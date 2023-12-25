С цыганским хором и колядками... Путин экскурсоводит по Питеру глав СНГ

20:32 26.12.2023

"Эй, ухнем!": Путин показал лидерам СНГ империю

После этого даже Алиев и Пашинян пожали руки друг другу



Неформальный саммит лидеров СНГ в Питере в этом году действительно получился более чем неформальным. Вместо дежурных речей и заседаний Владимира Путина и его гостей ждала обширная культурная программа с посещением доброй половины загородных императорских резиденций. В Павловске лидеров встречали рождественскими колядками, в Царском селе - цыганским хором, а в Петергофе - духовым оркестром.



После этого даже Алиев и Пашинян пожали руки друг другу



На Треугольной площади перед Большим Екатерининским дворцом разворачивались грандиозные приготовления: гусары рассаживались по коням, стрелки проверяли мушкеты, гренадеры готовились к маршу. На ум приходили знаменитые строчки Лермонтова: "Смешались в кучу кони, люди", но не все было так однозначно. Тут же находились коробейники, торгующие сахарными петушками, светские дамы в кокетливых шляпках, бояре в балахонах XVII века, иностранные купцы и... цыганский табор. Не хватало только медведей: их вроде обещали, но в последний момент рисковать не стали. Чтобы попасть на территорию дворца, все должны были пройти проверку, а как проверишь медведя? Тут бессильны даже сотрудники ФСО.



Перед дворцом суетилась взмыленная женщина-режиссер. Массовка слушалась ее плохо: то коробейники лезли под копыта лошадей, то кареты перегораживали дорогу цыганам, которые, по всей видимости, были главной изюминкой готовящегося действа. Впрочем, что именно они изображают, спрашивать самих актеров было бесполезно. "Какая идея? - нахмурив лоб, переспросил сотрудник протокола, которому переадресовал свой вопрос "МК". - Стратегическая!". Но вдаваться в подробности предусмотрительно не стал.



Лидеры СНГ между тем уже приехали в соседний с Царским селом Павловский дворец. По некоторым данным, дружеский ужин, которым Владимир Путин угощал своих гостей накануне, растянулся за полночь. Поэтому готовность к обширной культурной программе проявили не все. Александр Лукашенко решил задержаться в своей резиденции и, пока суд да дело, провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Компанию Путину в итоге составили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Джапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Атмосфера в Павловске заметно контрастировала с Царским селом. Там глав государств встречал вертеп, а также народный хор, исполнявший рождественские колядки. Впрочем, уличным представлением дело не ограничилось: после небольшой экскурсии по царским покоям лидеры послушали небольшой концерт классической музыки. В роли конферансье выступал спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а партию на виолончели исполнял Сергей Ролдугин.



Ходили слухи, что после Павловска Владимир Путин повезет своих гостей на ланч в "Подворье": в 2000 году он отмечал здесь свой день рождения, и с тех пор за заведением прочно закрепилась слава "любимого ресторана президента", а в меню до сих пор фигурируют блюда с пометками "что ел Путин". Но президенты, по всей видимости, еще не проголодались. Буквально через 10 минут их минивэн вкатился в золоченые ворота Екатерининского дворца, и началось действо, к которому, как выяснилось, начали готовиться несколько дней назад. Сначала навстречу лидерам отправился эскадрон гусар летучих: они салютовали саблями и разбивали ими бутылки с шампанским. Потом на передний план друг за другом выехали четыре кареты: в них сидели мужчины во фраках и дамы в пышных платьях, которые сквозь окна махали президентам, а те махали им в ответ. После этого на деревянной горке, построенной перед дворцом, появился оперный певец и запел знаменитый шаляпинский хит "Эй, ухнем!". Ну а дальше настал черед цыган: вырвавшись на авансцену, они закружились перед Путиным и его гостями в зажигательном танце.



Столь бурная встреча произвела сильное впечатление на всех присутствующих, и Ильхам Алиев, который все-таки решил воссоединиться с коллегами после встречи с Лукашенко, наверняка сожалел, что опоздал. Впрочем, не менее красочная уличная программа была подготовлена и в третьей загородной резиденции - Петергофе, где по случаю приезда лидеров подсветили Большой каскад. По неподтвержденным данным, все три действа, разыгранные перед президентом и его гостями, должны были продемонстрировать повседневную жизнь императорских резиденций, показать жителей России различных эпох и сословий, а также их обычаи и "народные гуляния". В общем, "оживить" традиционные ценности.



Но нашлись и недовольные. "Мне сказали, это будет закрытая вечеринка, секретное мероприятие. А оказалось, что тут журналисты", - сокрушался сценарист постановки в Царском Селе. Впрочем, его быстро успокоили, что журналистам тоже все понравилось. Никогда еще саммиты СНГ не были таким насыщенными на события, а лидеры такими расслабленными. Даже Алиев и Пашинян, встретившись в золотой анфиладе Екатерининского дворца, с улыбкой пожали руки друг другу и сели рядом.



ЕЛЕНА ЕГОРОВА