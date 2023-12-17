Есть ли будущее у Среднего торгово-транспортного коридора?

12:16 26.12.2023

Средний коридор (Middle Corridor, MC) среди торговых коридоров, соединяющих Европу и Азию. Источник: Доклад Всемирного банка



После начала СВО загруженность Среднего торгово-транспортного коридора повысилась. Однако все еще неясно, какое место он займет в транспортно-логистической карте Евразии. О перспективах развития Среднего коридора читайте в докладе Всемирного банка. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Что такое Средний коридор?



Средний коридор - это один из торговых маршрутов, соединяющих Китай и Европу. Он состоит из сухопутной инфраструктуры в Китае, Казахстане, Азербайджане, Грузии и странах Европы, а также морских маршрутов в Каспийском и Черном морях. Также есть сухопутная ветка через Турцию в обход Черного моря, но она используется реже, чем черноморские маршруты из грузинских портов.



В русскоязычных источниках данный маршрут часто обозначается как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). ТМТМ также часто используется как официальное название коридора в совместных англоязычных документах (Trans-Caspian International Transport Rout). Термин Средний коридор скорее является полуофициальным, часто используется в китайских источниках (中间走廊), а также в последнее время в англоязычных (Middle Corridor).



Необходимость смены видов транспорта в пути и прохождения через границы множества государств делает данный маршрут сложным. Северный торговый маршрут через Россию занимает в три раза меньше времени на прохождение. Также морские перевозки все еще выглядят более релевантными.



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Повышение значимости Среднего коридора



Из-за санкций и повышения финансовых рисков в связи с угрозой вторичных санкций в 2022 г. часть контейнерных перевозок через Северный маршрут перешла к Среднему коридору. Объем контейнерных перевозок через Средний коридор в 2022 г. увеличился на 33 %.



Другим фактором развития стал рост внутрирегиональной торговли в ЦА и Закавказье, а также рост экспорта из стран ЕС в страны ЦА. Сильнее всего вырос экспорт в Казахстан и Киргизию. Данная тенденция часто приводится в качестве аргумента в пользу того, что Казахстан и Киргизия помогают России с параллельным импортом.



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Перспективы Среднего коридора



Становление Среднего коридора приоритетным или хотя бы одним из приоритетных маршрутов трансконтинентальной торговли представляется крайне маловероятным. Основная причина - финансовая нецелесообразность. Преимущества северного направления или морских маршрутов в этом плане неоспоримы.



Согласно статистике, объем контейнерных перевозок к концу лета 2023 года упал на 37 % в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По прогнозам авторов доклада, доля трансконтинентальных перевозок через Средний коридор составит всего около 40 % к 2030 году.



Однако коридор будет приобретать все большее региональное значение, особенно отрезок Казахстан - Азербайджан - Грузия. Для этих стран коридор имеет более важное значение, чем для Китая или стран Европы. Именно региональный фактор становится ключевым в развитии Среднего коридора. Внутрирегиональная торговля обеспечивает около 2/3 объема контейнерных перевозок через коридор.



Таким образом, Средний коридор в кратко- и среднесрочной перспективе невозможно рассматривать как полноценную альтернативу маршрутам через Россию или морским маршрутам в плане трансконтинентальных перевозок. Он скорее может послужить для диверсификации части перевозок. Основным фактором, стимулирующим развитие Среднего коридора, станет дальнейший рост внутрирегиональной торговли.



Полную версию доклада "Средний торгово-транспортный коридор" читайте на сайте Всемирного банка.

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/7e6a216e-eb56-4783-ba1b-b7621abddcd9/content