Кто они 15 лучших блогеров Таджикистана?

00:02 27.12.2023

В Душанбе 24 декабря определяли 15 лучших блогеров страны по разным направлениям по версии Ассоциации блогеров Таджикистана.



Во время конкурса, в котором приняли участие 77 участников, было представлено 15 номинаций. После первоначального этапа SMS-голосования, 45 участников попали в топ-тройку каждой категории, благодаря активному участию публики.



Далее процесс отбора лауреатов проходил с участием жюри, которое оценивало конкурсантов по ряду критериев. В результате оценок жюри, из топ-тройки в каждой номинации были выбраны победители.



В итоге, 15 участников были награждены в своих соответствующих категориях.



Номинанты конкурса блогеров представляли разнообразные сферы, включая юмористические короткие видео, красоту и макияж, моду, кулинарию, лайфстайл и путешествия, актерское мастерство, автомобили, спорт, бизнес, образование, технологии и благотворительность.



Так и сложился топ -15 блогеров Таджикистана:



1. Вайнер года (Азиза Мухтарова)



2. Бьюти-блогер (Нилуфар Халимова)



3. Фэшн-блогер года (Хуршед Сатторов)



4. Фуд-блогер (Нигорахон Алимова)



5. Советник-блогер года (Сайдакрам Шукуров)



6. Лайфстайл-блогер года (Азизбек Елов и Рахима его супруга)



7. Актер-блогер года (Фарух Сангинов)



8. Актриса-блогер года (Дильноза Рахими)



9. Автоблогер года (Музаффар Боборахматов)



10. Спортивный блогер года (Камариддин Хасанов)



11. Успешное лицо года (Фаррух Хасанов)



12.Бизнес-блогер года (Саидмурод Давлатов)



13. Учитель-блогер года (Бехруз Хафизов)



14. Техноблогер года (Зинхор Насриддинзода)



15. Благотворитель-блогер года (Солехин ТВ)



Директор Ассоциации блогеров Таджикистана Бахтиер Маджидов был награжден медалью "Лидер СНГ".



Победителям премии были вручены памятные дипломы и статуэтки, символизирующие их достижения и вклад в развитие соответствующих областей.



Данный конкурс проводится уже второй год подряд. В прошлом году аналогичное мероприятие проходило весной, в мае. Тогда организаторами выступила Коалиция женщин-журналистов Таджикистана, а участники соревновались всего в 10 категориях.