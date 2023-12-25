Израильской ракетой убит в Сирии иранский генерал КСИР Сайед Рази Мусави

22:25 26.12.2023

"Хезболлу" вызывают на бой

Израиль ликвидировал высокопоставленного иранского генерала в Сирии

Война на Ближнем Востоке, как многие и опасались, грозит распространиться за пределы сектора Газа, где Израиль проводит военную операцию против радикальной палестинской группировки "Хамас". В понедельник в результате ракетного удара в Дамаске был убит высокопоставленный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайед Рази Мусави, долгие годы работавший военным советником в Сирии. Удар был нанесен израильскими ВВС, хотя Израиль, как обычно, не взял на себя ответственность за ликвидацию генерала. Иран и проиранская шиитская группировка "Хезболла" пообещали дать израильтянам достойный ответ. В экспертном сообществе не исключают, что еврейское государство намеренно провоцирует недругов на акцию возмездия, чтобы развязать себе руки для решительного удара по "Хезболле", постоянно обстреливающей север Израиля.



Генерал Сайед Рази Мусави был близок к бывшему командующему силами специального назначения КСИР "Аль-Кудс" Касему Сулеймани, убитому в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада 3 января 2020 года. Некоторые иранские СМИ опубликовали фотографию, на которой погибшие военачальники изображены вместе



Генерал Сайед Рази Мусави был близок к бывшему командующему силами специального назначения КСИР "Аль-Кудс" Касему Сулеймани, убитому в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада 3 января 2020 года. Некоторые иранские СМИ опубликовали фотографию, на которой погибшие военачальники изображены вместе



В понедельник вечером в ходе атаки израильских ВВС в населенном шиитами районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска был убит генерал КСИР Сайед Рази Мусави. По его дому было выпущено сразу три ракеты.



Официально Израиль никак не прокомментировал факт гибели генерала и ответственность за удар на себя не взял. Но на фоне того, как часто все последние годы израильская армия атаковала связанные с Ираном объекты на территории Сирии, особых сомнений относительно того, кто приложил руку к устранению генерала, ни у кого не возникло.



По данным The Times of Israel, генерал Мусави отвечал за координацию военного сотрудничества между Ираном и Сирией и контрабандные поставки оружия формированиям шиитской группировки "Хезболла". В Тегеране об этой функции покойного умолчали. Тем не менее о том, что генерал Мусави играл далеко не последнюю роль в Иране, говорит хотя бы тот факт, что ради экстренного сообщения о его гибели программы на государственном телевидении были прерваны.



Разумеется, Иран и "Хезболла" пригрозили ответить на убийство. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль "неизбежно заплатит цену" за гибель генерала, назвав израильскую акцию еще одним свидетельством неспособности еврейского государства контролировать ситуацию в регионе.



Группировка "Хезболла" отметила в своем заявлении, что Израиль "перешел красную линию".



Представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани заявил, что Тегеран "оставляет за собой право принять необходимые меры в ответ на это действие в соответствующее время и в соответствующем месте". Израильскому правительству следует "вести обратный отсчет", развил тему глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан.



Отметим, что Сайед Рази Мусави был близок к бывшему командующему силами специального назначения КСИР "Аль-Кудс" Касему Сулеймани, убитому в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада 3 января 2020 года (сообщая о гибели генерала в Сирии, многие иранские СМИ даже опубликовали фотографию, где оба ныне покойных военачальника позируют вместе). Тогда, к слову, Тегеран всего через пять дней отомстил США за гибель своего высокопоставленного военного, нанеся ракетный удар по двум американским объектам в Ираке.



Операция в секторе Газа продолжается, несмотря на растущие протестные настроения внутри и давление извне

Ликвидация высокопоставленного иранского генерала стала свидетельством того, что Израиль рассматривает проблему сектора Газа в тесной увязке с ливанской проблемой и влиянием Ирана в регионе, заметила "Ъ" политолог-международник Елена Супонина. "Это показывает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен ограничиваться операцией в секторе Газа, поскольку считает, что причины глубже и лежат за пределами палестинских территорий. И это опасный сигнал, который противоречит нынешним установкам администрации США,- команда Байдена не заинтересована в расширении конфликта и делает сейчас все возможное, чтобы снизить напряженность. Но у Нетаньяху, видимо, другие цели, он не расстался с идеей расширить масштаб операции",- пояснила эксперт.



По ее мнению, израильская акция может стать шагом "к новому витку конфликта в еще больших масштабах".



Существует версия, что для объявления полной и безоговорочной победы в нынешнем конфликте Биньямину Нетаньяху нужно покончить не только с "Хамасом", но и с "Хезболлой", и возможно, что действия против Ирана являются сознательным стремлением пойти по пути эскалации и решить все проблемы сразу, заметил "Ъ" научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "И поэтому какие-то провокации здесь вполне возможны, тем более что "Хезболла" сковывает значительные силы израильской армии на севере. При этом время выбрано достаточно удобное, учитывая американское военное присутствие в Восточном Средиземноморье. То есть в случае конфликта, особенно если в него будет втянут Иран, Израиль сможет рассчитывать на поддержку со стороны США",- объяснил собеседник "Ъ".



Вместе с тем Андрей Кортунов добавил, что это только версия. Немалое число экспертов в равной степени убеждены, что Израилю хватает забот с "Хамасом" и нарываться на полномасштабный конфликт еще и с "Хезболлой" было бы для него перебором.



Наталия Портякова