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Марьинка взята. Что дальше
22:32 26.12.2023

Дмитрий Астрахань
Военкор
25 декабря 2023

Многолетняя история боев за Марьинку завершилась победой русского оружия. Кто-то уже иронизирует про очередную победу в боях за никому неизвестную "избушку лесника", кто-то празднует освобождение города. Не будем разыгрывать сценки из киноэпопеи "Освобождение" и, склонившись над картой, указывать, что иногда даже у избушки есть оперативное значение. Давайте разберемся, что за город такой Марьинка и почему он так важен, особенно для дончан.

Донбасс - регион с особой спецификой местности и урбанизации, во многом уникальный. Очень большие по площади города образовывались из множества шахтных и заводских поселков, и продолжали разрастаться, превращаясь в крупные агломерации. Причем границы между ними тоже достаточно условны и размыты, часто один населенный пункт начинается сразу на границе предыдущего. Как таковых "полей" между городами в районе Донецка просто нет. Например, в мирное время (до 2014 года) можно было проехать из Авдеевки до Марьинки, практически не выезжая на трассу.

Марьинка - не просто город-спутник Донецка, она прямо примыкает к Петровскому району города. К моменту стабилизации линии фронта в 2015 году граница ДНР и Украины прошла по живому между Донецком и Марьинкой. А небольшая "серая зона" была окончательно захвачена противником под прикрытием Минских соглашений. В итоге Марьинка стала идеальным опорным пунктом, с которого с учетом высот можно было обстреливать Петровский район даже из крупнокалиберных пулеметов. Поэтому надежда на относительное ослабление обстрелов большой части Донецка состояла в освобождении Марьинки. Тем более что сама Марьинка всегда воспринималась как неотъемлемая часть донецкой Петровки.

Бои за Марьинку начались уже ранней весной 2022 года, когда части тогдашней НМ ДНР прорвались внутрь города и закрепились в частном секторе. Кроме плотной застройки, бои в городе осложняются и терриконами (отвалами старых шахт). Дальнейшие бои шли буквально за каждый дом, многие из которых украинские войска превращали в укрепления.

После более чем года боев последние метры Марьинки освобождены, но Донецк остается под огнем. Противник продолжает контролировать город Красногоровка, еще один из спутников Донецка севернее Марьинки, и бои за него еще впереди. Петровский и Кировский районы Донецка, поселки Александровка и Старомихайловка остаются под огнем, часто без электричества и воды, кроме того из-за близости фронта там невозможно восстановление разрушенных зданий и инфраструктуры. Сама же Марьинка после многих месяцев активных боев и работы артиллерии практически не сохранилась, целых зданий и сооружений там не осталось.

Бои все еще продолжаются на окраинах Донецка и до создания безопасной зоны вокруг столицы ДНР пока далеко. Во многих местах Донецкого направления бои идут еще близко к старой линии фронта времен Минска. Даже в Марьинке "старый ноль", бывшую линию боевого соприкосновения 2022 года, во многих местах необходимо проходить пешком, слишком близко линия фронта. Донецкий укрепрайон был у противника одним из основных рубежей подготовленной обороны по украинским планам будущего "хорватского сценария" уничтожения Донбасса. В этих местах украинцы изначально рассчитывали находится в обороне и готовились к этому в отличие от Мариуполя или Луганской области.

Впереди не менее тяжелые участки, удержаться в районе Донецка для Украины важно не только с военной, но и с идеологической точки зрения. Поэтому ожидать отхода украинских сил на другие рубежи не стоит.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703619120


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