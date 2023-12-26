Война в Красном море, - Мих.Ошеров

16:22 26.12.2023

26.12.2023 -

Война в Красном море | Русская весна

Обстановка в Красном море продолжает оставаться крайне напряженной. На обоих берегах этого моря идут войны - война Израиля с сектором Газа на восточном берегу и междоусобные войны разной степени интенсивности в Судане и в Эфиопии на западном берегу.



Руководство Йемена несколько недель назад заявило о прекращении любых грузовых перевозок по Красному морю в адрес Израиля до прекращения государством Израиль агрессии против сектора Газа.



Свое заявление правительство Йемена подтвердило действиями военно-морских сил Йемена, которые интернировали несколько кораблей и повредили несколько крупных торговых судов.



В результате этих действий почти все крупнейшие мировые компании, занимающиеся международными морскими перевозками, развернули суда из Индийского океана и направили их в обход Африки, что удлиняет маршрут примерно на 18–20 дней пути и повышает стоимость перевозок и их страховки.



Ведущие страховые компании отказываются страховать суда с маршрутом через Баб-Эн-Мандельский пролив. Сейчас перевозки грузов через Красное море и Суэцкий канал, составляющие примерно 12% мировой торговли, фактически прекратились.



В Израиле порт Эйлата, который находится в Красном море, фактически прекратил свою работу, нагрузка на порт Ашдода и на порт Хайфы также значительно снизилась.



Соединенные Штаты Америки начали подводить свои военные корабли, находившиеся в регионе, из Персидского залива и из Средиземное море, в Красное море и в Аденский залив.



Также США объявили о начале операции "Страж процветания" для разблокирований Красного моря и создании коалиции стран для выполнения этой цели, в которую вошли Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Канада, Норвегия, Италия, Бахрейн, и Сейшельские острова.



Понятно, что ни Бахрейн, ни Сейшельские острова не являются великими морскими державами, это - порты и пункты снабжения и базирований. Причем в самом Бахрейне, находящемся в Персидском заливе, внутренняя обстановка крайне непростая - большинство населения этого государства - шииты, которые требуют объединения с Ираном и ненавидят правящую монархию.



Обычно из-за этого руководство Бахрейна во внешней политике ведет себя крайне сдержанно. Руководство Йемена уже выступило с заявлением по поводу создания этой коалиции, в которой сформулировало обещание ответных мер, в том числе военного характера, всем странам, вошедшим в эту коалицию, сделав отдельное заявление в адрес Бахрейна с угрозой поразить его нефтедобывающие комплексы.



О том, что эти слова являются реальной угрозой, хорошо знают в Саудовской Аравии, чьи нефтедобывающие комплексы, несмотря на их защиту американскими системами ПВО "Пэтриот", во время конфликта с Йеменом были поражены, а системы "Пэтриот" - уничтожены йеменскими ракетами.



Проблема США в войне с Йеменом состоит в том, что американцам придется воевать с Йеменом самим, и самим терять свои корабли, чего США не хотят. Наземной операции против Йемена не будет - ее проводить просто некому. Саудовская Аравия, уже битая ранее Йеменом, отказалась участвовать в амеркианской коалиции, в которой ей отводилась роль ведения наземных военных действий против Йемена.



Целеуказание ВМС Йемена получают от иранских разведывательных кораблей (ровно по американской схеме на Украине, когда американские и английские спутники и беспилотники выдают целеуказания украинским ракетам и катерам). Выяснилось, что не только американцы умеют играть в эту схему.



В отличие от России, которая до сих пор не предприняла ничего против полетов американских разведывательных беспилотных летательных аппаратов над Черным морем, руководство Йемена действует крайне решительно, и один американский беспилотник уже был сбит вооруженными силами Йемена над нейтральными водами Красного моря - просто с целью его уничтожения для ликвидации возможностей наблюдения за акваторией. И великие Соединенные Штаты Америки не сделали Йемену ничего. Прописью: ничего.



То есть, если американские ракеты и ракеты других стран полетят в сторону Йемена, оттуда тоже полетит. И полетят уже не крылатые ракеты, как по Израилю, а противокорабельные (тут есть специфика, грубо говоря, дальность - меньше, ракеты - точнее, более мощная боевая часть - для гарантированного поражения корабля). Несколько сухогрузов, пытавшихся пройти по Красному морю, ВМС Йемена уже подбили именно такими ракетами.



Надводные военные корабли что в Красном море, что в Аденском заливе Индийского океана у входа в Баб-Эль Мандебский пролив видны, как на ладони. Надводный корабль в современной войне - это просто очень большая и очень медленно передвигающаяся мишень, при выстреле в которую трудно промахнуться.



Так что американцы за свои военные корабли опасаются не зря, и поэтому они пока не начинают операцию против Йемена.



Политическое руководство Йемена уже сделало заявление о том, что их политика не направлена против третьих стран, а только против Израиля, и, если США хотят разблокировать Красное море, то им следует не пытаться осуществить агрессию против суверенного Йемена, а повлиять на Израиль с целью прекращения израильского насилия в секторе Газа.



Каждый день простоя судов, которые ждут открытия Красного моря, или каждый день движения судов вокруг Африки увеличивает для стран Европы и всего мира цены на товары, в том числе на нефть.



На руководство Соединенных Штатов Америки давят и руководители других стран, и крупнейшие торговые фирмы, и нефтетрейдеры и так далее - все они требуют восстановления торгового судоходства по Красному морю.



Решатся ли Соединенные Штаты Америки, возглавляемые недееспособным и впадающим в маразм президентом, на военную операцию против Йемена, или попробуют надавить на Израиль с целью выхода из этой критической ситуации, мы узнаем в ближайшее время.



Михаил Ошеров, специально для "Русской Весны"