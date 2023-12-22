Кто распоряжается миллиардами тенге пожертвований мусульман в Казахстане? - Orda.kz

19:20 26.12.2023 22 декабря 2023

Александр Смолин



В прошлой статье Orda.kz рассказала, что негласно на заре независимости за основными религиями в Казахстане закрепили эдаких финансовых управляющих - это нынешние миллиардеры из списка Forbes. Тогда мы разобрали финпотоки русской православной церкви. Сейчас предлагаем взглянуть под этим же углом на ислам - самую распространенную религию среди верующего населения страны.



В исламе высоко ценится благотворительность. Во многих аятах отмечают, что "благословенными и любимыми Всевышним людьми считаются те, кто уверовал и творил благие деяния". Ислам также предостерегает от ложной благотворительности (Коран 2:264), где разъясняется, что это действие или акт подаяния совершается не для того, чтобы его видели другие.



Благотворительная помощь в/из некоммерческих организаций не подлежит налогообложению.

Возможно, поэтому какая-либо внятная статистика пожертвований отсутствует. Но даже по очень приблизительным оценкам финансовое наполнение организаций, прямо связанных с этой конфессией, исчисляется миллиардами тенге ежегодно. При этом условный доброжелатель не имеет инструментов для отслеживания своих обязательных и добровольных пожертвований.



Дисклеймер: мы также не утверждаем, что указанные в статье бизнесмены или религиозные деятели действительно управляют собранными средствами исключительно по своему желанию.



Под светской лупой

Начнем с того, что Orda.kz в статье от 5 декабря задалась вопросом: почему митрополит Астанайский и Казахстанский Александр после трагедии на шахте в Карагандинской области спустился на глубину 500 метров, а муфтия даже не пригласили, чтобы и он попросил Всевышнего за корпорацию? Совпадение ли, но спустя три дня в Муфтияте рассказали, что председатель духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в шахте все-таки побывал.



В центре верховный муфтий РК. Фото: muftyat.kz

Исходя из последней официальной статистики, 70 % граждан РК исповедуют ислам, 2,3 % - неверующие, а 11 % респондентов отказались указывать свою принадлежность к какой-либо религии.

Внутри канонического суннитского права есть четыре основных толка. Их называют по именам основателей: это ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы. В Казахстане широко распространен первый. С 2020 года ханафитов в стране возглавляет председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Наурызбай кажы Таганулы.



При этом сторонники своего толка часто придерживаются диаметрально противоположных от другой школы мнений по одним и тем же вопросам.



В исламе деньги - не самостоятельная ценность. Богатство не считается пороком, и вера не обязывает мусульман избавляться от всего, что связывает их с мирской жизнью. Напротив, ислам поощряет стремление к приобретению богатства, но только если верующий собирается расходовать его на действительно добрые дела.



Виды этих добрых дел

Закят - это обязательное пожертвование. Его отчисляет каждый здоровый мусульманин, имеющий достаток. Закят составляет 1/40, или 2,5 % от состояния человека, которое находится в его распоряжении и превышает размер нисаба. Нисаб, равный стоимости 84,8 г золота (1 481 268 тенге на конец декабря 2023 года - Авт.) - это минимальный размер состояния, с которого необходимо выплачивать закят. Именно эти средства затем и распределяют между нуждающимися, бедными и малообеспеченными.



Из слов опрошенных нами мусульман следует, что им все равно, кто и каким образом принимает закят на свои счета в банках или наличными. Они также не следят за дальнейшей судьбой бывших активов. Главное - это то, что обязательство исполнено. Отметим: людям, связанным со сбором пожертвования и его распределением также причитается доля.



Обязательное пожертвование принимает юридическая организация корпоративный фонд "Закят и благотворительный фонд духовного управления мусульман Казахстана". Впрочем, достоверно узнать о судьбе каждого тенге нельзя. "Вопрос веры", - отвечают на подобные вопросы отпрошенные мусульмане.



В ДУМК же ответили, что "распределение пожертвований контролируется".



"Например, садака выплачивается во время Рамадана и после него. У Духовного управления мусульман Казахстана есть список многодетных, малообеспеченных, бедных людей, им и выплачивается. Поступившие в мечеть средства перенаправляют им в течение всего года",

сказали представители конфессии на местах.

Садака - это добровольное пожертвование. Его можно сделать в любое время и на любую сумму. Обычно меценаты выбирают банковский счет индивидуальной мечети. Однако садака может быть как в виде материальной, так и духовной помощи. Например, молитва за здоровье или благополучие других людей.



Сейчас в Казахстане работает около 3700 мечетей.

Фидия - это пожертвование, которое делают, если мусульманин не может выполнить свою религиозную обязанность во время Рамадана из-за болезни, беременности или поездки. Своего рода компенсация упущенных возможностей. Обычно средства перечисляют в тот же благотворительный фонд при ДУМК либо на счета мечети.



В ноябре 2021 года на сайте Ulysmedia появилась информация, что бывший директор благотворительного фонда "Закят и благотворительность" Талгат Омаров "устроил на работу" новорожденную дочь, а также тратил пожертвования на личные нужды и на зарплату членам семьи.



Источник издания рассказал, что проработал в фонде около полугода. И за это время он узнал, что глава организации тратит деньги, предназначенные для помощи нуждающимся, по своему усмотрению. Директор фонда отрицал эту информацию.



Корбан - это пожертвование, которое делают во время праздника Курбан-Байрам. Каждый мусульманин, имеющий достаток, должен пожертвовать одно животное - например, овцу, козу или корову. Мясо затем делится между бедными и нуждающимися людьми.



Опять же крайне мало тех, кто до конца может отследить, кому досталось и что. Однако на сайте фонда при ДУМК написано: "По стране действуют 20 представительств. Каждое учреждение составляет финансовый отчет, а также докладывается о проделанной работе".



Отчеты с сайта zeket.online

Уссрия - это добровольное пожертвование любой суммы для бедных и нуждающихся, которое мусульмане могут сделать после хаджа (паломничества в Мекку).



Еще набирает популярность другой повод совершать добрые дела на благо общества и людей. Речь идет о вакфе. Это строительство мечетей, медресе, больниц, улиц, мостов, дорог, водоснабжение сел и рытье колодцев, а также передача недвижимости и расходование финансовых ресурсов. В 2021 году верховный муфтий на сайте ДУМК призвал мусульман так вносить свой вклад в новые добрые дела, потому что, по его словам, "савабы (вознаграждение от Всевышнего - Авт.) от вакфа не иссякают".



Благотворительность и пожертвования - неотъемлемая часть жизни каждого мусульманина, и многие из них действительно делают это регулярно.

Тем не менее многие мечети, медресе, ученые, устазы и шакирды - те, кто своим трудом распространяет и получает знания об исламе, - финансово поддерживались со стороны казахстанских олигархов.



О фонде при ДУМК

С первых же лет обретения независимости казахскоязычные издания стали активно способствовать религиозному ренессансу, а конкретно - усилению позиций ислама. Мечети множились, и нередко к их строительству непосредственное отношение имели акиматы (которые, используя административный ресурс, привлекали спонсоров), а также влиятельные бизнесмены. Они участвовали в богослужениях, после чего видеосюжеты и репортажи появлялись в подконтрольных им СМИ.



Благотворительные фонды также играли одну из главных ролей в этом деле. Сейчас в КФ "Закят ДУМК" аккумулируются средства почти всех верующих мусульман страны. Организация тесно сотрудничает с "БанкЦентрКредитом", 48,47 % акций которого владеет его председатель совета директоров, № 17 в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана 2023 года по версии Forbes Бакытбек Байсеитов.



Самим же фондом при ДУМК с 2018 года руководит Максатбек Кайргалиев. Его другие четыре компании - ИП "Shariaconsulting", ТОО "Shariaconsulting LTD.", ЧК "Shariaconsulting afc LTD." и ТОО "Ислам қаржыларын ғылыми-зерттеу институты" - занимаются:



посредническими услугами при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения;

деятельностью по доверительному управлению портфелем активов фондов;

прочей вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Информация об уплате налогов от лица этих компаний отсутствует в открытом доступе.



Редакция Orda.kz направила официальный запрос в религиозное управление мусульман Казахстана, в фонд "Закят и благотворительность" с вопросом, когда в последний раз в фонде проводился аудит, и о его результатах.



Клан Назарбаевых?

В январе 2022 года стало известно, что Нурсултан Назарбаев распоряжался активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые отчитывались только перед ним.



"Часть активов перешла под контроль назарбаевских фондов (некоторые по-прежнему находятся в совместном владении) от олигархов, которые обязаны своим состоянием клановому капитализму, сложившемуся во время его правления. Некоторые из частных компаний, впоследствии приобретенных фондами, получали финансирование от правительства Казахстана. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты",

писали журналисты в совместном расследовании проекта Международной организации по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP)



Не утихают споры вокруг семьи экс-президента и ее участия в событиях Кровавого января. Например, после избрания его депутатом Ермурат Бапи заявил, что казахстанские олигархи обладали достаточными средствами, чтобы нанять 20 тысяч террористов для организации Кантара. Мажилисмен предлагает проверить доходы зятя Назарбаева и его внука - Кайрата Шарипбаева и Нурали Алиева.



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Депутат пояснил, что Генеральная прокуратура должна заняться вопросом возвращения богатств, которые казахстанские клептократы присвоили себе за последние 30 лет. Он уверен, что эти деньги могут оказаться резервом реваншистов. Бапи также заявил, что старший племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды в числе тех, кто дал развитие радикализму в стране.



В первую очередь Бапи предлагает обратить внимание на компанию Tethys, которая занимается продажей газа для "КазТрансГаза". В числе владельцев государственного монополиста указана дочь Шарипбаева, через которую могли быть выведены более 20 млрд тенге.



Два столпа

Исламский банкинг в стране активно продвигает № 20 в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана 2023 года по версии Forbes Кенес Ракишев. Этот молодой человек не только занимает высокие посты во многих компаниях, но еще известен как меценат и благотворитель. По последним данным, он видит перспективы в развитии исламского финтеха.



Поэтому предприниматель и стал инвестором Tayyab наряду с основателями и действующими международными вкладчиками, среди которых - венчурный фонд Dubai Fintech Ventures, партнерами которого выступают платежная система Visa, Международный финансовый центр Дубая и один из крупнейших финансовых институтов Объединенных Арабских Эмиратов Mashreq bank.



В 2002 году Кенес Ракишев вместе со своей женой Асель Тасмагамбетовой учредили благотворительный фонд "Саби". Асель вообще известная филантропка, а еще владелица сети салонов красоты. Она - дочь политического тяжеловеса, нынешнего генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова.



Выводы делать читателю. В следующей статье журналисты Orda.kz расскажут о финансовых потоках Свидетелей Иеговы. Источник - Orda.kz

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