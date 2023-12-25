Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому

14:04 26.12.2023

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в правительстве 26 декабря сообщила, что в 2024 году ведомство разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнили журналисты, ранее появилась информация о том, что Минтруда совместно с международными организациями разрабатывает методику по переходу к минимальной заработной плате (МЗП), которая будет равна медианной зарплате. Представители СМИ попросили Светлану Жакупову рассказать, в чем суть такой системы.



Министр ответила, что эту методику собираются разработать в 2024 году.



"Основной посыл этой методики в том, что будут использоваться медианная зарплата и производительность труда. То, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность труда будет в Казахстане, какая будет медианная зарплата – от этого будет зависеть МЗП. В следующем году мы будем разрабатывать эту методику и, соответственно, вместе с вами обсуждать. Примут участие в разработке и наши партнеры – это ассоциация работодателей, профсоюзы, сами работники", – сообщила Светлана Жакупова.

Она напомнила, что по поручению главы государства размер МЗП доведут до 85 тыс. тенге в 2024 году.



"Данная работа тоже уже выполнена, в законе "О республиканском бюджете" предусмотрены средства. Со следующего года МЗП будет 85 тыс. тенге", – отметила глава министерства.

Журналисты спросили, стоит ли после всех этих изменений казахстанцам ожидать нового повышения МЗП.



"В соответствии с международными стандартами есть такой показатель – индекс Кейтца. Это соотношение минимальной заработной платы к медианной. Со следующего года, наверное, он будет составлять порядка 34%. Мы себе ставим задачу, что до 2030 года мы должны выйти на 50%. Естественно, это повышение непосредственно МЗП. Если сегодня медианная заработная плата – 250 тыс. тенге, то по истечении пяти лет, если в ценах текущего года говорить, минимальная заработная плата должна составить 150 тыс. тенге, то есть ровно 50% (от уровня медианной зарплаты по истечении пяти лет. – Прим. ред.). Это международный стандарт", – резюмировала глава Минтруда.

1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге.



Мадина Мамырханова