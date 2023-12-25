 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.12.2023
12:16  Есть ли будущее у Среднего торгово-транспортного коридора?
12:04  Экс-депутат РосГосдумы Гудков объявлен в федеральный розыск. За измену
11:30  Забытая история: междоусобная война в государстве Хорезмшахов в самых ранних источниках до монгольского нашествия, - Д.Тимохин
11:24  Майя Санду повторяет в Молдове украинский погром Церкви
11:21  Чем грозит Польше возвращение украинских "Кресов Всходних"?
10:35  Sohu: США сколотили преступную банду, чтобы украсть российские активы
09:13  Шойгу отрапортовал о победах.... укр-ракеты взорвали корабль в порту Феодосии (БДК "Новочеркасск")?

09:02  Ближний Восток – 2024: может ли война в Газе перерасти в Большую войну? - Дэниел Байман
01:26  Путин и яйцо, - репортаж А.Колесникова с питерского новогоднего саммита ЕАЭС
01:00  Чемпионат мира по рапиду и блицу в Узбекистане: предстартовые прогнозы
00:55  Спецслужбы России против "Кулака Сороса": в Сербии сорвана попытка Майдана
00:50  Politico: войны стали обыденностью, их некому сдерживать...
00:45  Путин убеждает окружающих в "эффективной структуре" - ЕАЭС
00:38  Вакцину против ВИЧ пекинские ученые готовы создавать совместно с московскими,- НГ
00:35  Москва-Дели. Вместо "бхай бхай" – стратегическое партнерство, - Владимир Скосырев
00:16  Экс-президента Албании Беришу будут сажать. За нежное покровительство аферам зятя
00:10  Окопы Украину не спасут.., - Оливер Лейн
00:02  Тегеран присоединился к торговой зоне Евразийского союза
Понедельник, 25.12.2023
22:57  Год 1924-й: Рождение Таджикистана и самосознание таджиков
22:48  Лучшие американские университеты - это сплошной обман, - Wall Street Journal
22:47  Тайна рейса MH370: в загадке исчезнувшего малайзийского "Боинга" появился просвет
22:09  Балаганчик для лавриков. Зачем Россия остается в ОБСЕ?
21:48  Токаев в Питере предложил построить ВОЛС между Россией, Казахстаном и Ираном
19:57  В Узбекистане стало больше на 16 академиков
19:02  Китайские частные военные компании выходят из тени
18:58  Еще один рос-теннисист Шевченко переобулся в казахстанское гражданство
17:45  Донбасс-фронт. Погибли еще 2 украинских кино-актера - Колесник и Коротецкий
16:33  Казахстан-2023: конфликты, риски, проблемы, - Данияр Ашимбаев
15:36  Языковые модели ИИ адаптируют к казахскому языку
15:02  Россия становится идеологическим лидером в борьбе против неестественности, - А.Кренгель
13:54  Бывший шеф Казахских пограничников генерал Дильманов осужден на 4 года
13:25  Разбив свои лунные станции Россия пристегнулась к китайской лунной программе "Чанъэ-7"
13:07  "Кража со взломом". Конфискация российских активов намечена на февраль, - Г.Бовт
13:05  Есть что забрать. Чем ответит Россия на воровство ее активов на Западе
13:02  Как конкурируют международные транспортные коридоры за развитие в ЦентрАзии?
12:59  Постукраинский синдром: готово ли общество "ивлеевцев" к возвращению участников СВО?
12:33  В Кабмине Узбекистана восстановили должность "бабского" вице-премьера
12:28  В кыргызской Кара-Балте едва нарядили главную городскую елку, как с нее украли игрушки
12:22  Бойня под Рождество: израильский удар по лагерю беженцев убил 70 человек
12:13  Сербия: попытка переворота по сценарию киевского майдана провалилась, - А.Арешев
11:58  В Западном Казахстане начали добычу газа на месторождении "Рожковское"
11:54  За связь с проститутками. Уволены начальник Первомайского РУВД и аким Первомайского района Бишкека
10:16  Убит египетский журналист Аль-Алави, обнаруживший виллу тещи Зеленского
10:04  В Совфеде РФ заявили о непризнании новых границ США в Арктике. Срал Байден на эти заявления
09:12  РосАрмия наконец-то окончательно выдавила бандер из Марьинки
00:59  Гонка для двоих. Возвращению Трампа может помешать бывший постпред США при ООН Никки Хейли
00:57  Таджикистан намерен продавать "нефть новой экономики", - Андрей Захватов
00:55  БРИКС шире откроет двери глобальному Югу, - Юрий Паниев
00:10  Сколько можно терпеть? Россию захлестывает миграционный потоп, - Андрей Соколов
00:03  Демократы США ведут борьбу за власть в стиле "все средства хороши", - В.Катасонов
00:01  Америка в мире: ритуальный экспорт войны, - Платон Беседин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Забытая история: междоусобная война в государстве Хорезмшахов в самых ранних источниках до монгольского нашествия, - Д.Тимохин
11:30 26.12.2023

ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ: МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА В ГОСУДАРСТВЕ ХОРЕЗМШАХОВ В САМЫХ РАННИХ ИСТОЧНИКАХ ДО МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
При изучении истории государства Хорезмшахов историки чаще обращаются к источникам, написанным после начала монгольского нашествия в Средней Азии. В центре внимания чаще остается период непосредственно до нашествия, он подробнее всего изучен историками. Малоизученным, особенно в домонгольских источниках, остается междоусобный конфликт за трон Хорезмшахов между сыновьями Ил-Арслана - Султан-шахом Махмудом и Ала ад-Дином Текишем (1172–1193). Об отражении междоусобной войны в домонгольских мусульманских источниках читайте в статье кандидата исторических наук Дмитрия Тимохина. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Государство Хорезмшахов до смуты: становление и рассвет

Хорезм начал борьбу со своими сельджукскими покровителями за получение независимости еще при правлении Ала ад-Дина Атсыза (1127/1128–1156). Когда к власти в Хорезме пришел Абу-л-Фатх Ил-Арслан (1156–1172), сын Ала ад-Дина Атсыза, он уже фактически стал независимым от сельджуков и не платил налоги. Окончательно Хорезм становится самостоятельным после смерти правителя Сельджуков султана Санджара.

Ил-Арслану сразу пришлось столкнуться с тюркскими кочевыми племенами и кара-китаями. Он расширил территорию государства. В частности, были возвращены Дженд и Мангышлак. Кроме того, Ил-Арслану удалось отбить у сельджуков Ирак Персидский и Восточный Азербайджан, однако не удалось удержать эти территории.

Также читайте: Китай и Запад: формуляр заимствований

Начало смуты: описание причины в домонгольских источниках и роль внешних сил
Согласно ранним мусульманским источникам, после смерти Ил-Арслана на престол взошел его младший сын - Султан-шах Махмуд, в то время как его старший сын находился в Дженде.

Из ранних источников мы узнаем, что этот город имеет для династии особое значение. С тех пор как его завоевал Ала ад-Дин Атсыз, туда отправляли наследников в качестве наместников. Накануне его смерти Ил-Арслан был именно в Дженде и оттуда направился в столицу и постепенно расправился с остальными претендентами на престол.
То есть Султан-шах Махмуд воспользовался своим нахождением в столице. В это время Ала ад-Дин заручился поддержкой кара-китаев и тюркских племен. Это находит подтверждение в сочинении XII в. - "Рахат ас-судур ва айат ас-сурур" Мухаммада ибн Али Раванди. В частности, Ала ад-Дин закрепил связь с тюркскими племенами брачным союзом.

Султан-шах в свою очередь заручился поддержкой правителя Нишапура Муиз ад-Дина. В первом сражении сокрушительную победу одержал старший брат. Особо красочно в ранних источниках описывается смерть Муиз ад-Дина.

Примечательно то, что в сборниках писем и документов Рашид ад-Дина аль-Ватвата именно Ала ад-Дин назван мятежником, а младший Султан-шах - наследником престола Хорезмшахов. Джувейни в своих сочинениях ссылается именно на аль-Ватвата, называя Султан-шаха наследником. Но в целом подробного описания конфликта в вышеперечисленных документах нет.

Читайте также: Александр Чанцев: "Проза и критика пишутся разными полушариями..."
Ход затяжного конфликта
В ранних источниках очень мало сведений о дальнейшем ходе междоусобной войны. Сама война продолжалась вплоть до смерти Султан-шаха, до 1193 г. Параллельно с этим Ала ад-Дин успевал воевать и с внешними врагами. После смуты государство стало даже сильнее.

Конфликты с внешними врагами Султан-шах пытался использовать в свою пользу. В частности, когда случился разлад между Ала ад-Дином и кара-китаями, Султан-шах обратился к последним. Его совместный с кара-китаями поход против старшего брата провалился.

Наиболее знаковым источником информации о междоусобной войне, на который чаще всего ссылались более поздние источники, являются сочинения Абу-л-Хасана ибн Абу-л-Касима ал-Бейхаки. В частности, на его сочинения ссылаются аль-Асири и Джувейни. Однако, к сожалению, сами сочинения не сохранились.

Междоусобная война в государстве Хорезмшахов либо слабо освящена в домонгольских мусульманских источниках, либо эти источники не дошли до наших дней. Несмотря на то, что более полную картину тех событий мы узнаем уже в источниках монгольского периода, реконструкция тех событий через сохранившиеся источники современников, а именно домонгольского периода, имеет очень важное значение для историографии.

Полную версию статьи "Смута в Хорезме второй половины XII в. и ее последствия: по данным домонгольских мусульманских источников" читайте в журнале "Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика".

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703579400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждены повестки заседаний Палаты
- Планы по реализации программы "Ауыл аманаты" на 2024 год обсудили в Правительстве
- Подходы Правительства к стабилизации цен на социально значимые продукты питания доказали свою эффективность в 2023 году - С. Жумангарин
- Об инвесторе с любовью
- Развитие торговой политики обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- В партии "AMANAT" обсудили проблему экономии воды в стране
- Брифинг официального представителя МИД Казахстана А.С. Смадиярова о внешнеполитических результатах в 2023 году
- Новое назначение
- Волонтеры предотвратили завышение цен на сумму более 750 млн тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  