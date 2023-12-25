|Найдена мертвой в тылу распиаренная польская снайперша ВСУ "Апач"
22:23 26.12.2023
Польская снайперша ВСУ с позывным Апач погибла при странных обстоятельствах
Москва, 25 декабря - АиФ-Москва.
Польская наемница ВСУ Катарина Мельничук, известная под позывным "Апач" погибла на Украине при загадочных обстоятельствах. Она была обнаружена мертвой в своей постели. Ранее эта женщина, представлявшая себя медиком, была замечена в зоне СВО со снайперской винтовкой.
Сообщение о кончине Катарины Мельничук появилось в официальном аккаунте проукраинской европейской организации "Проджект Константин", которая поставляет наемников и волонтеров в зону боевых действий.
"Мы узнали о кончине Апач пару часов назад. Все, что нам известно, это то, что ее тело обнаружили в ее постели 24 декабря 2023 года", - сказано в сообщении. Конкретная причина смерти, при этом, не называется.
Полячка Катарина Мельничук до приезда на Украину жила в Великобритании, где училась на химика и работала в больнице. После начала боевых действий она подписала контракт с ВСУ и присоединилась к 151-ому подразделению Сил Специальных операция (ССО).
Катерина позировала со снайперским оружием, называла себя "боевым медиком".