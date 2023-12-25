Москва. Суд принял иск к голожопке Ивлеевой на 1 млрд руб.

19:14 26.12.2023

Shot: суд принял иск к Насте Ивлеевой на 1 млрд руб. из-за голой вечеринки



Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к организатору голой вечеринки блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал звездный адвокат Владислав Атаманюк.



По данным издания, подписи под иском поставили 23 человека, к ним может присоединиться еще около 150 граждан. В случае победы они предлагают перечислить всю сумму в государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".



До вынесения судебного решения авторы иска просят арестовать все имущество Ивлеевой, а также запретить ей выступать и вести мероприятия в России, сниматься в рекламе и вести соцсети.



Атаманюк отметил, что к иску могут присоединиться все граждане России.



Инициатором коллективного иска выступил актер, каскадер и продюсер телесериала "Бригада" Александр Иншаков.



Накануне в Волгограде уволили трех журналистов с местного телеканала после того, как они приняли участие в частной костюмированной вечеринке.