"Великий кормчий" Китая. Политический путь Мао Цзэдуна

23:19 26.12.2023

26 декабря исполняется 130 лет со дня рождения китайского государственного и политического деятеля, главного теоретика маоизма Мао Цзэдуна. Жизненный путь автора "большого скачка", творца "культурной революции" и одного из основателей Коммунистической партии Китая - в фотогалерее "Ъ".



Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года на юге Китая в деревне Шаошань уезда Сянтань провинции Хунань. Его отец был мелким земледельцем и много времени проводил в поле, не занимаясь воспитанием сына. Большое влияние на маленького Мао оказала его мать, прививая ему буддистские убеждения, от которых, впрочем, он впоследствии отказался



Будущий китайский лидер бросил школу еще в 13 лет из-за жестких методов воспитания со стороны учителя, бившего учеников. Отец рассчитывал на помощь сына в ведении хозяйства, однако Мао не тяготел к земледелию, предпочитая проводить время за чтением книг. Осенью 1910 года Цзэдун потребовал от родителей денег на продолжение образования, отец не смог отказать и оплатил сыну обучение в Дуньшанской начальной школе высшей ступени



Вступив в юности в марксистский кружок, Мао Цзэдун принял участие в учредительном съезде Коммунистической партии Китая (КПК) 1921 года. Мао Цзэдун считал необходимым выработать особую коммунистическую идеологию для своей страны, ведущая роль в которой отводилась бы крестьянству. В 1927 году КПК взяла курс на вооруженное восстание, однако оно было быстро подавлено властями. Компартия переживала кризис, а ее численность сократилась до 10 тыс. человек



Победы коммунисты смогли добиться лишь в 1949 году. Мао Цзэдун провозгласил в Пекине создание Китайской Народной Республики, лидером которой он оставался до конца жизни, возглавляя при этом китайскую компартию. В первые годы после победы в гражданской войне Мао Цзэдун уделил особое внимание аграрной реформе и развитию тяжелой промышленности. Китайский лидер возлагал большие надежды на экономическую и техническую помощь СССР



"Коммунизм - не любовь. Коммунизм – молот, которым удобно крошить врагов"



Имя Мао Цзэдуна, состоящее из двух слогов, (иероглиф "Цзэ" - "милость, добро, благодеяние"; иероглиф "дун" - "восток") целиком означает "Облагодетельствующий Восток"



"Мао с Хрущевым не сошлись характерами. Не нравились друг другу, и все тут. Хрущева, например, чуть не выворачивало, когда Мао во время бесед пальцами вынимал из чашки распаренные чайные листы и с удовольствием их жевал. Мы знали, что Мао в узком кругу называет Хрущева идиотом. А Хрущев сначала втихую, а затем во всеуслышание называл Мао "старой калошей"", - вспоминал советский дипломат Андрей Дубровский



Одним из главных этапов правления Мао Цзэдуна считается курс "большого скачка", направленный на интенсивную модернизацию страны и имевший трагические последствия для народного хозяйства. Был введен принцип равного распределения доходов, упразднялись остатки частных предприятий



Проводимый курс оставил на грани голодной смерти десятки миллионов человек, большая часть из которых - сельское население. Китайская экономика в результате пришла в состояние глубокой депрессии



Другой громкой кампанией Мао Цзэдуна стала "культурная революция", начатая в 1966 году и нацеленная на то, чтобы под предлогом "реставрации капитализма" устранить из руководящих органов партии всех несогласных с его политикой. В этот период китайского лидера называли "великим кормчим", "великим учителем" и "великим главнокомандующим"



Мао Цзэдун определил "культурную революцию" как преобразование надстройки общества, создание новой идеологии, культуры, нравов и обычаев, низвержение буржуазных авторитетов. Начало "культурной революции" совпало с очередной компанией "самокритики", которая заключалась в том, что китайцы (в том числе и партийцы) должны были в письменной форме изложить свои ошибки перед партией



Уже в августе 1967 года все пекинские газеты начали называть тех, кто выступал против политики Мао, "шныряющими по улицам крысами" и открыто призывали к их убийству. При этом арестовывать хунвейбинов (борцов с антимаоистами) запрещалось, а их бесчинствам никто не мешал,а скорее способствовал



Мао Цзэдун умер 9 сентября 1976 года, что привело к завершению "культурной революции". Ее последствия были еще более пугающими, чем последствия политики "большого скачка": пострадали около 100 млн человек. Репрессиям подверглись около 5 млн членов партии. Они были заменены Мао на фанатичных последователей культа личности. Кроме того, была уничтожена значительная часть культурного наследия народов КНР: тысячи древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов



В память о Мао Цзедуне в ноябре 1976 года началось строительство мавзолея. Он был построен в течение года бригадами добровольцев. Официальное открытие состоялось 9 сентября 1977 года, в первую годовщину смерти Мао



В 1978 году на пленуме ЦК КПК был подвергнут критике культ личности бывшего руководителя КНР, но уже в 1981 году отмечено, что заслуги Мао Цзэдуна "перед китайской революцией далеко превосходят его просчеты"



Фактически образ идеолога национального развития превратился в современном Китае в коммерческий бренд. В КНР ежегодно продают десятки миллионов сувениров с изображением Мао, которые в значительной части экспортируются за рубеж



Фото

https://www.kommersant.ru/gallery/2377238