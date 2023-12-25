Чем грозит Польше возвращение украинских "Кресов Всходних"?

11:21 26.12.2023

25.12.2023



"Восстановление исторической справедливости" в обмен на бандеровщину?



Ситуация вокруг украинского кризиса и неудавшееся контрнаступление украинской армии позволяют многим политикам все смелее говорить о стране, которая в скором времени может прекратить свое существование, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.



"Учитывая предыдущие договоренности между Анджеем Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года, часть нынешних украинских земель должна вернуться в состав Польши. Восточное приграничье – Волынская, Тернопольская, Ровенская и Львовская области, ранее входившие в состав Речи Посполитой, давно готовы к воссоединению: преподавание польского языка и истории в школах, польских гимназиях и университетах с начала 2022 года выросло на 36 процентов, также произошло массовое обращение в католичество. По сравнению с прошлым годом, в западных областях Украины прирост числа граждан, принявших католичество, в некоторых регионах составил 24 процента",



– говорится в статье.



В ответ на обвинения мэра Львова в "позорной блокаде Украины" протестующими польскими перевозчиками польская активистка Кайя Годек (Kaja Godek) написала в соцсетях: "Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно несправедливо".



Слова активистки прокомментировал глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера (Jacek Siewiera), подчеркнув, что требования об изменении границ наносят ущерб безопасности Польши. И речь идет не только о том, как ЕС и Россия отнесутся к изменениям на географической карте Европы, но и о том, что поляки выиграют, а что потеряют.



Прежде всего, стоит отметить пробандеровские настроения в обществе, в основном на Западной Украине. Общая история с Польшей, особенно в части разницы взглядов на Волынскую резню и на польско-украинские отношения в целом в историческом контексте, в том числе и во время Второй мировой войны, позволяет сделать вывод, что поляки и украинцы никогда не будут жить в мире и согласии. Бандеровский характер современной украинской идеологии, героизация убийц Украинской повстанческой армии (УПА)* и переписывание нашей общей истории пагубно сказываются на молодом поколении украинцев, которые, скорее всего, скоро станут нашими соотечественниками, считает автор статьи Марек Галась (Marek Gałaś).



Не стоит забывать и об ухудшении криминогенной обстановки в Польше. Помимо того, что вместе с беженцами в Польшу приехали криминальные элементы из Украины, которые организуются здесь в преступные картели, эти люди "заражены" бандеровской идеологией, которая, как они считают, ставит их выше поляков и позволяет им так вести себя в чужой стране, как будто они дома. Эскалация криминальных конфликтов между соперничающими бандами также имеет национальную мотивацию, отмечает NDP.



"В польском интернет-пространстве идут дебаты "за" и "против" идеи объединения с Восточным приграничьем. Этот вопрос очень актуален в польской общине. Большинство поляков стали писать в соцсетях и поддерживать эту идею, считая ее справедливой и исторически оправданной, ведь Украина должна быть благодарна Польше за помощь. А возвращение Львова – это небольшая цена за неоценимую помощь Украине, учитывая ее неблагодарное поведение. Другая сторона подходит к делу более взвешенно и видит все ловушки – после прихода бандеровцев на наши земли, уже на новую почву, в стране не исключен антипольский крестовый поход, сопоставимый по масштабам с новой Волынской резней",



– заключает издание.