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Дэниел Ларисон: Полный провал внешней политики Байдена в 2023 году
16:07 26.12.2023

Responsible Statecraft
США
26 декабря 2023

RS: из-за провальный политики Байдена США понесли значительный ущерб
Президент США Джо Байден задумался во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе переговоров в Тель-Авиве, Израиль. 18 октября 2023 года

Администрация Байдена не только уничтожила остатки доверия к Вашингтону в области прав человека и международного права, но и тесно связала США с военными преступлениями против гражданского населения Палестины, пишет RS. США оказались в ООН в глубочайшей, прежде невиданной изоляции.
Дэниел Ларисон
Внешнеполитические успехи администрации Байдена в 2023 году не дают президенту особых поводов для хвастовства на предстоящих выборах.

В конце 2023 года США перенапряжены даже еще сильнее, чем в начале, а политические успехи президента, наоборот, весьма скромны. Бóльшую часть года серьезных катастроф удалось избегать, но ситуация резко изменилась за последние два месяца, когда президент выдал израильскому правительству карт-бланш на жестокую войну в секторе Газа.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября президент подписался на очередную опосредованную войну Вашингтона - и это при том, что конфликт на Украине зашел в тупик. Хотя США не брали на себя никаких обязательств, президент сделал этот конфликт своей визитной карточкой и неотъемлемой частью своей риторики - наряду с поддержкой Украины. Убедительных же аргументов, почему безоговорочное "да" военной кампании Израиля отвечает интересам Соединенных Штатов, Байден так и не привел - и с тех пор цена этой поддержки лишь растет.

Кроме того, поддержка Израиля подвергла силы США в Ираке и Сирии новым атакам со стороны местных ополченцев, а также усугубила риски для американских кораблей в Красном море, поскольку хуситы начали нападать на коммерческие суда в знак протеста против войны. Риск эскалации растет: конфликт грозит перекинуться на другие части региона, и США в худшем случае предстоит воевать на несколько фронтов.

Инстинктивное желание президента поддержать Израиль лишь приблизило большую войну и поставило силы США под угрозу.
Поддержка Израиля в секторе Газа не только затмила остальную внешнеполитическую программу Байдена, но и привела к тому, что США стали ассоциироваться с неизбирательными бомбардировками и карательной осадой, которая уже довела сотни тысяч мирных палестинцев до голода. Администрация Байдена не только уничтожила остатки доверия к Вашингтону в области прав человека и международного права, но и тесно связала США с военными преступлениями против гражданского населения Палестины.
В результате репутация Америки понесла значительный ущерб - как и долгосрочные интересы страны на Ближнем Востоке и за его пределами.

Провал программы Байдена неоспорим. Крупнейшая дипломатическая инициатива администрации 2023 года - опрометчивое стремление к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем - застопорилась, поскольку война в секторе Газа изобличила глубоко превратное понимание региона. Поддавшись ложной предпосылке, что соглашения о нормализации отношений между Израилем и арабскими сателлитами при содействии США стабилизируют регион, Вашингтон упустил из виду, насколько плохи дела в оккупированной Палестине.
Как и ее предшественники, администрация Байдена не ударила палец о палец, чтобы удержать в узде коалиционное правительство Нетаньяху с ее ползучей аннексией Западного берега. Сочтя, что палестинцев не составит труда выдавить на задворки, а их гнев - пропустить мимо ушей, администрация старательно прощупывала, какими стимулами удастся убедить наследного принца Мухаммеда ибн Салмана поддержать нормализацию. Преуспей в этом Байден, это принесло бы США лишь новые обязательства по обеспечению безопасности и дополнительные расходы, поэтому по-своему даже неплохо, если эта политика будет сорвана.

Неясно, насколько повлияло стремление нормализовать отношения с Саудовской Аравией на решение ХАМАС напасть на Израиль, но для США было явно опрометчиво тратить столько усилий на попытки склонить саудовцев на свою сторону, пока назревает новая напряженность между Израилем и палестинцами. Пресловутая фраза советника по национальной безопасности Джейка Салливана, оброненная незадолго до начала войны, что в регионе стало "спокойно, как никогда в последние десятилетия", - наглядная иллюстрация того, насколько администрация уверовала в собственные пресс-релизы.

Поддержав войну, США лишились расположения стран Глобального Юга, а упорство, с которым администрация сопротивляется прекращению огня, привело к тому, что США оказались в ООН в глубочайшей, прежде невиданной изоляции. Прежде администрация всячески подчеркивала важность борьбы за влияние с другими крупными державами в Африке, Латинской Америке и Азии, но из-за своей несгибаемой позиции по сектору Газа сама уничтожила собственные успехи. Администрация постоянно рассуждает о направляющей роли Америки, но своими действиями лишь усугубила отчуждение остального мира.

Кроме того, война в Газе подорвала поддержку Киева по двум причинам. Во-первых, она отвлекла внимание и ресурсы США от Украины, поскольку США вновь сосредоточились на Ближнем Востоке. Во-вторых, она опровергла риторику администрации по Украине. США целых два года превозносили важность международного права в попытке сплотить весь мир в поддержку Киева, но затем доказали, что на их клиентов и партнеров общие правила не распространяются.

Однако в послужном списке Байдена в этом году были и светлые моменты. Так, ближе к концу года США добились некоторой стабилизации отношений с Китаем. До этого после февральского инцидента со шпионским аэростатом отношения в течение нескольких месяцев лишь ухудшались. Летом удалось достичь некоторого дипломатического прорыва в отношениях с Ираном: Тегеран освободил пятерых американцев, незаконно задержанных. Увы, администрация затем отказалась высвободить иранские средства, замороженные в связи с санкциями "максимального давления", - Вашингтон побоялся, что это будет воспринято как "награда" Ирану за нападение ХАМАС.
Недавно администрация заключила еще одно соглашение об освобождении заключенных - на сей раз с правительством Венесуэлы. Это положительный результат, но отнюдь не ошеломляющий.

Бóльшего успеха администрация Байдена добилась в работе с давними союзниками. США продолжили развивать соглашение AUKUS по обмену технологиями с Австралией и Великобританией, а также воспользовались временным улучшением отношений между Южной Кореей и Японией для укрепления связей. В обоих случаях администрация явно ломилась в открытую дверь. Сомнительно, что эти договоренности окажутся долговечными, но ими можно как минимум будет похвастать как примерами повестки Байдена "в действии".
Внешняя политика администрации в 2023 году как никогда сильно опиралась на военные инструменты и, наоборот, чуралась дипломатического воздействия. Это одна из причин, почему общественность в целом не одобряет подхода Байдена к внешней политике. Как ради собственного рейтинга, так и ради интересов США президенту в 2024 году предстоит серьезно скорректировать не только свой курс по Газе, но и общий подход к миру.

Дэниел Ларисон - постоянный обозреватель Responsible Statecraft, пишущий редактор Antiwar.com, бывший старший редактор журнала The American Conservative. Доктор истории Чикагского университета. Ведет блог на Substack под названием Eunomia ("Добропорядок")

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703596020


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