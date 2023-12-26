Майя Санду повторяет в Молдове украинский погром Церкви

11:24 26.12.2023

Елена Острякова. 26.12.2023



Митрополит Молдовы Владимир (Николай Кантарян) на днях провел две службы в храме Живоначальной Троицы в Коньково на церковнославянском и молдавском языках.



Показательно, что визит митрополита в Россию пришелся на дни католического Рождества. И хотя Молдавская Православная Церковь отмечает этот праздник по юлианскому календарю, президентка Молдовы Майя Санду и ее соратники выступили с поздравлениями. Характерно, что поздравляли они не католиков и протестантов, как делают власти в других православных странах, а христианское большинство, находящееся под омофором РПЦ.



Митрополит Молдовы Владимир (Николай Кантарян) на днях провел две службы в храме Живоначальной Троицы...



Мечта Санду и ее прозападной клики – перетянуть Молдову в Бессарабскую митрополию Румынии, отмечающую Рождество по григорианскому календарю. Справедливости ради молдавский парламент принял закон про 25 декабря еще в 2013 году, но народные традиции остались неизменными.



Однако с приходом к власти Санду процессы интенсифицировались. В начале церковь имени Святого Иерарха Николая в самом центре Кишинева и церковь Покрова Божьей Матери из села Гидигич кишиневской муниципии присоединились к раскольнической Бессарабской митрополии.



"После некоторых внутренних и внешних колебаний, мы решили сделать этот исторический шаг и быть с материнской Румынской Церковью. Мы, священники, и по сей день служим румынам. Единственная разница - мы сменили свой вектор с Москвы на Бухарест", – объявил священник в Кишиневе.



Специально обученная паства отреагировала на его слова аплодисментами (в православный пост?!). Священники утверждают, что решились на переход по многочисленным просьбам прихожан, сторонники канонического Православия обвиняют их в получении взятки из Бухареста.



В Бессарабской митрополии называют Православную Церковь Молдовы "самопровозглашенной оккупационной структурой", а ее служителей - "агентами российских спецслужб", с которыми "надо бороться". На эту борьбу Бухарест ежегодно выделяет по €2 млн, переманивая священников, которые попали под дисциплинарное наказание за неподобающее поведение и аморальные проступки.



Недавно митрополия Бессарабии предъявила права на кафедральный собор в Бельцах. Епископ Бельцский Антоний (Румынской Православной Церкви) утверждает, что у него есть доказательства. Также президентка Санду поддерживает передачу Румынской Церкви здания Национальной библиотеки и уже получила за это орден митрополита Гурие Гросу.



Хищнические аппетиты Бессарабской митрополии рождают нелестные слухи по ее поводу. Так недавно в Кишиневе уверяли, что Румынская Церковь хочет забрать себе инфекционную больницу на Тома Чорбэ, чтобы "расширить территорию". Власти всячески опровергают это, но им уже слабо верят.



Митрополия Молдовы сопротивляется рейдерству. Она лишила сана шестерых священников, перешедших в Румынскую Церковь, "за нарушение присяги, принятой при хиротонии".



Митрополит Молдовы Владимир назвал "безрассудными" решения этих иереев.



"Сожалеем о каждой ране, нанесенной Церкви безрассудными действами некоторых бывших служителей. Лишенные проницательности и веры, подвергшиеся искушениям, они способствуют разрушению единства Церкви Христовой", – заявил митрополит в интервью сайте митрополии.



По его словам нападки на Православную Церковь Молдовы "подкреплены политической поддержкой".



Санду тут же подтвердила слова иерарха, самонадеянно заявив, что переходы церквей в Бессарабскую митрополию соответствуют практике "демократического государства" – о каноническом праве президентка не слыхала.



"В демократическом государстве каждый приход имеет право вместе с прихожанами решать, в состав какой митрополии ему входить. Надеюсь, что все: и Церковь, и граждане объединятся, чтобы сохранить мир и поддержать вступление Республики Молдова в Европейский Союз. То, что я сейчас сказала, касается и прихожан", – заявила Санду.



В молдавских телеграм-каналах разгоняются слухи о том, что президентка будет высылать из страны православных священников под предлогом их "шпионской деятельности" в интересах России. Таким образом недавно из Болгарии был выслан настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев).



Под репрессии Санду попадет большое число священнослужителей Молдавской Православной Церкви, в первую очередь, с российским гражданством. Первой жертвой желтого режима выбран архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва (Волков). Его якобы намерены не пропустить через Кишиневский аэропорт и депортировать.



Таким образом, Кишинев идет по пути Киева, даже не прибегая к помощи Константинопольского Патриарха. Кстати, гонимые украинские священнослужители сейчас пытаются бежать в Молдову, но пограничники их арестовывают. Так недавно на границе был прямо в рясе задержан бывший протоиерей в казначействе Киево-Печерской Лавры вместе с другими священниками.



Кстати, молдавское общество против гонений на Православие. Недавний соцопрос показал, что 63% респондентов выступают за то, чтобы митрополия Молдовы сохранила свой нынешний статус в составе Русской Православной Церкви. За присоединение к Румынскому Патриархату выступают только 27% молдаван.



Депутат парламента Молдовы Александр Суходольский осудил раскол, который Бессарабская митрополия вносит в молдавское общество.



"Существуют те нормы и правила в Церкви, к которым простые жители относятся с пониманием – привычно и осознанно. Это является исторически частью нашего общества. Сегодняшняя смута отражается негативно и в Гагаузской автономии, в народе, на прихожанах. Люди не понимают, что будет дальше. Кто может быть священником в их селе, не заберут ли у них здание церкви, которая строилась всем селом? На каком языке будет проводиться служба? У нас она проводится на трех языках, а что будет в итоге? Наша церковь является для нас родной", – сказал Сухлдольский в интервью "Спутнику".