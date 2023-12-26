Посол США в Казахстане Розенблюм расшатывает власть президента Токаева, - ФСК

19:11 26.12.2023

26.12.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Приоритетное внимание уделяется Алматы и Астане



Прозападные НПО и блогеры в Казахстане в последнее время активизировали кампанию по дискредитации мэров Алматы и Астаны, которые сейчас назначаются президентом республики. Их цель – протащить закон о прямых выборах глав городов республиканского значения, через которых можно влиять на власть.



Этой кампанией лично руководит посол США в Астане Дэниел Розенблюм, который в директивном порядке предписал антикоррупционной службе республики начать расследование в отношении акима Алма-Аты Ерболата Досаева, что повергло в шок даже симпатизующих коллективному Западу казахстанцев.



"Внезапное вмешательство посла США Дэниела Розенблюма во внутренние дела Казахстана вызвало волну неопределенности и обеспокоенности. Указание начать расследование в отношении акима города Алматы, Ерболата Досаева, со стороны антикоррупционной службы страны, является событием без прецедента, выходящим за рамки обычной дипломатической практики", – пишет портал KazakhSTAN 2.0, задаваясь вопросом, что это – "дипломатический скандал или и борьба за власть?"



"В кампании против акимов [Алма-Аты и Астаны] участвуют общественники и блогеры, специализирующиеся на критике местной власти. А посол США в республике Дэниел Розенблюм инициировал расследование Антикоррупционной службы в отношении главы Алматы Ерболата Досаева. Запад в свое время навязал Антикор Казахстану, сделав эту структуру своим инструментом влияния", – пишет в своем телеграм-канале "Буданбай – Казахстан и Центральная Азия" независимый казахстанский журналист Антон Бударов.



Розенблюм, назначенный послом в Казахстане осенью прошлого года, на публичных встречах с журналистами прямо говорит, что будет оказывать давление на законодательную власть республики.



"Американцы настаивают на том, чтобы все акимы [включая Алма-Ату и Астану] избирались прямым голосованием уже с 2024 года. Через подконтрольные им СМИ и НКО они намерены привести в крупных городах к власти прозападных политиков, резко сократив влияние Токаева в стране", – отмечает Бударов.



Сразу же после розенблюмовской команды "Фас!" любимец "Радио Азаттык" (филиала "Радио Свобода"*) и бывший соросенок Багдат Асылбек в своем телеграм-канале объявил о сборе компромата на градоначальника Алма-Аты, который начал конфликтовать с соросятами, отказал в интервью ЛГБТ-активисту и автору YouTube канала "Обожаю" Асхату Ниязову и не санкционировал проведение ЛГБТ-митинга движения "Феминита", которое спонсируется посольством США.



20 сентября на сайте республиканского Комитета государственных доходов был опубликован реестр лиц, "получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства".



Казахстанские медиапотребители западных грантов серьезно напряглись, но Розенблюм их подбодрил и успокоил. В ходе брифинга для журналистов он пригрозил, что если на прозападные НПО будут какие-либо гонения, то он будет строго говорить с правительством, фактически публично угрожая казахстанских властям.



На пресс-конференции 29 сентября Розенблюм отметил, что он внимательно следит за ситуацией вокруг списка лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. По его словам, некоторые уже провели параллели между этим списком и законами других стран, но это, на его взгляд, разные вещи: "Мы знаем про эти списки, и это то, за чем наше посольство сейчас внимательно наблюдает. И также мы наблюдаем за реакциями НПО, медиа, которые последовали после публикации этого списка. Некоторые люди проводили параллели между этим списком и законами, которые существуют в других странах о так называемых иностранных агентах. Я понимаю, почему люди делают такие сравнения, но я хотел бы сказать, что на данный момент это разные вещи".



Он отметил, что нахождение в списке лиц, финансируемых из-за рубежа, на данный момент не подразумевает никаких последствий, связанных с законом, для физлиц или организаций.



"Это не несет никаких последствий для их ежедневной работы. Если это действительно так, нам бы хотелось, чтобы это оставалась так же. То есть чтобы не было никаких последствий и препятствий для работы данных организаций. Мы будем продолжать следить за ситуацией – что скажет правительство Казахстана, что скажут НПО. Если у нас возникнут какие-то поводы для беспокойства, мы обязательно упомянем о них в наших разговорах с правительством", – сказал посол США,



Розенблюм с момента своего прибытия в Казахстан неустанно колесит по градам и весям республики, устанавливая личные контакты с региональными акимами.



Акиму Северо-Казахстанской области Айдарбеку Сапарову он обещал помочь в открытии завода крупноузловой сборки сельхозтехники компании John Deere в Петропавловске.



С заместителем акима Атырауской области Розенблюм обсудил, судя по сообщениям местных СМИ, возможность увеличения экспорта в США и привлечение большего числа американских туристов в туристический центр "Сайрашык".



После встречи с акимом индустриальной Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым посол США посетил ряд городских вузов, общался с преподавателями и студентами.



Акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву Розенблюм высказал свое недовольство не слишком благоприятным бизнес-климатом в регионе, тот мгновенно "взял под козырек" и выразил готовность создать наилучшие условия для американских инвесторов.



Розенблюм посетил и Шымкент, встретился с местным акимом Габитом Сыздыкбековым и пообещал ему обеспечить приток инвестиций в экономику города.



О чем еще, помимо официальной информации, Розенблюм говорит с региональными акимами, можно судить по тому, как он разрекламировал русофобский фильм "Проснись, казах!". По его словам, кинолента должна сплотить народ Казахстана [против России]. Розенблюм рассказал о главном герое фильма Миржакипе Дулатове как символе борьбы с русскими, безжалостно извратив историю.



По сути, Дэниел Розенблюм идет по стопам своего нынешнего начальника, помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, который в свою бытность послом США в Киргизии, указывал, как мы писали, киргизским властям, как им вести борьбу с коррупцией, и публично призывал "смелых людей" Кыргызстана, то есть местных грантоедов, бросить вызов властям.



Наибольшее число прозападных НПО сконцентрировано в двух мегаполисах, Алма-Ате (5017) и Астане (3554), сообщает Forbes.kz. Если выборы градоначальников в северной и южной столице республике станут прямыми, то почти наверняка новыми акимами этих крупнейших городов Казахстана станут друзья США и всего коллективного Запада. Тем самым реальная способность президента Токаева влиять на ситуацию в стране существенно уменьшится.



Этого и хотят в американской дипмиссии в Астане, добиваясь, чтобы нынешняя многовекторность Акорды сменилась на твердый курс на Запад.