Афгани - самая успешная валюта мира в 2023 году

19:13 26.12.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Британское издание The Telegraph назвало три самые успешные валюты мира в уходящем году.



Наиболее укрепившейся в уходящем году оказалась афганская национальная валюта (афгани), несмотря на политическую ситуацию в этой стране, пишет издание.



Отмечается, что курс афгани к американскому доллару в этом году повысился на 28%, "достигнув самого высокого уровня с 2018 года".



Афганская валюта по этому показателю более, чем в два раза опередила своего ближайшего преследователя - колумбийское песо (прирост на 13,25%).



В тройке наиболее успешных валют также находится албанский лек, который укрепился к доллару с начала 2023 года на 13%.



Укрепление афганской валюты издание отчасти связывает с возобновлением притока гуманитарной помощи.



Также аналитики The Telegraph напоминают, что "власти запретили использование иностранной валюты, что привело к увеличению местного спроса на афганскую валюту".



Отметим, что радикальное движение "Талибан", после прихода к власти в августе 2021 года, запретило любые финансовые операции в долларах и пакистанских рупиях внутри Афганистана. Нарушителям грозят разные виды наказаний, вплоть до тюремного заключения.



Также аналитики The Telegraph определили три наиболее обесценившихся к доллару валют мира, среди которых оказались аргентинское песо (-54%), нигерийская найра (- 44%), ангольская кванза (-39%).



Между тем, таджикская валюта (сомони) в течение уходящего года обесценилась к американскому доллару на 7,4%.