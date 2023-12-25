Забытая история: междоусобная война в государстве Хорезмшахов в самых ранних источниках до монгольского нашествия, - Д.Тимохин

11:30 26.12.2023

ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ: МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА В ГОСУДАРСТВЕ ХОРЕЗМШАХОВ В САМЫХ РАННИХ ИСТОЧНИКАХ ДО МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

При изучении истории государства Хорезмшахов историки чаще обращаются к источникам, написанным после начала монгольского нашествия в Средней Азии. В центре внимания чаще остается период непосредственно до нашествия, он подробнее всего изучен историками. Малоизученным, особенно в домонгольских источниках, остается междоусобный конфликт за трон Хорезмшахов между сыновьями Ил-Арслана - Султан-шахом Махмудом и Ала ад-Дином Текишем (1172–1193). Об отражении междоусобной войны в домонгольских мусульманских источниках читайте в статье кандидата исторических наук Дмитрия Тимохина. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Государство Хорезмшахов до смуты: становление и рассвет



Хорезм начал борьбу со своими сельджукскими покровителями за получение независимости еще при правлении Ала ад-Дина Атсыза (1127/1128–1156). Когда к власти в Хорезме пришел Абу-л-Фатх Ил-Арслан (1156–1172), сын Ала ад-Дина Атсыза, он уже фактически стал независимым от сельджуков и не платил налоги. Окончательно Хорезм становится самостоятельным после смерти правителя Сельджуков султана Санджара.



Ил-Арслану сразу пришлось столкнуться с тюркскими кочевыми племенами и кара-китаями. Он расширил территорию государства. В частности, были возвращены Дженд и Мангышлак. Кроме того, Ил-Арслану удалось отбить у сельджуков Ирак Персидский и Восточный Азербайджан, однако не удалось удержать эти территории.



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Начало смуты: описание причины в домонгольских источниках и роль внешних сил

Согласно ранним мусульманским источникам, после смерти Ил-Арслана на престол взошел его младший сын - Султан-шах Махмуд, в то время как его старший сын находился в Дженде.



Из ранних источников мы узнаем, что этот город имеет для династии особое значение. С тех пор как его завоевал Ала ад-Дин Атсыз, туда отправляли наследников в качестве наместников. Накануне его смерти Ил-Арслан был именно в Дженде и оттуда направился в столицу и постепенно расправился с остальными претендентами на престол.

То есть Султан-шах Махмуд воспользовался своим нахождением в столице. В это время Ала ад-Дин заручился поддержкой кара-китаев и тюркских племен. Это находит подтверждение в сочинении XII в. - "Рахат ас-судур ва айат ас-сурур" Мухаммада ибн Али Раванди. В частности, Ала ад-Дин закрепил связь с тюркскими племенами брачным союзом.



Султан-шах в свою очередь заручился поддержкой правителя Нишапура Муиз ад-Дина. В первом сражении сокрушительную победу одержал старший брат. Особо красочно в ранних источниках описывается смерть Муиз ад-Дина.



Примечательно то, что в сборниках писем и документов Рашид ад-Дина аль-Ватвата именно Ала ад-Дин назван мятежником, а младший Султан-шах - наследником престола Хорезмшахов. Джувейни в своих сочинениях ссылается именно на аль-Ватвата, называя Султан-шаха наследником. Но в целом подробного описания конфликта в вышеперечисленных документах нет.



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Ход затяжного конфликта

В ранних источниках очень мало сведений о дальнейшем ходе междоусобной войны. Сама война продолжалась вплоть до смерти Султан-шаха, до 1193 г. Параллельно с этим Ала ад-Дин успевал воевать и с внешними врагами. После смуты государство стало даже сильнее.



Конфликты с внешними врагами Султан-шах пытался использовать в свою пользу. В частности, когда случился разлад между Ала ад-Дином и кара-китаями, Султан-шах обратился к последним. Его совместный с кара-китаями поход против старшего брата провалился.



Наиболее знаковым источником информации о междоусобной войне, на который чаще всего ссылались более поздние источники, являются сочинения Абу-л-Хасана ибн Абу-л-Касима ал-Бейхаки. В частности, на его сочинения ссылаются аль-Асири и Джувейни. Однако, к сожалению, сами сочинения не сохранились.



Междоусобная война в государстве Хорезмшахов либо слабо освящена в домонгольских мусульманских источниках, либо эти источники не дошли до наших дней. Несмотря на то, что более полную картину тех событий мы узнаем уже в источниках монгольского периода, реконструкция тех событий через сохранившиеся источники современников, а именно домонгольского периода, имеет очень важное значение для историографии.



Полную версию статьи "Смута в Хорезме второй половины XII в. и ее последствия: по данным домонгольских мусульманских источников" читайте в журнале "Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика".