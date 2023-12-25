Конец близок. Повстанческие армии Мьянмы наступают на Рангун и Нейпьидо с севера и запада

19:22 26.12.2023

В Мьянме слишком много армий

Повстанческие группировки бросили вызов власти военных

Альянс антиправительственных группировок, действующих на севере и западе Мьянмы, возобновил масштабное наступление на позиции правительственных войск. Таким образом, он отказался от достигнутого в середине декабря при посредничестве Китая перемирия. "Этнические" армии уже захватили более 200 военных объектов и несколько городов в штатах Шан, Ракхайн и Чин, граничащих с Китаем и другими государствами региона. Конфликт в Мьянме стал самым серьезным вызовом военным властям, сместившим гражданское правительство в 2021 году. Противостояние грозит превратить Мьянму в новую зону нестабильности на фоне попыток мировых держав расширить свои позиции в стратегически важном государстве Юго-Восточной Азии.



Повстанческие группировки Мьянмы - "Армия Аракана", "Армия национального демократического альянса Мьянмы" и "Армия национального освобождения Таанг",- создавшие антиправительственный альянс, после передышки продолжают наступление в штатах Шан, Ракхайн и Чин, расширяя зону контроля в северных и западных регионах.



Наиболее ожесточенные бои развернулись на острове Рамри, расположенном у юго-западного побережья Мьянмы в штате Ракхайн. На острове Рамри ополченцы сумели укрепить свои позиции и захватить военные трофеи, хотя регулярная армия задействовала против них авиацию и военно-морские силы.



На прошлой неделе "Армия Аракана" заявила о том, что ей удалось отбить у военных сразу три базы в соседнем штате Чин, граничащем с Бангладеш и Индией.



В свою очередь, "Армия национального освобождения Таан" сообщила о захвате города Намсана, расположенного на севере приграничного с Китаем и Таиландом штата Шан. В этом штате, ставшем ключевым торговым и транспортным хабом на границе с Китаем, повстанцы добились наиболее серьезных успехов, на сегодняшний день взяв под свой контроль как минимум шесть стратегически важных городов.



Наступление антиправительственного альянса, в ходе которого повстанцам удалось захватить несколько крупных административных центров и более 200 военных объектов и тем самым серьезно дестабилизировать ситуацию сразу в нескольких регионах, началось 27 октября. При этом противостояние в Мьянме выявило неспособность военных властей страны, несмотря на преимущества регулярной армии в тяжелых вооружениях, подавить активность повстанцев. Успешные действия последних объясняются их высоким боевым духом, поддержкой местного населения, а также знанием местности.



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Осознавая неспособность подавить повстанцев силовым путем, глава военной администрации Мьянмы генерал Мин Аун Хлаин, выполняющий функции премьер-министра, в начале декабря призвал их "вместо ведения террористической деятельности решать проблемы политически". В своем выступлении на заседании правительства военный лидер Мьянмы указал на то, что акции этнических "армий", которые нападают на правительственные войска, уничтожают объекты инфраструктуры, включая мосты и административные здания, а также перерезают транспортные магистрали, "только ухудшают условия жизни местного населения и вредят имиджу страны".



"Если эти вооруженные организации будут продолжать вести себя глупо, то будут страдать жители их регионов. Этим организациям следует решать свои проблемы политически, отбросив злонамеренные деструктивные действия",- заявил лидер Мьянмы, тем самым дав понять, что власти рассчитывают достичь политических договоренностей, а не продолжать вооруженную борьбу. Генерал Хлаин также напомнил, что основой национальной идеологии и конституционного строя Мьянмы являются "целостность Союза Мьянма, нерушимость единства народов Мьянмы и суверенитет страны".



В середине декабря стороны противостояния при посредничестве Китая провели переговоры в поиске политического решения гражданского конфликта в стране. Их итогом стала договоренность о прекращении огня. "Китай рад видеть, что стороны конфликта в северной Мьянме ведут мирные переговоры и добиваются положительных результатов. Мы верим, что снижение напряженности послужит интересам всех сторон и будет способствовать поддержанию спокойствия и стабильности вдоль границы Китая и Мьянмы",- заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Однако перемирие не продлилось и двух недель.



Приобретающее затяжной характер противостояние ставит под удар план строительства Пекином в штате Ракхайн возле города Кьяукпью глубоководного порта для доступа в Индийский океан и создания свободной экономической зоны.



Предполагалось, что такой порт мог бы стать центральным элементом экономического коридора Китай-Мьянма - важного связующего звена интеграционной инициативы КНР "Пояс и путь" в Юго-Восточной Азии. В рамках этой инициативы планировалось строительство крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.



Вопрос о том, имеют ли события в Мьянме сугубо внутреннюю природу или они инспирированы из-за рубежа, учитывая, что в этом богатом природными ресурсами стратегически важном государстве Юго-Восточной Азии пересекаются интересы мировых держав, остается открытым.



Расположенный на севере штат Шан, ставший эпицентром противостояния повстанцев и правительственных войск, населен народностью кокан (мьянманские китайцы), проживающей в одноименной самоуправляемой зоне Кокан. В этом штате, который обладает значительной обособленностью от центра, действует масштабная организованная преступность, в том числе в области кибермошенничества (на территории этой зоны существует широкая сеть подпольных казино и мошеннических колл-центров).



Какие задачи в отношениях с военным режимом в Мьянме ставили перед собой Россия и Запад

Учитывая этнический состав приграничного с КНР штата, в ведущих западных СМИ уже появились публикации о том, что активизация повстанцев может быть связана с якобы оказываемой им поддержкой со стороны Пекина, который меняет свое отношение к военному правительству Мьянмы, разочаровавшись в его политике в приграничных районах. В Пекине, впрочем, дают понять, что целиком поддерживают военную администрацию Мьянмы и готовы развивать с ней отношения в полном объеме.



Вторым ключевым партнером Мьянмы остается Россия. Побывавший с визитом в стране в начале декабря секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел переговоры с лидером Мьянмы Мин Аун Хлаином, обсудив с ним вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности и двусторонних торгово-экономических и культурных отношений.



Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев назвал Мьянму одним из ведущих партнеров России в Юго-Восточной Азии. А в ноябре эту страну посетил главком ВМФ РФ Николай Евменов.



В то время как в западных СМИ бросились искать в событиях в Мьянме "китайский след", в Москве говорят об "американском следе". "Отмечается рост напряженности по срежиссированному Вашингтоном сценарию вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, обострение территориальных споров в Южно-Китайском море, а также использование Западом конфликтных ситуаций для накачки региона стратегическими вооружениями",- заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №241 от 26.12.2023, стр. 6