|Экс-депутат РосГосдумы Гудков объявлен в федеральный розыск. За измену
12:04 26.12.2023
Экс-депутат Госдумы Гудков прокомментировал объявление его в федеральный розыск
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков * объявлен в федеральный розыск. В базе данных МВД сказано, что его разыскивают по уголовной статье.
В беседе с Telegram-каналом Sota Гудков заявил, что формально ничего не изменится. И мир для него сейчас ограничен Европой, США и Канадой.
"А так - спасибо родине за признание заслуг", - уточнил экс-депутат.
В отношении Гудкова в конце октября возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации о ВС РФ). Поводом стали цитаты из видео, опубликованного на его канале в YouTube в апреле 2022 года.
Ранее создатель "Масяни" Олег Куваев ** был также объявлен в розыск МВД РФ.
* Дмитрий Гудков - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Олег Куваев - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России