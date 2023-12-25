Экс-депутат РосГосдумы Гудков объявлен в федеральный розыск. За измену

12:04 26.12.2023

Экс-депутат Госдумы Гудков прокомментировал объявление его в федеральный розыск



Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков * объявлен в федеральный розыск. В базе данных МВД сказано, что его разыскивают по уголовной статье.



В беседе с Telegram-каналом Sota Гудков заявил, что формально ничего не изменится. И мир для него сейчас ограничен Европой, США и Канадой.



"А так - спасибо родине за признание заслуг", - уточнил экс-депутат.



В отношении Гудкова в конце октября возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации о ВС РФ). Поводом стали цитаты из видео, опубликованного на его канале в YouTube в апреле 2022 года.



Ранее создатель "Масяни" Олег Куваев ** был также объявлен в розыск МВД РФ.



* Дмитрий Гудков - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

** Олег Куваев - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России