и заморозил ее зарубежные активы, - это фатальный стратегический просчет Америки. Во-первых, это неверная оценка степени корреляции между торговлей США и мировой торговлей. Во-вторых, это неверная оценка экономического кризиса, разрастающегося в других странах. В-третьих, это неверная оценка "незаменимости" американской системы финансовых расчетов. Этот шаг США непосредственно усилил мотивацию различных стран к поиску альтернативных систем расчетов при ведении международной торговли. А это, в свою очередь, спровоцировало глобальную дедолларизацию.

И на этот раз США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их. Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный. В последние годы Байден, раздувая российско-украинский конфликт, опирался на капитал и промышленность, привлеченные из Европы, пытаясь оживить реальное производство и вернуть Америку на путь индустриализации. Однако теперь есть опасения, что этот капитал снова готовится к "бегству" из Соединенных Штатов. Можно сказать, что американцы совершили один из самых роковых стратегических промахов, подставив лицо под мощную пощечину от всего мира.

Автор: Передовой комментарий (前沿锐评)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703576100


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