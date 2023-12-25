 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.12.2023
22:32  Марьинка взята. Что дальше
22:25  Израильской ракетой убит в Сирии иранский генерал КСИР Сайед Рази Мусави
22:23  Найдена мертвой в тылу распиаренная польская снайперша ВСУ "Апач"
20:32  С цыганским хором и колядками... Путин экскурсоводит по Питеру глав СНГ
19:22  Конец близок. Повстанческие армии Мьянмы наступают на Рангун и Нейпьидо с севера и запада
19:20  Кто распоряжается миллиардами тенге пожертвований мусульман в Казахстане? - Orda.kz
19:14  Москва. Суд принял иск к голожопке Ивлеевой на 1 млрд руб.

19:13  Афгани - самая успешная валюта мира в 2023 году
19:11  Посол США в Казахстане Розенблюм расшатывает власть президента Токаева, - ФСК
17:01  Говорят звезды: прогноз на 2024 год для России и мира
16:22  Война в Красном море, - Мих.Ошеров
16:07  Дэниел Ларисон: Полный провал внешней политики Байдена в 2023 году
14:04  Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
12:47  Валентин Катасонов: Мигранты тормозят экономическое развитие России
12:16  Есть ли будущее у Среднего торгово-транспортного коридора?
12:04  Экс-депутат РосГосдумы Гудков объявлен в федеральный розыск. За измену
11:30  Забытая история: междоусобная война в государстве Хорезмшахов в самых ранних источниках до монгольского нашествия, - Д.Тимохин
11:24  Майя Санду повторяет в Молдове украинский погром Церкви
11:21  Чем грозит Польше возвращение украинских "Кресов Всходних"?
10:35  Sohu: США сколотили преступную банду, чтобы украсть российские активы
09:13  Шойгу отрапортовал о победах.... укр-ракеты взорвали корабль в порту Феодосии (БДК "Новочеркасск")?
09:02  Ближний Восток – 2024: может ли война в Газе перерасти в Большую войну? - Дэниел Байман
01:26  Путин и яйцо, - репортаж А.Колесникова с питерского новогоднего саммита ЕАЭС
01:00  Чемпионат мира по рапиду и блицу в Узбекистане: предстартовые прогнозы
00:55  Спецслужбы России против "Кулака Сороса": в Сербии сорвана попытка Майдана
00:50  Politico: войны стали обыденностью, их некому сдерживать...
00:45  Путин убеждает окружающих в "эффективной структуре" - ЕАЭС
00:38  Вакцину против ВИЧ пекинские ученые готовы создавать совместно с московскими,- НГ
00:35  Москва-Дели. Вместо "бхай бхай" – стратегическое партнерство, - Владимир Скосырев
00:16  Экс-президента Албании Беришу будут сажать. За нежное покровительство аферам зятя
00:10  Окопы Украину не спасут.., - Оливер Лейн
00:02  Тегеран присоединился к торговой зоне Евразийского союза
Понедельник, 25.12.2023
22:57  Год 1924-й: Рождение Таджикистана и самосознание таджиков
22:48  Лучшие американские университеты - это сплошной обман, - Wall Street Journal
22:47  Тайна рейса MH370: в загадке исчезнувшего малайзийского "Боинга" появился просвет
22:09  Балаганчик для лавриков. Зачем Россия остается в ОБСЕ?
21:48  Токаев в Питере предложил построить ВОЛС между Россией, Казахстаном и Ираном
19:57  В Узбекистане стало больше на 16 академиков
19:02  Китайские частные военные компании выходят из тени
18:58  Еще один рос-теннисист Шевченко переобулся в казахстанское гражданство
17:45  Донбасс-фронт. Погибли еще 2 украинских кино-актера - Колесник и Коротецкий
16:33  Казахстан-2023: конфликты, риски, проблемы, - Данияр Ашимбаев
15:36  Языковые модели ИИ адаптируют к казахскому языку
15:02  Россия становится идеологическим лидером в борьбе против неестественности, - А.Кренгель
13:54  Бывший шеф Казахских пограничников генерал Дильманов осужден на 4 года
13:25  Разбив свои лунные станции Россия пристегнулась к китайской лунной программе "Чанъэ-7"
13:07  "Кража со взломом". Конфискация российских активов намечена на февраль, - Г.Бовт
13:05  Есть что забрать. Чем ответит Россия на воровство ее активов на Западе
13:02  Как конкурируют международные транспортные коридоры за развитие в ЦентрАзии?
12:59  Постукраинский синдром: готово ли общество "ивлеевцев" к возвращению участников СВО?
12:33  В Кабмине Узбекистана восстановили должность "бабского" вице-премьера
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Найдена мертвой в тылу распиаренная польская снайперша ВСУ "Апач"
22:23 26.12.2023

Польская снайперша ВСУ с позывным Апач погибла при странных обстоятельствах

Москва, 25 декабря - АиФ-Москва.

Польская наемница ВСУ Катарина Мельничук, известная под позывным "Апач" погибла на Украине при загадочных обстоятельствах. Она была обнаружена мертвой в своей постели. Ранее эта женщина, представлявшая себя медиком, была замечена в зоне СВО со снайперской винтовкой.



Сообщение о кончине Катарины Мельничук появилось в официальном аккаунте проукраинской европейской организации "Проджект Константин", которая поставляет наемников и волонтеров в зону боевых действий.

"Мы узнали о кончине Апач пару часов назад. Все, что нам известно, это то, что ее тело обнаружили в ее постели 24 декабря 2023 года", - сказано в сообщении. Конкретная причина смерти, при этом, не называется.

Полячка Катарина Мельничук до приезда на Украину жила в Великобритании, где училась на химика и работала в больнице. После начала боевых действий она подписала контракт с ВСУ и присоединилась к 151-ому подразделению Сил Специальных операция (ССО).

Катерина позировала со снайперским оружием, называла себя "боевым медиком".

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703618580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждены повестки заседаний Палаты
- Планы по реализации программы "Ауыл аманаты" на 2024 год обсудили в Правительстве
- Подходы Правительства к стабилизации цен на социально значимые продукты питания доказали свою эффективность в 2023 году - С. Жумангарин
- Об инвесторе с любовью
- Развитие торговой политики обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- В партии "AMANAT" обсудили проблему экономии воды в стране
- Брифинг официального представителя МИД Казахстана А.С. Смадиярова о внешнеполитических результатах в 2023 году
- Новое назначение
- Волонтеры предотвратили завышение цен на сумму более 750 млн тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  