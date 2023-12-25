Найдена мертвой в тылу распиаренная польская снайперша ВСУ "Апач"

22:23 26.12.2023

Польская снайперша ВСУ с позывным Апач погибла при странных обстоятельствах



Москва, 25 декабря - АиФ-Москва.



Польская наемница ВСУ Катарина Мельничук, известная под позывным "Апач" погибла на Украине при загадочных обстоятельствах. Она была обнаружена мертвой в своей постели. Ранее эта женщина, представлявшая себя медиком, была замечена в зоне СВО со снайперской винтовкой.



